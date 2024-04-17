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Дрон-камікадзе бійців 10 ОГШБр ліквідував окупанта. ВIДЕО

Російський солдат навіть не спробував збити палицею, яку тримав у руках, український FPV-дрон пілотів групи "Тайстра" 10-ої окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс".

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Додамо, що російські окупанти часто намагаються збити дрон. Зокрема, ми повідомляли, про те, як окупант намагався збити безпілотник, кинувши в нього камінь.

Крім того росіяни, часто пробують знешкодити ударний дрон, кинувши в нього автомат. Взимку загарбники навіть намагались збити дрон-камікадзе сніжкою.

Автор: 

ліквідація (3916) 10 окрема гірсько-штурмова бригада (209) дрони (4690)


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Топ коментарі
+9
мудре попалося - не пручалося, не бігало, не суїтилося
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17.04.2024 19:07
+5
Улибнітєсь, вас снімаєт скритая камєра !
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17.04.2024 19:12
+3
Мог бы дома сидеть, нам бы 400 баксов сэкономил. А так останется валяться в посадке как без вести пропавший - и не получит его самка ни ладу ни гробовые.
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17.04.2024 19:49
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мудре попалося - не пручалося, не бігало, не суїтилося
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17.04.2024 19:07 Відповісти
Улибнітєсь, вас снімаєт скритая камєра !
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17.04.2024 19:12 Відповісти
Здається той орк поранений, на останніх секундах видно - ноги в крові.
Тому йому що від дрона, що без нього була б тризда.
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17.04.2024 19:15 Відповісти
ПРЯМО в пісюн в центр прийняття рішень?
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17.04.2024 19:32 Відповісти
Прямо в яблОЧКО
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17.04.2024 19:33 Відповісти
пілот БПЛА знає де яблочко.......
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17.04.2024 19:35 Відповісти
ОЧКО
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17.04.2024 19:36 Відповісти
Карма прилетіла!
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17.04.2024 19:34 Відповісти
Сюжет не розкрито до кінця...
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17.04.2024 19:41 Відповісти
Мог бы дома сидеть, нам бы 400 баксов сэкономил. А так останется валяться в посадке как без вести пропавший - и не получит его самка ни ладу ни гробовые.
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17.04.2024 19:49 Відповісти
Музыкальное сопровождение жизнеутверждающее.Ноги сами в пляс идут.
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17.04.2024 20:17 Відповісти
какой умный дрончик
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17.04.2024 20:18 Відповісти
Палицею можна пошкодити тікет до накабздону
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17.04.2024 20:20 Відповісти
Бровятый однако.
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17.04.2024 20:35 Відповісти
Московіт, для цього вдерся до Мирної України, утік від паводку….!

Падлюка!!
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17.04.2024 21:42 Відповісти
Так кацапи ж в тяжкому шляху еволюції дійшли лише до стадії використання палки-копалки...
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17.04.2024 23:35 Відповісти
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18.04.2024 10:19 Відповісти
 
 