Пограничники обнаружили военнообязанного мужчину в спальном отсеке грузовика, следовавшего в Польшу. ВИДЕО
На границе с Польшей пограничники разоблачили дальнобойщика, пытавшегося скрыто переправить через границу мужчину призывного возраста.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Грузовой автомобиль под управлением 42-летнего иностранца направлялся на выезд из Украины. Во время въезда мужчина сообщил, что едет один, о чем была сделана отметка в контрольном талоне.
Однако во время осмотра грузовика пограничный наряд совместно с оперативным сотрудником обнаружил 35-летнего жителя Ривненской области, которого дальнобойщик спрятал в спальном отсеке. Таким образом, украинец пытался скрыться от контроля и попасть в Польшу, ведь законных оснований для выезда за границу у мужчины призывного возраста не было.
Лицо через границу не пропустили и привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 204-1 КУоАП.
Относительно водителя пограничники направили сообщение в Нацполицию, в его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 332 УК "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
прийде час і зе та його опричники будуть дуже жалкувати що закрили кордони...
тому що песпредел по лінії мобілізації вже зашкалює
і чаша терпіння народу вже отот переповниться.
я сьогодня був в тцк, доносив доки, я інвалід...
не прийміть за образу...
стоять в черзі одні івани, василі-робочі і їх багато
а таччок мало та вони куйовенькі...
тобто, нема під тцк гарних тачок, нема в тцк блатних призовників
все просто....
такі гроші були, є та будуть у звичайних українців які працюють не з 9,00 до 17,00 і з двома п"яними вихідними,
а від початку до упору
ті які хочуть, і роблять щоб мати цей будинок, цю квартиру, та дядю, який не платить посилають накуй та шукають де заробити
і наведу приклад.
один, закінчив факультет океанолога і вже 27 років не може знайти роботу по професії...
сидить на пенсію батьків, чекає поки перепишуть на нього майно, тобто коли здохнуть.
другий, закінчив два вуза, торгує на ринку оселедцями, має свій класний будинок в передмістті та дуже достойно живе....
третій куярить на будівництві і отримує 50-100 к зарплати
четвертий там же але отримує 20-25к
п"ятий, думав що самий хитрожопий, набрався кредитів, напозичався і в бігах, але хрен буде працювати.
є такі в залі? отож бо.