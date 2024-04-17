Украинский оператор всадил камикадзе в уязвимое место между корпусом и башней российского танка Т-72Б3, который сдетонировал и выгорел дотла. ВИДЕО
Бойцы 80-й отдельной мотопехотной бригады под Красногоровкой атаковали дроном-камикадзе танк Т-72Б3 российских захватчиков.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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+29 Максім ХОЙ #398010
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+27 Максім ХОЙ #398010
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+25 Rostyslav Komarnytsky
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На жаль, рівень журналістики деградує по цілому світу...
Сморід стоїть, з вигібної мацковії, по усьому Нету!!
Співпадіння, чи мертвечук з жонкою,проплатив??
Слава ЗСУ!
А для такої смачної цілі, повірте, знайдеться своя "плюшка".
Колії, доречи, за танком теж є, невеликі зовсім, але є. Ну і щодо колій та грязюки - два місяці стояла суха тепла погода - земля висохла, в дернину лопату нормально не встромиш.