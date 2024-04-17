Український оператор всадив камікадзе у вразливе місце між корпусом та вежею російського танка Т-72Б3, який здетонував і вигорів ущент. ВIДЕО
Бійці 80-ої окремої десантно-штурмової бригади під Красногорівкою атакували дроном-камікадзе танк Т-72Б3 російських загарбників.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+29 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар17.04.2024 22:40
+27 Максім ХОЙ #398010
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+25 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар17.04.2024 22:29
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Сморід стоїть, з вигібної мацковії, по усьому Нету!!
Співпадіння, чи мертвечук з жонкою,проплатив??
Слава ЗСУ!
А для такої смачної цілі, повірте, знайдеться своя "плюшка".
Колії, доречи, за танком теж є, невеликі зовсім, але є. Ну і щодо колій та грязюки - два місяці стояла суха тепла погода - земля висохла, в дернину лопату нормально не встромиш.