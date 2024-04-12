Сили ППО приземлили російській безпілотник "ZALA" на Запорізькому напрямку, - ПК "Схід". ФОТО
На Запорізькому напрямку сили ППО збили російській розвідувальний безпілотник "ZALA".
Про це повідомляє Повітряне командування "Схід", інформує Цензор.НЕТ.
"БпЛА "ZALA" - нещодавна здобич захисників неба на Запорізькому напрямку", - йдеться у повідомленні.
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амфаш
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