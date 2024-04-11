Бійці ССО дронами знищили 2 російські танка на Донецькому напрямку. ВIДЕО
Оператори FPV-дронів 8-го окремого полку ССО завдали відчутних втрат противнику на Донецькому напрямку.
Відповідне відео опублікувало командування Сил спеціальних операцій ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
За добу група знищила танк Т-90, танк Т-72, дві автівки.
Крім цього, знищено бліндаж окупантів, п’ятьох військовослужбовців ворога, ще трьох – поранено.
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