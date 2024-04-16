Бойцы сбили вражеский ударный БПЛА "Ланцет" из стрелкового оружия. ВИДЕО
Украинские воины из стрелкового оружия попали в российский ударный беспилотник "Ланцет".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских бойцов опубликован в соцсетях.
Внимание! Ненормативная лексика!
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Из винтовки в самолет.
Трехлинейная винтовка
На брезентовом ремне,
Да патроны с той головкой,
Что страшна стальной броне
Це як три бажання до золотої рибки - горілки, огірок і ще горілку охолодити...