Теробороновцы уничтожили российский танк Т-90, оснащенный минным тралом и "мангалом". ВИДЕО

Пилоты РУБпАК 116-й бригады теробороны уничтожили вражеский танк Т-90 в районе Марьинки на Донецком направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, этот танк в так называемой экспортной комплектации – Т-90С, оснащенный минным тралом и "мангалом".

"Т-90С преимущественно поставлялись по контрактам в Индию, но часть танков в связи с некачественной сборкой оставалась в РФ", – добавили в публикации.

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