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Новости Видео Война
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Дрон-камикадзе бойцов 10-й ОГШБр ликвидировал оккупанта. ВИДЕО

Российский солдат даже не попытался сбить палкой, которую держал в руках, украинский FPV-дрон пилотов группы "Тайстра" 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Добавим, что российские оккупанты часто пытаются сбить дрон. В частности, мы сообщали о том, как оккупант пытался сбить беспилотник, бросив в него камень.

Кроме того россияне часто пробуют обезвредить ударный дрон, бросив в него автомат. Зимой захватчики даже пытались сбить дрон-камикадзе снежкой.

Автор: 

ликвидация (3534) 10 отдельная горно-штурмовая бригада (204) дроны (3909)


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Топ комментарии
+9
мудре попалося - не пручалося, не бігало, не суїтилося
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17.04.2024 19:07
+5
Улибнітєсь, вас снімаєт скритая камєра !
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17.04.2024 19:12
+3
Мог бы дома сидеть, нам бы 400 баксов сэкономил. А так останется валяться в посадке как без вести пропавший - и не получит его самка ни ладу ни гробовые.
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17.04.2024 19:49
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мудре попалося - не пручалося, не бігало, не суїтилося
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17.04.2024 19:07 Ответить
Улибнітєсь, вас снімаєт скритая камєра !
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17.04.2024 19:12 Ответить
Здається той орк поранений, на останніх секундах видно - ноги в крові.
Тому йому що від дрона, що без нього була б тризда.
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17.04.2024 19:15 Ответить
ПРЯМО в пісюн в центр прийняття рішень?
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17.04.2024 19:32 Ответить
Прямо в яблОЧКО
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17.04.2024 19:33 Ответить
пілот БПЛА знає де яблочко.......
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17.04.2024 19:35 Ответить
ОЧКО
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17.04.2024 19:36 Ответить
Карма прилетіла!
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17.04.2024 19:34 Ответить
Сюжет не розкрито до кінця...
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17.04.2024 19:41 Ответить
Мог бы дома сидеть, нам бы 400 баксов сэкономил. А так останется валяться в посадке как без вести пропавший - и не получит его самка ни ладу ни гробовые.
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17.04.2024 19:49 Ответить
Музыкальное сопровождение жизнеутверждающее.Ноги сами в пляс идут.
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17.04.2024 20:17 Ответить
какой умный дрончик
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17.04.2024 20:18 Ответить
Палицею можна пошкодити тікет до накабздону
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17.04.2024 20:20 Ответить
Бровятый однако.
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17.04.2024 20:35 Ответить
Московіт, для цього вдерся до Мирної України, утік від паводку….!

Падлюка!!
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17.04.2024 21:42 Ответить
Так кацапи ж в тяжкому шляху еволюції дійшли лише до стадії використання палки-копалки...
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17.04.2024 23:35 Ответить
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18.04.2024 10:19 Ответить
 
 