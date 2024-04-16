Прикордонники виявили військовозабов’язаного чоловіка у спальному відсіку вантажівки, що прямувала до Польщі. ВIДЕО

На кордоні з Польщею прикордонники викрили далекобійника, який намагався приховано переправити через кордон чоловіка призовного віку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Вантажний автомобіль, під керуванням 42-річного іноземця, прямував на виїзд з України. Під час заїзду чоловік повідомив, що їде один, про що було зроблено відмітку в контрольному талоні.

Однак під час огляду вантажівки прикордонний наряд, спільно з оперативним співробітником, виявив 35-річного жителя Рівненської області, якого далекобійник заховав у спальному відсіку. У такий спосіб українець намагався сховатися від контролю та потрапити до Польщі, адже законних підстав для виїзду за кордон у чоловіка призовного віку не було.

Особу через кордон не пропустили та притягнули до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 204-1 КУпАП.

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Стосовно водія прикордонники направили повідомлення до Нацполіції, в його діях вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".