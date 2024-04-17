Оккупант догорает на дороге после атаки украинского дрона. ВИДЕО
На Донетчине оператор украинского дрона попал в российского оккупанта и уничтожил его.
Как сообщает Цензор.НЕТ, после атаки дрона тело оккупанта загорелось. На записи опубликованной в соцсетях, видно, что перед ударом дрона поплечник пытался помочь уже раненому оккупанту дойти до тайника, но увидев угрозу от БПЛА бросил его и скрылся.
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Гарно працюєте, хлопці!
Зажигатєльно ! 😂