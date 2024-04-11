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Новости Видео Война
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Неудачная попытка "намангаленного" грузовика с оккупантами атаковать украинские позиции под Работино. ВИДЕО

Попытка атаки на украинские позиции максимально "намангаленного" грузовика под Работино Запорожской области была остановлена миной, а уже с пехотой разобрались дроны 3-й бригады оперативного назначения "Спартан" Национальной гвардии Украины.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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Запорожская область (3083) Национальная гвардия (2117) дроны (3917)


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Гойда!
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11.04.2024 23:51 Ответить
До чого тут лікар Менгеле?
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11.04.2024 23:51 Ответить
Вантажівки штурмують???? Щось у тактиці кацапи міняють...
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11.04.2024 23:52 Ответить
Эй,ваньки-у вас половину территории затопило ...Да пох. Матрёны требуют Ладу.
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11.04.2024 23:54 Ответить
Може намангаленої?
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12.04.2024 00:06 Ответить
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12.04.2024 06:53 Ответить
А де відео?
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12.04.2024 08:59 Ответить
 
 