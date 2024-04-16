РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5105 посетителей онлайн
Новости Видео Война
6 311 8

Бойцы сбили вражеский ударный БПЛА "Ланцет" из стрелкового оружия. ВИДЕО

Украинские воины из стрелкового оружия попали в российский ударный беспилотник "Ланцет".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских бойцов опубликован в соцсетях.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воины ВСУ из РСЗО HIMARS ударили по скоплению оккупантов вблизи Красногоровки. ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (3586) уничтожение (6909)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Єсть !
показать весь комментарий
16.04.2024 09:35 Ответить
Встал один и бьет с колена
Из винтовки в самолет.
Трехлинейная винтовка
На брезентовом ремне,
Да патроны с той головкой,
Что страшна стальной броне
показать весь комментарий
16.04.2024 10:02 Ответить
Фантастика!
показать весь комментарий
16.04.2024 09:42 Ответить
Єх, витратив хлопець подарунок від Бога! А може б краще він би квиток лотереї європейської купив би - а на вигаш закупив би мільйон дронів!
Це як три бажання до золотої рибки - горілки, огірок і ще горілку охолодити...
показать весь комментарий
16.04.2024 10:03 Ответить
Сбили чем-то другим, судя по многочисленным ляпам, цензору надо поменять того, кто пишет комментарии к происходящему на видео, человек далек от военного дела. едущий с дымком танк противника, объявляет "уничтоженным".
показать весь комментарий
16.04.2024 10:52 Ответить
Ракетой збили,..прильо справа...
показать весь комментарий
16.04.2024 19:00 Ответить
 
 