Окупант догорає на дорозі після атаки українського дрона. ВIДЕО
На Донеччині оператор українського дрона поцілив у російського окупанта та знищив його.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, після атаки дрона тіло окупанта загорілося. На записі опублікованому у соцмережах, видно, що перед ударом дрона поплічних ліквідованого намагався допомогти вже пораненому окупанту дійти до сховку, але побачивши загрозу від БПЛА покинув його і втік.
Топ коментарі
+15 Eugene Boyko #535329
показати весь коментар17.04.2024 13:00
+9 Anatoly KANEVSKY #433903
показати весь коментар17.04.2024 13:07
+7 Алекс Мышкевич
показати весь коментар17.04.2024 13:41
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Слава ЗСУ!
Героям Слава!
Гарно працюєте, хлопці!
Зажигатєльно ! 😂