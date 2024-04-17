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Новости Видео Война
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Украинский оператор всадил камикадзе в уязвимое место между корпусом и башней российского танка Т-72Б3, который сдетонировал и выгорел дотла. ВИДЕО

Бойцы 80-й отдельной мотопехотной бригады под Красногоровкой атаковали дроном-камикадзе танк Т-72Б3 российских захватчиков.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Теробороновцы уничтожили российский танк Т-90, оснащенный минным тралом и "мангалом". ВИДЕО

Автор: 

танк (2253) уничтожение (6909) 80 отдельная десантно-штурмовая бригада (150)


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Топ комментарии
+29
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17.04.2024 22:40
+27
У Воронежі пролунав вибух
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17.04.2024 22:02
+25
У танка не вежа, а башта (рос. - башня). Вежа - це конструкція для охоронних будівель. Скажімо - сторожова вежа (рос. апять башня). З багатої української мови не потрібно знущатися, опускаючи її до російського мовного примітивізму. І так, перекладати чемез гугл-перекладач таки не варто.
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17.04.2024 22:29
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17.04.2024 22:12 Ответить
коррупция есть даже в сша
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17.04.2024 22:18 Ответить
Ти для цього ІПСО сьогодні зареєструвався на цьому сайті, буратіно?
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17.04.2024 22:26 Ответить
А, так ви в парі "працюєте" тут! Ну що ж - обох в бан!
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17.04.2024 22:28 Ответить
О, а ось і кацап з тебе виліз, придурок
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17.04.2024 22:32 Ответить
У Воронежі пролунав вибух
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17.04.2024 22:02 Ответить
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17.04.2024 22:37 Ответить
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17.04.2024 22:40 Ответить
Нарешті і Воронеж дочекався, бо вже засумували
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17.04.2024 22:43 Ответить
Баки з паливом загорілись.Але і всередині теж почало горіти,видно заряд був кумулятивний
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17.04.2024 23:53 Ответить
Для тебя, как для кацапа , ни одного
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17.04.2024 22:09 Ответить
Не звертай уваги це ********* щерба сере під кожним коментом.
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17.04.2024 22:13 Ответить
Його перепишуть в графу пазли!
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17.04.2024 22:11 Ответить
Це не пазли, це - пі36ець.
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18.04.2024 08:22 Ответить
Дрон в'їхав покрутіше хаймарса.
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17.04.2024 22:09 Ответить
А навіщо використовувати Хаймарс там, де в сотні раз дешевше рішення спрацьовує! Та ще й як!
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17.04.2024 22:30 Ответить
Вежа в замку, у танка башта.
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17.04.2024 22:28 Ответить
Не мешай гуглу переводить, бавовна тебе в бруньку)))
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18.04.2024 00:56 Ответить
Я теж замислився, в якому ж місці у танка "вежа"? 😂
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18.04.2024 09:23 Ответить
У танка не вежа, а башта (рос. - башня). Вежа - це конструкція для охоронних будівель. Скажімо - сторожова вежа (рос. апять башня). З багатої української мови не потрібно знущатися, опускаючи її до російського мовного примітивізму. І так, перекладати чемез гугл-перекладач таки не варто.
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17.04.2024 22:29 Ответить
"вежа" - это еще и вышка, а не только башня.
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18.04.2024 00:48 Ответить
Трохи не так. Башта - це частина комплексу споруд чи механізму , а вежа - самостійна споруда. Наприклад у фортеці на стінах башти, а всередині центральна вежа. Але на танку таки башта)
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18.04.2024 05:04 Ответить
Ну що ви хочете з автора-жінки?! У неї і танк детонує, а не боєкомплект...
На жаль, рівень журналістики деградує по цілому світу...
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18.04.2024 09:09 Ответить
Я б так не сказав. Просто писати треба про те, що добре знаєш хоча б на рівні експерта. Проблема в тому, що журналістика перестала бути компетентною. Всі пишуть про все, шукаючи сенсацій. Але ж це відбувається тому, що таким є попит читачів. Інформація не служить поживою для роботи гилояи, а просто сприймається, як одноразовий 5-хвилинний потік.
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18.04.2024 09:42 Ответить
Дуже часто складається враження, що ЦЕНЗОР. НЕТ перекладає на українську з інших мов.
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18.04.2024 09:24 Ответить
Красиво чудово казково.
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17.04.2024 23:00 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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18.04.2024 08:52 Ответить
На видео поражение не от дрона. Он еще не долетел впритык.
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17.04.2024 23:00 Ответить
наверное британским лазером ? ))
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18.04.2024 10:21 Ответить
Добре запалили! Аж московіти по мережі замироточили коричневими лініями прутіна!!
Сморід стоїть, з вигібної мацковії, по усьому Нету!!
Співпадіння, чи мертвечук з жонкою,проплатив??
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17.04.2024 23:18 Ответить
В дребезги и пополам!
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17.04.2024 23:53 Ответить
Прекрасне відєо на ніч для гарного відпочинку.
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17.04.2024 23:55 Ответить
Щось мені підказує, що даний конкретний танк засрашинцям вже не вдасться евакуювати на уралвагонзавод та через 2-3 місяці повернути в стрій та надіслати на штурми!

Слава ЗСУ!
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18.04.2024 00:29 Ответить
Я от не розумію, ми знищуємо стіки техніки вже понад 2 роки, а вони не закінчуються.. Якщо в них стільки техніки, то вони могли іі сконцетрувати всю цю техніку на одному напрямку і просто продавить кількустю і маршем пройтись. Я шось зовсім не шарю у війнах...
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18.04.2024 01:28 Ответить
Каци, за рік, відновлюють з баз зберігання близько 1000 танків, плюс виробництво нових - менше сотні на рік.
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18.04.2024 06:46 Ответить
Сконцентрувати всю цю техніку на одному напрямку непомітно - неможливо.
А для такої смачної цілі, повірте, знайдеться своя "плюшка".
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18.04.2024 09:30 Ответить
Ювєліри ! Щоб вам здоровля було на 300 років !
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18.04.2024 01:34 Ответить
це не дрон
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18.04.2024 01:37 Ответить
Такий дрон, що від танку купка попелу. ******* тим, що вдарили по макету!
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18.04.2024 04:19 Ответить
макети також вибухають як справжні? ))
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18.04.2024 10:23 Ответить
В роки 2 ВІЙНИ у вермахті відправляли в тил на ремонт 5 відсотків пошкоджених танків. З 1943 року в ЧА існувало 6 крупних польових танкоремонтних заводи. Якщо танк не вигорав, його ремонтували по два три рази. По статистиці ЧА у всякій крупних кампанії після 1943 року 20 відсотків танків були непридатними.а до 50 відсотків з технічних причин. Після війни хвастались що виготовили 130 тис.танків та сау всіх типів. Бо зараховували відремонтовану техніку на цих заводах як щойно виготовлену. Такі "правила" існують і досі. З БМП та БТР таке не проходить, вони практично згорають.
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18.04.2024 04:21 Ответить
Давайте розглянемо варіант, що то макет. По усіх ознаках. Навіть колії за танком немає, хоча мала б бути. А вже як горів! Післяя детонації на місці там така мозаїка розкидується, що гротеск відпочиває. А таь просто купка попелу віз горілої фанери
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18.04.2024 08:21 Ответить
Сумнівно, що то був макет. Хіба що туди прилетіло щось більше за дрон. Бо в дроні немає стільки вибухівки, щоби башту так відірвати і закинути на десяток метрів. Башта, між іншим - ціла. Тобто, після такого потужного вибуху її не розірвало на друзки, як було би з макетом. Знову ж таки, витрачати на макет купу заліза, велику справжню сталеву башту, купу вибухівки закладати всередині, щоб - що?
Колії, доречи, за танком теж є, невеликі зовсім, але є. Ну і щодо колій та грязюки - два місяці стояла суха тепла погода - земля висохла, в дернину лопату нормально не встромиш.
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18.04.2024 08:38 Ответить
 
 