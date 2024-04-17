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Оккупант догорает на дороге после атаки украинского дрона. ВИДЕО

На Донетчине оператор украинского дрона попал в российского оккупанта и уничтожил его.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после атаки дрона тело оккупанта загорелось. На записи опубликованной в соцсетях, видно, что перед ударом дрона поплечник пытался помочь уже раненому оккупанту дойти до тайника, но увидев угрозу от БПЛА бросил его и скрылся.

Смотрите также: Вражескую штурмовую группу из 20 оккупантов разбили воины 28-й ОМБр. ВИДЕО 18+

Автор: 

армия РФ (19197) уничтожение (6909) дроны (3909)


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Топ комментарии
+15
Бити гадів нещадно!
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17.04.2024 13:00
+9
майстерність пілотів дронів зростає щодня
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17.04.2024 13:07
+7
Значно поліпшились ********** до дронів - ще півроку тому після ВОГа рашиські курви втікали, а зараз - 100% враження

Слава ЗСУ!
Героям Слава!
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17.04.2024 13:41
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Бити гадів нещадно!
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17.04.2024 13:00 Ответить
Значно поліпшились ********** до дронів - ще півроку тому після ВОГа рашиські курви втікали, а зараз - 100% враження

Слава ЗСУ!
Героям Слава!
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17.04.2024 13:41 Ответить
майстерність пілотів дронів зростає щодня
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17.04.2024 13:07 Ответить
Пожежники не потрібні - накабздон зажігаєт!
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17.04.2024 13:11 Ответить
погоняло - копчений!
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17.04.2024 13:18 Ответить
Не було в вогнегасника а це порушення правил. Кацапів за це карають смертною карою.
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17.04.2024 13:18 Ответить
Проспиртонец!
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17.04.2024 13:22 Ответить
якісь ********** з напалмом

Гарно працюєте, хлопці!
Зажигатєльно ! 😂
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17.04.2024 13:43 Ответить
Соляра в суміші з машинним маслом А у кацапів - форма з синтетики!
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17.04.2024 16:09 Ответить
Смажена свиня, тiльки отруйна...
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17.04.2024 14:07 Ответить
Згорів "на роботі"!
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17.04.2024 14:08 Ответить
На 38 сек , с права , в окопе , мах руки , похоже на бросок гранаты , кем не понятно ? Sorry.
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17.04.2024 15:06 Ответить
резко поднял автомат, приготовившись стрелять по дрону
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17.04.2024 17:13 Ответить
Смажена свинособака..
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17.04.2024 15:14 Ответить
Окопная свеча
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17.04.2024 15:14 Ответить
S U P E R
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17.04.2024 20:08 Ответить
На 7 сек. чётко видно, как орку сзади в каску прилетает пуля и оставляет дырку. А потом, кто-то из окопа бросает гранату прямо орку под нос. Короче, похоже, что свои же и заколбасили. Дрона небыло.
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18.04.2024 01:30 Ответить
 
 