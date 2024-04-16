Пограничники обнаружили военнообязанного мужчину в спальном отсеке грузовика, следовавшего в Польшу. ВИДЕО

На границе с Польшей пограничники разоблачили дальнобойщика, пытавшегося скрыто переправить через границу мужчину призывного возраста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Грузовой автомобиль под управлением 42-летнего иностранца направлялся на выезд из Украины. Во время въезда мужчина сообщил, что едет один, о чем была сделана отметка в контрольном талоне.

Однако во время осмотра грузовика пограничный наряд совместно с оперативным сотрудником обнаружил 35-летнего жителя Ривненской области, которого дальнобойщик спрятал в спальном отсеке. Таким образом, украинец пытался скрыться от контроля и попасть в Польшу, ведь законных оснований для выезда за границу у мужчины призывного возраста не было.

Лицо через границу не пропустили и привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 204-1 КУоАП.

Относительно водителя пограничники направили сообщение в Нацполицию, в его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 332 УК "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

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