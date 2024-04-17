Теробороновцы уничтожили российский танк Т-90, оснащенный минным тралом и "мангалом". ВИДЕО
Пилоты РУБпАК 116-й бригады теробороны уничтожили вражеский танк Т-90 в районе Марьинки на Донецком направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, этот танк в так называемой экспортной комплектации – Т-90С, оснащенный минным тралом и "мангалом".
"Т-90С преимущественно поставлялись по контрактам в Индию, но часть танков в связи с некачественной сборкой оставалась в РФ", – добавили в публикации.
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+10 Людмила Полякова #573716
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Ну не вміють правильно класти танк на мангал!
Дякую, літуни!
І звіряткам їжа, і добриво (в майбутньому)...
М'яса у московитів достатньо, а от справне залізо зменшується.
За будь-яких обставин танк стояв покинутий - його просто "добили"