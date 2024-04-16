Оккупант пытается сбить дрон-камикадзе, бросив в него камень. ВИДЕО
Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады атаковали дроном-камикадзе российского захватчика.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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Що вони в ній зберігають?
в тому році писділи про мільйог дронів... бабло виділили, де вони????
Хома повіз на передок 17 дронів на 300+ к грн
радіє як дитина....
і ми бачимо та радіємо....
за 17 ***** штук!!!
порох везе багато, всі волонтери потроху
а де той мільйон???
приклад Мадяра!!! 4 дрони, 4 гаубиці!!!
цеж вражає!!!!, а де ***** дрони від зеопи, від слуг, від влади всіх рівнів???
Наука, для нащадків на московії!!
Смерть сруськаму орку, в Мирній Україні!
- Бо дурні! Дрони страшно бояться мокрих штанів! Спускаєш штани - і мокрими штаньми його - лясь! І він падає!
- Так зараз же холодно! Калюжі позамерзали... Та й де їх посеред поля знайдеш?
- Хай не переживають! Поки штани знімуть - вони вже мокрі будуть!
И как гритца, сво
лочиидеть по плану...