РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10801 посетитель онлайн
Новости Видео Война
12 326 14

Вражеские штурмовики на МТЛБ взлетели в воздух после наезда на противотанковую мину. ВИДЕО

Группа вражеских штурмовиков на МТЛБ взлетела в воздух после наезда бронемашины на противотанковую мину вблизи Бахмута.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент уничтожения вражеской группы опубликован в соцсетях.

Смотрите также: Вражеская БМП с надписью на борту "Надежда!" подрывается на противотанковой мине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19224) уничтожение (6923) Бахмут (1602) мина (277)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+15
12 квітня - день космонавтики!.
показать весь комментарий
12.04.2024 12:48
+9
Рашисти полетіли відразу до пекла ,
з попутним вітром в дупи
показать весь комментарий
12.04.2024 13:02
+8
- Діду!
- Що!
- Чули, москалі у космос полетіли!
- Що всі?
- Та ні, тільки один!
- То чого ж ти тоді кричиш?
показать весь комментарий
12.04.2024 12:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страйк!
показать весь комментарий
12.04.2024 12:45 Ответить
- Діду!
- Що!
- Чули, москалі у космос полетіли!
- Що всі?
- Та ні, тільки один!
- То чого ж ти тоді кричиш?
показать весь комментарий
12.04.2024 12:46 Ответить
12 квітня - день космонавтики!.
показать весь комментарий
12.04.2024 12:48 Ответить
Он сказал "ПАехали"...
показать весь комментарий
12.04.2024 12:53 Ответить
Нє*** шастать !
показать весь комментарий
12.04.2024 12:50 Ответить
Земне тяжіння ім похер - літають
показать весь комментарий
12.04.2024 13:00 Ответить
Це походу новий рекорд дальності польоту кацманавта без літального апарату, нє ? )
показать весь комментарий
12.04.2024 13:02 Ответить
40-50 м так, на око?..
показать весь комментарий
12.04.2024 13:05 Ответить
Рашисти полетіли відразу до пекла ,
з попутним вітром в дупи
показать весь комментарий
12.04.2024 13:02 Ответить
Стрибки в довжину, відбір кацапні на Олімпіаду "під нейнтральним прапором".
показать весь комментарий
12.04.2024 13:12 Ответить
Развєдка у авангард пішла - чи не антрахт у накабздона часом
показать весь комментарий
12.04.2024 13:43 Ответить
как тебе такое , Илон Маск ?
показать весь комментарий
12.04.2024 13:45 Ответить
Хорошо, что люди не пострадали, далеко было.
показать весь комментарий
12.04.2024 14:30 Ответить
лепо, ай, да лепо
показать весь комментарий
12.04.2024 19:34 Ответить
 
 