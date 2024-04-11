Неудачная попытка "намангаленного" грузовика с оккупантами атаковать украинские позиции под Работино. ВИДЕО

Попытка атаки на украинские позиции максимально "намангаленного" грузовика под Работино Запорожской области была остановлена миной, а уже с пехотой разобрались дроны 3-й бригады оперативного назначения "Спартан" Национальной гвардии Украины.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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