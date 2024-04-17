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Теробороновцы уничтожили российский танк Т-90, оснащенный минным тралом и "мангалом". ВИДЕО

Пилоты РУБпАК 116-й бригады теробороны уничтожили вражеский танк Т-90 в районе Марьинки на Донецком направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, этот танк в так называемой экспортной комплектации – Т-90С, оснащенный минным тралом и "мангалом".

"Т-90С преимущественно поставлялись по контрактам в Индию, но часть танков в связи с некачественной сборкой оставалась в РФ", – добавили в публикации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Четыре танка Т-80БВ и шесть МТЛБ потеряли оккупанты при попытке прорыва вблизи Верхнекаменки и Золотаровки на Луганщине. ВИДЕО

Автор: 

танк (2253) уничтожение (6909) Донецкая область (9636)


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Топ комментарии
+10
Спалювати потрібно завжди щоб росіяни не витягли у тил і не відновили.
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17.04.2024 21:09
+8
Шо опять?
Ну не вміють правильно класти танк на мангал!
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17.04.2024 20:35
+7
Здається, той трал йому не допоміг, бо я не побачив гусениці з правого боку танка. Може так знято, але це одоробло було покинуте або через те, що втратив траки, або скінчилось паливо. Добре що спалили, але, на жаль, екіпажу там не було - втік. Але все одно - красівоє!
Дякую, літуни!
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17.04.2024 20:52
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Шо опять?
Ну не вміють правильно класти танк на мангал!
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17.04.2024 20:35 Ответить
оцей вміє....

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17.04.2024 22:29 Ответить
Так, цей уміє клвсти на все і на всіх, крім безпосереднього начальника єрмака!
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17.04.2024 22:38 Ответить
красіво горить
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17.04.2024 23:03 Ответить
Оце "міліметровщик"! Хто знає - а що то у нього за контейнери на штангах винесені? Над "мангалом" - ззаду справа від башти
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17.04.2024 20:38 Ответить
Багажники.
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17.04.2024 21:28 Ответить
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17.04.2024 21:48 Ответить
тобі не все рівно? всіхпорахуем і всіх знищемо. москалів на українській землі не буде
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17.04.2024 23:04 Ответить
Excellent. 👍
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17.04.2024 20:47 Ответить
Здається, той трал йому не допоміг, бо я не побачив гусениці з правого боку танка. Може так знято, але це одоробло було покинуте або через те, що втратив траки, або скінчилось паливо. Добре що спалили, але, на жаль, екіпажу там не було - втік. Але все одно - красівоє!
Дякую, літуни!
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17.04.2024 20:52 Ответить
Спалювати потрібно завжди щоб росіяни не витягли у тил і не відновили.
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17.04.2024 21:09 Ответить
Згоден на 100%! Але з екіпажем булоб краще
І звіряткам їжа, і добриво (в майбутньому)...
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17.04.2024 22:03 Ответить
Будем надеется экипаж не далеко убежал
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17.04.2024 21:44 Ответить
Але ж, курва, вижив
М'яса у московитів достатньо, а от справне залізо зменшується.
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17.04.2024 22:07 Ответить
Судячи з сліду на грунті - він перед зупинкою дійсно "роззувся" По-перше - не видно правої гусениці на катках По-друге - саме така циркуляція виникає коли одна з гусениць не працює Тоді веде тільки та гусениця яка залишилася цілою А от яким чином він без гусениці залишився - ПИТАННЯ! Бо при наявності трала міна повинна була під ним спрацювать Правда - мені сапери казали що є можливість виставить міну на "кратність" - коли міна спрацьовує не на перше натискання а на друге чи третє Але як це робиться на практиці - мені не пояснювали А може йому гусеницю чимось іншим розбили
За будь-яких обставин танк стояв покинутий - його просто "добили"
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18.04.2024 05:56 Ответить
Танк явно був дохлий. Добили.
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17.04.2024 20:56 Ответить
І БК нажаль вже не було бо не розірвало... Та і так добре при нестачі арти!
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17.04.2024 21:14 Ответить
І головне що це зробили прості люди. Ніякі не суперпрофессіонали "народженні для війни".
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17.04.2024 21:08 Ответить
В іншій новині спалили в атаці в Луганській області декілька т 80 і бронетранспортерів за два дні. Теж територіальна оборона. Що цікаво та тільки в одному випадку росіяни відстрілювалися і підбили дрон здається. У всіх інших випадках всі транспорти уразили.
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17.04.2024 21:12 Ответить
Втомився..згорів і запалив люльку.
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17.04.2024 21:31 Ответить
він схожий на димлячий самовар.
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17.04.2024 22:09 Ответить
Танк розкурив косяк ))
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17.04.2024 23:53 Ответить
Гарi-гарi ясна, штобы не пагасло!
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18.04.2024 00:29 Ответить
Прям всмомнился Майдан, как беркутню жгли
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18.04.2024 00:54 Ответить
Аж закурив після такого.
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18.04.2024 09:26 Ответить
 
 