Вражеские штурмовики на МТЛБ взлетели в воздух после наезда на противотанковую мину. ВИДЕО
Группа вражеских штурмовиков на МТЛБ взлетела в воздух после наезда бронемашины на противотанковую мину вблизи Бахмута.
Как сообщает Цензор.НЕТ, момент уничтожения вражеской группы опубликован в соцсетях.
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з попутним вітром в дупи