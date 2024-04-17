Дрон-камікадзе бійців 10 ОГШБр ліквідував окупанта. ВIДЕО

Російський солдат навіть не спробував збити палицею, яку тримав у руках, український FPV-дрон пілотів групи "Тайстра" 10-ої окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс".

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Додамо, що російські окупанти часто намагаються збити дрон. Зокрема, ми повідомляли, про те, як окупант намагався збити безпілотник, кинувши в нього камінь.

Крім того росіяни, часто пробують знешкодити ударний дрон, кинувши в нього автомат. Взимку загарбники навіть намагались збити дрон-камікадзе сніжкою.