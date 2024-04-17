Українські воїни знищили ТОС-1А "Солнцепек" в районі Красногорівки. ВIДЕО
Українські воїни знищили вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепек" за допомогою ударних БпЛА в районі Красногорівки Донецької області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, воїни також уразили місце скупчення противника.
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Владислав Сварчевський
показати весь коментар17.04.2024 23:50 Відповісти Мені подобається 2
Amber
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Остап Покотило
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Дуб #512210
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