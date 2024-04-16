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Пограничники обнаружили военнообязанного мужчину в спальном отсеке грузовика, следовавшего в Польшу. ВИДЕО

На границе с Польшей пограничники разоблачили дальнобойщика, пытавшегося скрыто переправить через границу мужчину призывного возраста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Грузовой автомобиль под управлением 42-летнего иностранца направлялся на выезд из Украины. Во время въезда мужчина сообщил, что едет один, о чем была сделана отметка в контрольном талоне.

 DAF

Однако во время осмотра грузовика пограничный наряд совместно с оперативным сотрудником обнаружил 35-летнего жителя Ривненской области, которого дальнобойщик спрятал в спальном отсеке. Таким образом, украинец пытался скрыться от контроля и попасть в Польшу, ведь законных оснований для выезда за границу у мужчины призывного возраста не было.

Лицо через границу не пропустили и привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 204-1 КУоАП.

ухилянт

Относительно водителя пограничники направили сообщение в Нацполицию, в его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 332 УК "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

Смотрите также: 5 тыс. дол. за переправку в Словакию - на Закарпатье задержали организаторов схемы для уклонистов. ФОТО

Автор: 

Госпогранслужба (6420) граница (5269) уклонисты (829)


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Топ комментарии
+14
Країна мрії ***********!
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16.04.2024 22:02
+11
а у мене враження від прийнятих законів зекомандою таке, що..
прийде час і зе та його опричники будуть дуже жалкувати що закрили кордони...
тому що песпредел по лінії мобілізації вже зашкалює
і чаша терпіння народу вже отот переповниться.
я сьогодня був в тцк, доносив доки, я інвалід...
не прийміть за образу...
стоять в черзі одні івани, василі-робочі і їх багато
а таччок мало та вони куйовенькі...
тобто, нема під тцк гарних тачок, нема в тцк блатних призовників
все просто....
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16.04.2024 22:06
+6
Так обычно в тюрьмах транспорт обыскивают,чтоб заключённые не сбежали...
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16.04.2024 21:58
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так обычно в тюрьмах транспорт обыскивают,чтоб заключённые не сбежали...
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16.04.2024 21:58 Ответить
Країна мрії ***********!
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16.04.2024 22:02 Ответить
У нас взагалі-то військовий стан, кацапе. А у вас на болотах - потоп.
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17.04.2024 01:59 Ответить
Ні тринді - звичайний догляд ТЗ, що перетинає державний кордон
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17.04.2024 07:13 Ответить
А ти був на Майдані? Проти Янека виступав?
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16.04.2024 22:12 Ответить
ніхерасобі який підсніжник патріот виліз з "позавчорашньою" реєстрацією)))) дивись, я тобі поясню, якщо ти не бот (що наврят) - те що ти сидиш десь умовно в підвалі у бабусі бо не маєш можливості втекти то це не робить тебе чимось краще за тих хто виїхав, ти навіть гірше, бо ти буквально ховаєшся за спідницями.
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16.04.2024 22:44 Ответить
Де ці ******** Ф - 16 шоб трохи пом"ягшити ситуацію - ці призовники вже зашугані - тільки румунські прикордонники біля Тиси виявили 6тис. чоловіків
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16.04.2024 22:06 Ответить
а у мене враження від прийнятих законів зекомандою таке, що..
прийде час і зе та його опричники будуть дуже жалкувати що закрили кордони...
тому що песпредел по лінії мобілізації вже зашкалює
і чаша терпіння народу вже отот переповниться.
я сьогодня був в тцк, доносив доки, я інвалід...
не прийміть за образу...
стоять в черзі одні івани, василі-робочі і їх багато
а таччок мало та вони куйовенькі...
тобто, нема під тцк гарних тачок, нема в тцк блатних призовників
все просто....
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16.04.2024 22:06 Ответить
Юрій Вінгорськи

такі гроші були, є та будуть у звичайних українців які працюють не з 9,00 до 17,00 і з двома п"яними вихідними,
а від початку до упору
ті які хочуть, і роблять щоб мати цей будинок, цю квартиру, та дядю, який не платить посилають накуй та шукають де заробити
і наведу приклад.
один, закінчив факультет океанолога і вже 27 років не може знайти роботу по професії...
сидить на пенсію батьків, чекає поки перепишуть на нього майно, тобто коли здохнуть.
другий, закінчив два вуза, торгує на ринку оселедцями, має свій класний будинок в передмістті та дуже достойно живе....
третій куярить на будівництві і отримує 50-100 к зарплати
четвертий там же але отримує 20-25к
п"ятий, думав що самий хитрожопий, набрався кредитів, напозичався і в бігах, але хрен буде працювати.
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17.04.2024 05:12 Ответить
Любовнік.....................
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16.04.2024 22:08 Ответить
Плечевии
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16.04.2024 22:11 Ответить
Зыбыли повесить табличку
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16.04.2024 22:10 Ответить
для того аби не було тут словесної срачки, потрібно чітко дати визначення - військовозабов'язаний це той, хто пройшов допризовну підготовку і стоїть на військову обліку по місцю проживання (не реєстрації).

є такі в залі? отож бо.
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16.04.2024 22:16 Ответить
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17.04.2024 05:18 Ответить
прикордонник як на мене теж цілком призивного віку, чому личико прикрили?
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16.04.2024 22:36 Ответить
Бояться що занадто багато пенсіонерів-нафронтників впізнають прикордонника і будуть дуже сильно дякувати за те що нарешті впіймали "ухилянта" який їм в штани насрав
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16.04.2024 23:23 Ответить
новини на які ми заслуговуемо. так переможемо
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16.04.2024 22:38 Ответить
ти саме для цього і зарегався клоун? ))))
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16.04.2024 23:31 Ответить
Ну, хоч виспався у спальному відсіку ухилянт, хоча вдома це можна було зробити безкоштовно.
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17.04.2024 02:06 Ответить
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17.04.2024 05:17 Ответить
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17.04.2024 19:13 Ответить
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17.04.2024 23:51 Ответить
ніхто не хоче помирати за Україну більше я теж ухилянт і пишаюсь цим
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17.04.2024 03:00 Ответить
За всіх не розписуйся, обісранцю причмелений.
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17.04.2024 19:15 Ответить
Одкровення від нудного дегенерата не цікавлять. ))
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17.04.2024 23:54 Ответить
бегут далеко не бедные. Платят по 5 - 10 т. долларов и не последние нажитые непосильным честным трудом. Вопрос - откуда деньги, Зин?
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17.04.2024 04:18 Ответить
Пом'янемо...
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17.04.2024 05:19 Ответить
 
 