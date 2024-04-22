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Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Конгресса США. ВИДЕО

Владимир Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Конгресса США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео встречи была опубликована в телеграм-канале главы государства.

"Встретился с двухпартийной делегацией Конгресса Соединенных Штатов Америки. Спасибо за этот визит после очень мощного и критически важного для нас решения. Народ Украины рассчитывал на это решение. Мы рады, что США остаются с Украиной, что вы остаетесь нашим основным мощным союзником", - отметил Зеленский.

В ходе встречи обсуждалась макрофинансовая поддержка, военная помощь, в частности, потребность в артиллерийских снарядах, ракетах дальнего радиуса действия, средствах РЭБ и БпЛА, боевой авиации и поддержка в развитии украинской оборонной промышленности.

"Также пообщались о конфискации замороженных активов российских террористов, поддержке Украины на пути в НАТО, гарантиях безопасности, Украинской формуле мира и участии США в первом инаугурационном Саммите мира", - резюмировал президент.

Читайте также: Байден заверил Зеленского в том, что немедленно подпишет закон о помощи Украине в случае одобрения Сенатом

Автор: 

Зеленский Владимир (20343) Конгресс США (1234)


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Топ комментарии
+8
Думаю ВСЕ помнят,как ОН ЗАЯВИЛ ТО ВРУЮТСЯ НЕ ВАШИ деньги ,не американские .а НАШИ украинские в гривнах. Ну вот скажите СКОЛЬКО НУЖНО ИМЕТЬ В ГОЛОВЕ ,что у него вообще в ГОЛОВЕ ? ПАПА профессор ,что же ты не ДОДЕЛАЛ МАЛЬЧИКА ?
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22.04.2024 22:13
+7
мерзенна Пика Єрмака і туди залізла і все обгадила. Ізиді, нечисть.
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22.04.2024 21:58
+5
Молодці конгресмени - приіхали - піддержали Украіну
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22.04.2024 21:55
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Молодці конгресмени - приіхали - піддержали Украіну
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22.04.2024 21:55 Ответить
Одразу видно - зебіл писав.
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22.04.2024 21:56 Ответить
Куди?
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22.04.2024 22:00 Ответить
мерзенна Пика Єрмака і туди залізла і все обгадила. Ізиді, нечисть.
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22.04.2024 21:58 Ответить
Уверен ,сейчас привезли ему счёт его в ОФОШОРАХ. И спец мальчику указали его место по жизни на параше.
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22.04.2024 22:09 Ответить
Думаю ВСЕ помнят,как ОН ЗАЯВИЛ ТО ВРУЮТСЯ НЕ ВАШИ деньги ,не американские .а НАШИ украинские в гривнах. Ну вот скажите СКОЛЬКО НУЖНО ИМЕТЬ В ГОЛОВЕ ,что у него вообще в ГОЛОВЕ ? ПАПА профессор ,что же ты не ДОДЕЛАЛ МАЛЬЧИКА ?
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22.04.2024 22:13 Ответить
Папа Карло делал буратину с корешем-алкашом Джузеппе "Сизый Нос"! Делали по-пьяни и не сложно догадаться, через какое место. Ну и результат получился соответствующий!)))
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23.04.2024 00:18 Ответить
Невже єрмак і його лялька кулєба не могли навіть заради пристойності зробити не такі невдоволені пики. Позоріще
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22.04.2024 22:13 Ответить
То двохпалатні приїхали, привезли🤡 білета на вихід ,шоб після 20 травня не засижувався ...воно вирищить шо хоче другий термін ...
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22.04.2024 22:49 Ответить
Для чого Андрій Борисович взяв з собою на зустріч з конгресменами Зеленського?Журнал "Time" вже розказав всьому світу,хто головний,можна показуху вже не влаштовувати,нехай Володимир Санич і дальше валяється в теплій ванночці Наташі Мосейчук,нюхає кокс і пиляє відосіки для "корисних хом'ячків" з бидломарафону.
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22.04.2024 23:03 Ответить
Надеюсь до него довели в понятной форме что пора уже провести выборы, иначе этот кошмар слабоумия никогда не закончится.
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23.04.2024 08:02 Ответить
 
 