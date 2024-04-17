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Украинские воины уничтожили ТОС-1А "Солнцепек" в районе Красногоровки. ВИДЕО

Украинские воины уничтожили огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек" с помощью ударных БПЛА в районе Красногоровки Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, воины также ударили в место скопления противника.

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Автор: 

уничтожение (6909) Донецкая область (9636)


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І єкипаж из-под абломкав!
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17.04.2024 23:50 Ответить
Кацапський ,,Солнцепек" відправився до пекла разом із рашистами 😠
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17.04.2024 23:50 Ответить
Слава нашим воїнам! Дякуємо!
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18.04.2024 00:35 Ответить
Спекся...
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18.04.2024 01:44 Ответить
 
 