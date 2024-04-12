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Сили ППО приземлили російській безпілотник "ZALA" на Запорізькому напрямку, - ПК "Схід". ФОТО

На Запорізькому напрямку сили ППО збили російській розвідувальний безпілотник "ZALA".

Про це повідомляє Повітряне командування "Схід", інформує Цензор.НЕТ.

російський БпЛА ZALA
російський БпЛА ZALA

"БпЛА "ZALA" - нещодавна здобич захисників неба на Запорізькому напрямку", - йдеться у повідомленні.

Також дивіться: На Харківщині збили ворожий розвідувальний безпілотник. ФОТО

Автор: 

безпілотник (4148) ППО (3183) Запорізька область (3598)


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Тільки вітаємо Надіюся - розібрали "кишки" як треба!
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12.04.2024 16:49 Відповісти
краще сподіваюся....
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13.04.2024 10:06 Відповісти
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13.04.2024 11:27 Відповісти
 
 