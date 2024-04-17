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Тероборонівці знищили російський танк Т-90, оснащений мінним тралом і "мангалом". ВIДЕО

Пілоти РУБпАК 116-ої бригади тероборони знищили ворожий танк Т-90 в районі Мар’їнки на Донецькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, цей танк у так званій експортній комплектації – Т-90С, оснащений мінним тралом і "мангалом".

"Т-90С переважно постачалися за контрактами до Індії, але частина танків у зв'язку з неякісним складанням залишалися у РФ", – додали у публікації.

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Автор: 

танк (2066) знищення (7221) Донецька область (8447)


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Топ коментарі
+10
Спалювати потрібно завжди щоб росіяни не витягли у тил і не відновили.
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17.04.2024 21:09
+8
Шо опять?
Ну не вміють правильно класти танк на мангал!
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17.04.2024 20:35
+7
Здається, той трал йому не допоміг, бо я не побачив гусениці з правого боку танка. Може так знято, але це одоробло було покинуте або через те, що втратив траки, або скінчилось паливо. Добре що спалили, але, на жаль, екіпажу там не було - втік. Але все одно - красівоє!
Дякую, літуни!
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17.04.2024 20:52
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Шо опять?
Ну не вміють правильно класти танк на мангал!
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17.04.2024 20:35 Відповісти
оцей вміє....

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17.04.2024 22:29 Відповісти
Так, цей уміє клвсти на все і на всіх, крім безпосереднього начальника єрмака!
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17.04.2024 22:38 Відповісти
красіво горить
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17.04.2024 23:03 Відповісти
Оце "міліметровщик"! Хто знає - а що то у нього за контейнери на штангах винесені? Над "мангалом" - ззаду справа від башти
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17.04.2024 20:38 Відповісти
Багажники.
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17.04.2024 21:28 Відповісти
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17.04.2024 21:48 Відповісти
тобі не все рівно? всіхпорахуем і всіх знищемо. москалів на українській землі не буде
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17.04.2024 23:04 Відповісти
Excellent. 👍
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17.04.2024 20:47 Відповісти
Здається, той трал йому не допоміг, бо я не побачив гусениці з правого боку танка. Може так знято, але це одоробло було покинуте або через те, що втратив траки, або скінчилось паливо. Добре що спалили, але, на жаль, екіпажу там не було - втік. Але все одно - красівоє!
Дякую, літуни!
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17.04.2024 20:52 Відповісти
Спалювати потрібно завжди щоб росіяни не витягли у тил і не відновили.
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17.04.2024 21:09 Відповісти
Згоден на 100%! Але з екіпажем булоб краще
І звіряткам їжа, і добриво (в майбутньому)...
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17.04.2024 22:03 Відповісти
Будем надеется экипаж не далеко убежал
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17.04.2024 21:44 Відповісти
Але ж, курва, вижив
М'яса у московитів достатньо, а от справне залізо зменшується.
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17.04.2024 22:07 Відповісти
Судячи з сліду на грунті - він перед зупинкою дійсно "роззувся" По-перше - не видно правої гусениці на катках По-друге - саме така циркуляція виникає коли одна з гусениць не працює Тоді веде тільки та гусениця яка залишилася цілою А от яким чином він без гусениці залишився - ПИТАННЯ! Бо при наявності трала міна повинна була під ним спрацювать Правда - мені сапери казали що є можливість виставить міну на "кратність" - коли міна спрацьовує не на перше натискання а на друге чи третє Але як це робиться на практиці - мені не пояснювали А може йому гусеницю чимось іншим розбили
За будь-яких обставин танк стояв покинутий - його просто "добили"
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18.04.2024 05:56 Відповісти
Танк явно був дохлий. Добили.
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17.04.2024 20:56 Відповісти
І БК нажаль вже не було бо не розірвало... Та і так добре при нестачі арти!
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17.04.2024 21:14 Відповісти
І головне що це зробили прості люди. Ніякі не суперпрофессіонали "народженні для війни".
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17.04.2024 21:08 Відповісти
В іншій новині спалили в атаці в Луганській області декілька т 80 і бронетранспортерів за два дні. Теж територіальна оборона. Що цікаво та тільки в одному випадку росіяни відстрілювалися і підбили дрон здається. У всіх інших випадках всі транспорти уразили.
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17.04.2024 21:12 Відповісти
Втомився..згорів і запалив люльку.
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17.04.2024 21:31 Відповісти
він схожий на димлячий самовар.
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17.04.2024 22:09 Відповісти
Танк розкурив косяк ))
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17.04.2024 23:53 Відповісти
Гарi-гарi ясна, штобы не пагасло!
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18.04.2024 00:29 Відповісти
Прям всмомнился Майдан, как беркутню жгли
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18.04.2024 00:54 Відповісти
Аж закурив після такого.
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18.04.2024 09:26 Відповісти
 
 