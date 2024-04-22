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Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу США. ВIДЕО

Володимир Зеленський провів зустріч з двопартійною делегацією Конгресу Сполучених Штатів Америки.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео зустріч було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

Цензор.НЕТ Зображення

"Зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу Сполучених Штатів Америки. Дякую за цей візит після дуже потужного та критично важливого для нас рішення. Народ України розраховував на це рішення. Ми раді, що США лишаються з Україною, що ви лишаєтеся нашим основним потужним союзником", - зазначив Зеленський.

Під час зустрічі обговорювалась макрофінансова підтримка, військова допомога, зокрема потреба в артилерійських снарядах, ракетах дальнього радіуса дії, засобах РЕБ і БпЛА, бойовій авіації та підтримка в розвитку української оборонної промисловості.

"Також поспілкувалися про конфіскацію заморожених активів російських терористів, підтримку України на шляху до НАТО, безпекові гарантії, Українську формулу миру та участь США в першому інавгураційному Саміті миру", - резюмував президент.

Читайте: Байден запевнив Зеленського в тому, що негайно підпише закон про допомогу Україні в разі схвалення його Сенатом

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) Конгрес США (1228)


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Топ коментарі
+8
Думаю ВСЕ помнят,как ОН ЗАЯВИЛ ТО ВРУЮТСЯ НЕ ВАШИ деньги ,не американские .а НАШИ украинские в гривнах. Ну вот скажите СКОЛЬКО НУЖНО ИМЕТЬ В ГОЛОВЕ ,что у него вообще в ГОЛОВЕ ? ПАПА профессор ,что же ты не ДОДЕЛАЛ МАЛЬЧИКА ?
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22.04.2024 22:13
+7
мерзенна Пика Єрмака і туди залізла і все обгадила. Ізиді, нечисть.
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22.04.2024 21:58
+5
Молодці конгресмени - приіхали - піддержали Украіну
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22.04.2024 21:55
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Молодці конгресмени - приіхали - піддержали Украіну
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22.04.2024 21:55 Відповісти
Одразу видно - зебіл писав.
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22.04.2024 21:56 Відповісти
Куди?
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22.04.2024 22:00 Відповісти
мерзенна Пика Єрмака і туди залізла і все обгадила. Ізиді, нечисть.
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22.04.2024 21:58 Відповісти
Уверен ,сейчас привезли ему счёт его в ОФОШОРАХ. И спец мальчику указали его место по жизни на параше.
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22.04.2024 22:09 Відповісти
Думаю ВСЕ помнят,как ОН ЗАЯВИЛ ТО ВРУЮТСЯ НЕ ВАШИ деньги ,не американские .а НАШИ украинские в гривнах. Ну вот скажите СКОЛЬКО НУЖНО ИМЕТЬ В ГОЛОВЕ ,что у него вообще в ГОЛОВЕ ? ПАПА профессор ,что же ты не ДОДЕЛАЛ МАЛЬЧИКА ?
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22.04.2024 22:13 Відповісти
Папа Карло делал буратину с корешем-алкашом Джузеппе "Сизый Нос"! Делали по-пьяни и не сложно догадаться, через какое место. Ну и результат получился соответствующий!)))
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23.04.2024 00:18 Відповісти
Невже єрмак і його лялька кулєба не могли навіть заради пристойності зробити не такі невдоволені пики. Позоріще
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22.04.2024 22:13 Відповісти
То двохпалатні приїхали, привезли🤡 білета на вихід ,шоб після 20 травня не засижувався ...воно вирищить шо хоче другий термін ...
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22.04.2024 22:49 Відповісти
Для чого Андрій Борисович взяв з собою на зустріч з конгресменами Зеленського?Журнал "Time" вже розказав всьому світу,хто головний,можна показуху вже не влаштовувати,нехай Володимир Санич і дальше валяється в теплій ванночці Наташі Мосейчук,нюхає кокс і пиляє відосіки для "корисних хом'ячків" з бидломарафону.
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22.04.2024 23:03 Відповісти
Надеюсь до него довели в понятной форме что пора уже провести выборы, иначе этот кошмар слабоумия никогда не закончится.
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23.04.2024 08:02 Відповісти
 
 