Дрон-камикадзе бойцов 10-й ОГШБр ликвидировал оккупанта. ВИДЕО

Российский солдат даже не попытался сбить палкой, которую держал в руках, украинский FPV-дрон пилотов группы "Тайстра" 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Добавим, что российские оккупанты часто пытаются сбить дрон. В частности, мы сообщали о том, как оккупант пытался сбить беспилотник, бросив в него камень.

Кроме того россияне часто пробуют обезвредить ударный дрон, бросив в него автомат. Зимой захватчики даже пытались сбить дрон-камикадзе снежкой.