Бійці ССО дронами знищили 2 російські танка на Донецькому напрямку. ВIДЕО

Оператори FPV-дронів 8-го окремого полку ССО завдали відчутних втрат противнику на Донецькому напрямку.

Відповідне відео опублікувало командування Сил спеціальних операцій ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

За добу група знищила танк Т-90, танк Т-72, дві автівки.

Крім цього, знищено бліндаж окупантів, п’ятьох військовослужбовців ворога, ще трьох – поранено.

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