Прикордонники виявили військовозабов’язаного чоловіка у спальному відсіку вантажівки, що прямувала до Польщі. ВIДЕО
На кордоні з Польщею прикордонники викрили далекобійника, який намагався приховано переправити через кордон чоловіка призовного віку.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Вантажний автомобіль, під керуванням 42-річного іноземця, прямував на виїзд з України. Під час заїзду чоловік повідомив, що їде один, про що було зроблено відмітку в контрольному талоні.
Однак під час огляду вантажівки прикордонний наряд, спільно з оперативним співробітником, виявив 35-річного жителя Рівненської області, якого далекобійник заховав у спальному відсіку. У такий спосіб українець намагався сховатися від контролю та потрапити до Польщі, адже законних підстав для виїзду за кордон у чоловіка призовного віку не було.
Особу через кордон не пропустили та притягнули до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 204-1 КУпАП.
Стосовно водія прикордонники направили повідомлення до Нацполіції, в його діях вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".
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прийде час і зе та його опричники будуть дуже жалкувати що закрили кордони...
тому що песпредел по лінії мобілізації вже зашкалює
і чаша терпіння народу вже отот переповниться.
я сьогодня був в тцк, доносив доки, я інвалід...
не прийміть за образу...
стоять в черзі одні івани, василі-робочі і їх багато
а таччок мало та вони куйовенькі...
тобто, нема під тцк гарних тачок, нема в тцк блатних призовників
все просто....
такі гроші були, є та будуть у звичайних українців які працюють не з 9,00 до 17,00 і з двома п"яними вихідними,
а від початку до упору
ті які хочуть, і роблять щоб мати цей будинок, цю квартиру, та дядю, який не платить посилають накуй та шукають де заробити
і наведу приклад.
один, закінчив факультет океанолога і вже 27 років не може знайти роботу по професії...
сидить на пенсію батьків, чекає поки перепишуть на нього майно, тобто коли здохнуть.
другий, закінчив два вуза, торгує на ринку оселедцями, має свій класний будинок в передмістті та дуже достойно живе....
третій куярить на будівництві і отримує 50-100 к зарплати
четвертий там же але отримує 20-25к
п"ятий, думав що самий хитрожопий, набрався кредитів, напозичався і в бігах, але хрен буде працювати.
є такі в залі? отож бо.