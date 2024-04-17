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Українські воїни знищили ТОС-1А "Солнцепек" в районі Красногорівки. ВIДЕО

Українські воїни знищили вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепек" за допомогою ударних БпЛА в районі Красногорівки Донецької області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, воїни також уразили місце скупчення противника.

Дивіться: Український оператор всадив камікадзе у вразливе місце між корпусом та вежею російського танка Т-72Б3, який здетонував і вигорів ущент. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7221) Донецька область (8447)


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І єкипаж из-под абломкав!
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17.04.2024 23:50 Відповісти
Кацапський ,,Солнцепек" відправився до пекла разом із рашистами 😠
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17.04.2024 23:50 Відповісти
Слава нашим воїнам! Дякуємо!
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18.04.2024 00:35 Відповісти
Спекся...
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18.04.2024 01:44 Відповісти
 
 