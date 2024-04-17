Дрон-камікадзе бійців 10 ОГШБр ліквідував окупанта. ВIДЕО
Російський солдат навіть не спробував збити палицею, яку тримав у руках, український FPV-дрон пілотів групи "Тайстра" 10-ої окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс".
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Додамо, що російські окупанти часто намагаються збити дрон. Зокрема, ми повідомляли, про те, як окупант намагався збити безпілотник, кинувши в нього камінь.
Крім того росіяни, часто пробують знешкодити ударний дрон, кинувши в нього автомат. Взимку загарбники навіть намагались збити дрон-камікадзе сніжкою.
Топ коментарі
+9 Anatoly KANEVSKY #433903
показати весь коментар17.04.2024 19:07
+5 Володимир Ярощук #452835
показати весь коментар17.04.2024 19:12
+3 Dmitry Begemotovich
показати весь коментар17.04.2024 19:49
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Тому йому що від дрона, що без нього була б тризда.
пісюнв центр прийняття рішень?
Падлюка!!