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Окупант догорає на дорозі після атаки українського дрона. ВIДЕО

На Донеччині оператор українського дрона поцілив у російського окупанта та знищив його.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, після атаки дрона тіло окупанта загорілося. На записі опублікованому у соцмережах, видно, що перед ударом дрона поплічних ліквідованого намагався допомогти вже пораненому окупанту дійти до сховку, але побачивши загрозу від БПЛА покинув його і втік.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворожу штурмову групу із 20 окупантів розбили воїни 28-ї ОМБр. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (17346) знищення (7221) дрони (4690)


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Топ коментарі
+15
Бити гадів нещадно!
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17.04.2024 13:00
+9
майстерність пілотів дронів зростає щодня
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17.04.2024 13:07
+7
Значно поліпшились ********** до дронів - ще півроку тому після ВОГа рашиські курви втікали, а зараз - 100% враження

Слава ЗСУ!
Героям Слава!
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17.04.2024 13:41
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Бити гадів нещадно!
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17.04.2024 13:00 Відповісти
Значно поліпшились ********** до дронів - ще півроку тому після ВОГа рашиські курви втікали, а зараз - 100% враження

Слава ЗСУ!
Героям Слава!
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17.04.2024 13:41 Відповісти
майстерність пілотів дронів зростає щодня
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17.04.2024 13:07 Відповісти
Пожежники не потрібні - накабздон зажігаєт!
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17.04.2024 13:11 Відповісти
погоняло - копчений!
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17.04.2024 13:18 Відповісти
Не було в вогнегасника а це порушення правил. Кацапів за це карають смертною карою.
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17.04.2024 13:18 Відповісти
Проспиртонец!
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17.04.2024 13:22 Відповісти
якісь ********** з напалмом

Гарно працюєте, хлопці!
Зажигатєльно ! 😂
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17.04.2024 13:43 Відповісти
Соляра в суміші з машинним маслом А у кацапів - форма з синтетики!
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17.04.2024 16:09 Відповісти
Смажена свиня, тiльки отруйна...
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17.04.2024 14:07 Відповісти
Згорів "на роботі"!
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17.04.2024 14:08 Відповісти
На 38 сек , с права , в окопе , мах руки , похоже на бросок гранаты , кем не понятно ? Sorry.
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17.04.2024 15:06 Відповісти
резко поднял автомат, приготовившись стрелять по дрону
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17.04.2024 17:13 Відповісти
Смажена свинособака..
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17.04.2024 15:14 Відповісти
Окопная свеча
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17.04.2024 15:14 Відповісти
S U P E R
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17.04.2024 20:08 Відповісти
На 7 сек. чётко видно, как орку сзади в каску прилетает пуля и оставляет дырку. А потом, кто-то из окопа бросает гранату прямо орку под нос. Короче, похоже, что свои же и заколбасили. Дрона небыло.
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18.04.2024 01:30 Відповісти
 
 