Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Конгресса США. ВИДЕО

Владимир Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Конгресса США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео встречи была опубликована в телеграм-канале главы государства.

"Встретился с двухпартийной делегацией Конгресса Соединенных Штатов Америки. Спасибо за этот визит после очень мощного и критически важного для нас решения. Народ Украины рассчитывал на это решение. Мы рады, что США остаются с Украиной, что вы остаетесь нашим основным мощным союзником", - отметил Зеленский.

В ходе встречи обсуждалась макрофинансовая поддержка, военная помощь, в частности, потребность в артиллерийских снарядах, ракетах дальнего радиуса действия, средствах РЭБ и БпЛА, боевой авиации и поддержка в развитии украинской оборонной промышленности.

"Также пообщались о конфискации замороженных активов российских террористов, поддержке Украины на пути в НАТО, гарантиях безопасности, Украинской формуле мира и участии США в первом инаугурационном Саммите мира", - резюмировал президент.

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