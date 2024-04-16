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Новини Відео Війна
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Окупант намагається збити дрон-камікадзе, кинувши в нього камінь. ВIДЕО

Бійці 47-ої окремої механізованої бригади атакували дроном-камікадзе російського загарбника.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Окупант застрелився з автомата в окопі. ВIДЕО 18+

Автор: 

ліквідація (3920) 47 окрема механізована бригада (265)


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Топ коментарі
+17
Чому у всіх дронованих рузьге дупа палає?
Що вони в ній зберігають?
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16.04.2024 20:38
+16
500$ -мінус 1 орк. Пів мільярда $- мінус мільйонна армія пуйла , яку він навряд чи збере. Арифметика така ,що пів-мільярда в цій війні це не гроші. Потрібно мільйон дронів і декілька тисяч пілотів-операторів.
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16.04.2024 20:46
+14
газ
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16.04.2024 20:41
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Чому у всіх дронованих рузьге дупа палає?
Що вони в ній зберігають?
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16.04.2024 20:38 Відповісти
газ
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16.04.2024 20:41 Відповісти
Чомусь не витримав саме на твоєму коментареві , воно то класно піднімати патріотизм такими коментарями , але ти не оригінальний , перечитай кацапські .
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16.04.2024 20:48 Відповісти
Активний захист в сраці.
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16.04.2024 22:41 Відповісти
Рванул пердак, ничего особенного.
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17.04.2024 00:33 Відповісти
Згорів на роботі
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16.04.2024 20:45 Відповісти
500$ -мінус 1 орк. Пів мільярда $- мінус мільйонна армія пуйла , яку він навряд чи збере. Арифметика така ,що пів-мільярда в цій війні це не гроші. Потрібно мільйон дронів і декілька тисяч пілотів-операторів.
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16.04.2024 20:46 Відповісти
не всі дрони долітають через РЕБи,а долетівши не всі дрони влучають в ціль,але це всеодно ефективніше і дешевше ніж посилати наших хлопців на зачистку позицій.
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16.04.2024 21:39 Відповісти
Про реби знаю. Але 1 FPV дрон на 1 орка це по- багатому і як вийняток. Буває що й пів -відділення лягає.
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16.04.2024 21:45 Відповісти
"Про реби знаю. Але 1 FPV дрон на 1 орка це по- багатому і як вийняток. Буває що й пів -відділення лягає." Ти оператор дрона , чи статистику уражень ведеш ? (( По багатому це як кожен дрон щось та й уразив , зазвичай навіть на відео які тут викладають не все так просто , було б просто - не було б людей на передовій ((.
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16.04.2024 23:09 Відповісти
саме тому цих дронів нема нікуя від держави...
в тому році писділи про мільйог дронів... бабло виділили, де вони????
Хома повіз на передок 17 дронів на 300+ к грн
радіє як дитина....
і ми бачимо та радіємо....
за 17 ***** штук!!!
порох везе багато, всі волонтери потроху
а де той мільйон???
приклад Мадяра!!! 4 дрони, 4 гаубиці!!!
цеж вражає!!!!, а де ***** дрони від зеопи, від слуг, від влади всіх рівнів???
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16.04.2024 21:56 Відповісти
Влучив...
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16.04.2024 20:47 Відповісти
Вдало влучив окупант. Вітаю! У нього страйк!
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16.04.2024 20:50 Відповісти
"Вторая армия третьего мира" переходить на звичну зброю ділдів - палки та каміня.
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16.04.2024 20:50 Відповісти
З вогником в Україні, гратись заборонено!
Наука, для нащадків на московії!!
Смерть сруськаму орку, в Мирній Україні!
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16.04.2024 20:52 Відповісти
«Время разбрасывать камни, и время собирать дроны» (с)
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16.04.2024 21:01 Відповісти
орк був злим і недоброзичливим - приїхав в чужу країну і кидається каменюками.
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16.04.2024 21:09 Відповісти
Апять у рашиста пастрадал центр прінятія рєшеній...
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16.04.2024 21:13 Відповісти
Нех камінюками кидатись.
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16.04.2024 21:21 Відповісти
- Куме! Ви чули - кацапи не знають чим наші дрони збивать! То стріляють з автомата... То сніжком кидають... То палицею... А то - і автоматом жбурляють!
- Бо дурні! Дрони страшно бояться мокрих штанів! Спускаєш штани - і мокрими штаньми його - лясь! І він падає!
- Так зараз же холодно! Калюжі позамерзали... Та й де їх посеред поля знайдеш?
- Хай не переживають! Поки штани знімуть - вони вже мокрі будуть!
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16.04.2024 21:43 Відповісти
А ще палка-копалка та бронзовий вік попереду...
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16.04.2024 21:51 Відповісти
Мені здається , що це все таки хепі енд. Судячи по палаючим газам з кишечника руської тварини, воно все таки здохло.
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16.04.2024 23:31 Відповісти
Не смейтесь! Всего то делов - нужна лаптевая праща!
И как гритца, сволочи идеть по плану...
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17.04.2024 02:15 Відповісти
 
 