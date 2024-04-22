Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу США. ВIДЕО

Володимир Зеленський провів зустріч з двопартійною делегацією Конгресу Сполучених Штатів Америки.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео зустріч було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу Сполучених Штатів Америки. Дякую за цей візит після дуже потужного та критично важливого для нас рішення. Народ України розраховував на це рішення. Ми раді, що США лишаються з Україною, що ви лишаєтеся нашим основним потужним союзником", - зазначив Зеленський.

Під час зустрічі обговорювалась макрофінансова підтримка, військова допомога, зокрема потреба в артилерійських снарядах, ракетах дальнього радіуса дії, засобах РЕБ і БпЛА, бойовій авіації та підтримка в розвитку української оборонної промисловості.

"Також поспілкувалися про конфіскацію заморожених активів російських терористів, підтримку України на шляху до НАТО, безпекові гарантії, Українську формулу миру та участь США в першому інавгураційному Саміті миру", - резюмував президент.

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