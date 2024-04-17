Дрон-камикадзе бойцов 10-й ОГШБр ликвидировал оккупанта. ВИДЕО
Российский солдат даже не попытался сбить палкой, которую держал в руках, украинский FPV-дрон пилотов группы "Тайстра" 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
Добавим, что российские оккупанты часто пытаются сбить дрон. В частности, мы сообщали о том, как оккупант пытался сбить беспилотник, бросив в него камень.
Кроме того россияне часто пробуют обезвредить ударный дрон, бросив в него автомат. Зимой захватчики даже пытались сбить дрон-камикадзе снежкой.
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+9 Anatoly KANEVSKY #433903
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+5 Володимир Ярощук #452835
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+3 Dmitry Begemotovich
показать весь комментарий17.04.2024 19:49
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Тому йому що від дрона, що без нього була б тризда.
пісюнв центр прийняття рішень?
Падлюка!!