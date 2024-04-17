Украинские воины уничтожили ТОС-1А "Солнцепек" в районе Красногоровки. ВИДЕО
Украинские воины уничтожили огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек" с помощью ударных БПЛА в районе Красногоровки Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, воины также ударили в место скопления противника.
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Владислав Сварчевський
показать весь комментарий17.04.2024 23:50 Ответить Мне нравится 2
Amber
показать весь комментарий17.04.2024 23:50 Ответить Мне нравится 7
Остап Покотило
показать весь комментарий18.04.2024 00:35 Ответить Мне нравится 2
Дуб #512210
показать весь комментарий18.04.2024 01:44 Ответить Мне нравится 1
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