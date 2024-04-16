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Прикордонники виявили військовозабов’язаного чоловіка у спальному відсіку вантажівки, що прямувала до Польщі. ВIДЕО

На кордоні з Польщею прикордонники викрили далекобійника, який намагався приховано переправити через кордон чоловіка призовного віку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Вантажний автомобіль, під керуванням 42-річного іноземця, прямував на виїзд з України. Під час заїзду чоловік повідомив, що їде один, про що було зроблено відмітку в контрольному талоні.

 DAF

Однак під час огляду вантажівки прикордонний наряд, спільно з оперативним співробітником, виявив 35-річного жителя Рівненської області, якого далекобійник заховав у спальному відсіку. У такий спосіб українець намагався сховатися від контролю та потрапити до Польщі, адже законних підстав для виїзду за кордон у чоловіка призовного віку не було.

Особу через кордон не пропустили та притягнули до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 204-1 КУпАП.

ухилянт

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Стосовно водія прикордонники направили повідомлення до Нацполіції, в його діях вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5985) кордон (4767) ухилянти (905)


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Топ коментарі
+14
Країна мрії ***********!
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16.04.2024 22:02
+11
а у мене враження від прийнятих законів зекомандою таке, що..
прийде час і зе та його опричники будуть дуже жалкувати що закрили кордони...
тому що песпредел по лінії мобілізації вже зашкалює
і чаша терпіння народу вже отот переповниться.
я сьогодня був в тцк, доносив доки, я інвалід...
не прийміть за образу...
стоять в черзі одні івани, василі-робочі і їх багато
а таччок мало та вони куйовенькі...
тобто, нема під тцк гарних тачок, нема в тцк блатних призовників
все просто....
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16.04.2024 22:06
+6
Так обычно в тюрьмах транспорт обыскивают,чтоб заключённые не сбежали...
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16.04.2024 21:58
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Так обычно в тюрьмах транспорт обыскивают,чтоб заключённые не сбежали...
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16.04.2024 21:58 Відповісти
Країна мрії ***********!
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16.04.2024 22:02 Відповісти
У нас взагалі-то військовий стан, кацапе. А у вас на болотах - потоп.
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17.04.2024 01:59 Відповісти
Ні тринді - звичайний догляд ТЗ, що перетинає державний кордон
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17.04.2024 07:13 Відповісти
А ти був на Майдані? Проти Янека виступав?
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16.04.2024 22:12 Відповісти
ніхерасобі який підсніжник патріот виліз з "позавчорашньою" реєстрацією)))) дивись, я тобі поясню, якщо ти не бот (що наврят) - те що ти сидиш десь умовно в підвалі у бабусі бо не маєш можливості втекти то це не робить тебе чимось краще за тих хто виїхав, ти навіть гірше, бо ти буквально ховаєшся за спідницями.
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16.04.2024 22:44 Відповісти
Де ці ******** Ф - 16 шоб трохи пом"ягшити ситуацію - ці призовники вже зашугані - тільки румунські прикордонники біля Тиси виявили 6тис. чоловіків
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16.04.2024 22:06 Відповісти
а у мене враження від прийнятих законів зекомандою таке, що..
прийде час і зе та його опричники будуть дуже жалкувати що закрили кордони...
тому що песпредел по лінії мобілізації вже зашкалює
і чаша терпіння народу вже отот переповниться.
я сьогодня був в тцк, доносив доки, я інвалід...
не прийміть за образу...
стоять в черзі одні івани, василі-робочі і їх багато
а таччок мало та вони куйовенькі...
тобто, нема під тцк гарних тачок, нема в тцк блатних призовників
все просто....
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16.04.2024 22:06 Відповісти
Юрій Вінгорськи

такі гроші були, є та будуть у звичайних українців які працюють не з 9,00 до 17,00 і з двома п"яними вихідними,
а від початку до упору
ті які хочуть, і роблять щоб мати цей будинок, цю квартиру, та дядю, який не платить посилають накуй та шукають де заробити
і наведу приклад.
один, закінчив факультет океанолога і вже 27 років не може знайти роботу по професії...
сидить на пенсію батьків, чекає поки перепишуть на нього майно, тобто коли здохнуть.
другий, закінчив два вуза, торгує на ринку оселедцями, має свій класний будинок в передмістті та дуже достойно живе....
третій куярить на будівництві і отримує 50-100 к зарплати
четвертий там же але отримує 20-25к
п"ятий, думав що самий хитрожопий, набрався кредитів, напозичався і в бігах, але хрен буде працювати.
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17.04.2024 05:12 Відповісти
Любовнік.....................
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16.04.2024 22:08 Відповісти
Плечевии
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16.04.2024 22:11 Відповісти
Зыбыли повесить табличку
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16.04.2024 22:10 Відповісти
для того аби не було тут словесної срачки, потрібно чітко дати визначення - військовозабов'язаний це той, хто пройшов допризовну підготовку і стоїть на військову обліку по місцю проживання (не реєстрації).

є такі в залі? отож бо.
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16.04.2024 22:16 Відповісти
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17.04.2024 05:18 Відповісти
прикордонник як на мене теж цілком призивного віку, чому личико прикрили?
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16.04.2024 22:36 Відповісти
Бояться що занадто багато пенсіонерів-нафронтників впізнають прикордонника і будуть дуже сильно дякувати за те що нарешті впіймали "ухилянта" який їм в штани насрав
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16.04.2024 23:23 Відповісти
новини на які ми заслуговуемо. так переможемо
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16.04.2024 22:38 Відповісти
ти саме для цього і зарегався клоун? ))))
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16.04.2024 23:31 Відповісти
Ну, хоч виспався у спальному відсіку ухилянт, хоча вдома це можна було зробити безкоштовно.
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17.04.2024 02:06 Відповісти
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17.04.2024 05:17 Відповісти
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17.04.2024 19:13 Відповісти
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17.04.2024 23:51 Відповісти
ніхто не хоче помирати за Україну більше я теж ухилянт і пишаюсь цим
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17.04.2024 03:00 Відповісти
За всіх не розписуйся, обісранцю причмелений.
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17.04.2024 19:15 Відповісти
Одкровення від нудного дегенерата не цікавлять. ))
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17.04.2024 23:54 Відповісти
бегут далеко не бедные. Платят по 5 - 10 т. долларов и не последние нажитые непосильным честным трудом. Вопрос - откуда деньги, Зин?
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17.04.2024 04:18 Відповісти
Пом'янемо...
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17.04.2024 05:19 Відповісти
 
 