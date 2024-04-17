Тероборонівці знищили російський танк Т-90, оснащений мінним тралом і "мангалом". ВIДЕО
Пілоти РУБпАК 116-ої бригади тероборони знищили ворожий танк Т-90 в районі Мар’їнки на Донецькому напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, цей танк у так званій експортній комплектації – Т-90С, оснащений мінним тралом і "мангалом".
"Т-90С переважно постачалися за контрактами до Індії, але частина танків у зв'язку з неякісним складанням залишалися у РФ", – додали у публікації.
Топ коментарі
+10 Людмила Полякова #573716
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+8 Погрібний Олександр
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+7 Evgeny N
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Ну не вміють правильно класти танк на мангал!
Дякую, літуни!
І звіряткам їжа, і добриво (в майбутньому)...
М'яса у московитів достатньо, а от справне залізо зменшується.
За будь-яких обставин танк стояв покинутий - його просто "добили"