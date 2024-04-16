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Бійці збили ворожий ударний БПЛА "Ланцет" зі стрілецької зброї. ВIДЕО

Українські воїни зі стрілецької зброї влучили у російський ударний безпілотник "Ланцет".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських бійців опублікований у соцмережах.

Увага! Ненормативна лексика!

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безпілотник (4158) знищення (7235)


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16.04.2024 09:35 Відповісти
Встал один и бьет с колена
Из винтовки в самолет.
Трехлинейная винтовка
На брезентовом ремне,
Да патроны с той головкой,
Что страшна стальной броне
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16.04.2024 10:02 Відповісти
Фантастика!
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16.04.2024 09:42 Відповісти
Єх, витратив хлопець подарунок від Бога! А може б краще він би квиток лотереї європейської купив би - а на вигаш закупив би мільйон дронів!
Це як три бажання до золотої рибки - горілки, огірок і ще горілку охолодити...
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16.04.2024 10:03 Відповісти
Сбили чем-то другим, судя по многочисленным ляпам, цензору надо поменять того, кто пишет комментарии к происходящему на видео, человек далек от военного дела. едущий с дымком танк противника, объявляет "уничтоженным".
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16.04.2024 10:52 Відповісти
Ракетой збили,..прильо справа...
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16.04.2024 19:00 Відповісти
 
 