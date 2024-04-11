УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13339 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
3 967 6

Бійці ССО дронами знищили 2 російські танка на Донецькому напрямку. ВIДЕО

Оператори FPV-дронів 8-го окремого полку ССО завдали відчутних втрат противнику на Донецькому напрямку.

Відповідне відео опублікувало командування Сил спеціальних операцій ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

За добу група знищила танк Т-90, танк Т-72, дві автівки.

Крім цього, знищено бліндаж окупантів, п’ятьох військовослужбовців ворога, ще трьох – поранено.

Також дивіться: Бійці ССО скоригували удар HIMARS по окупантах, що зводили фортифікаційні споруди. ВIДЕО

Автор: 

танк (2067) ССО (519) дрони (4706)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Єдиний у РФ виробник БМП-3 та БМД-4 "Курганмашзавод" у зоні затоплення
показати весь коментар
11.04.2024 22:39 Відповісти
Заводная курганская Машка притопилась
показати весь коментар
12.04.2024 13:05 Відповісти
росія може собі дозволити втрачати 30 танків в день ..ми не можемо
показати весь коментар
11.04.2024 22:41 Відповісти
1000 танків в місяць? Ви хлопці, вже трохи зарапортовались
показати весь коментар
11.04.2024 22:54 Відповісти
Перше відео, прям наче "пішки зайшов" у люк танка до орків з "привітанням"! Чудова робота.
Слава Захисникам України-Героям Слава!
показати весь коментар
11.04.2024 22:44 Відповісти
Один пдрс на відео навіть влучив у фпв! І хоча він був дуже близько, все ж мав непоганий шанс вижити - набагато більший, ніж в того додіка який з дроном в "Матрицю" бавився, уявляючи себе Нео а дрон кулею )))
показати весь коментар
12.04.2024 14:22 Відповісти
 
 