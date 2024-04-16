Бійці збили ворожий ударний БПЛА "Ланцет" зі стрілецької зброї. ВIДЕО
Українські воїни зі стрілецької зброї влучили у російський ударний безпілотник "Ланцет".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських бійців опублікований у соцмережах.
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Из винтовки в самолет.
Трехлинейная винтовка
На брезентовом ремне,
Да патроны с той головкой,
Что страшна стальной броне
Це як три бажання до золотої рибки - горілки, огірок і ще горілку охолодити...