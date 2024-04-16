Бойцы сбили вражеский ударный БПЛА "Ланцет" из стрелкового оружия. ВИДЕО

Украинские воины из стрелкового оружия попали в российский ударный беспилотник "Ланцет".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских бойцов опубликован в соцсетях.

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