Окупант догорає на дорозі після атаки українського дрона. ВIДЕО

На Донеччині оператор українського дрона поцілив у російського окупанта та знищив його.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, після атаки дрона тіло окупанта загорілося. На записі опублікованому у соцмережах, видно, що перед ударом дрона поплічних ліквідованого намагався допомогти вже пораненому окупанту дійти до сховку, але побачивши загрозу від БПЛА покинув його і втік.

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