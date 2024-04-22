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Новости Видео Война
10 006 20

Дрон-камикадзе заметил среди кучи лома и руин замаскированного оккупанта. ВИДЕО

Пилоты 3-го отдельного штурмового отряда Центра специального назначения Национальной гвардии Украины "Омега" ликвидировали пытавшегося замаскироваться оккупанта.

Соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Бойцы 72-й ОМБр уничтожили российского наземного робота на поле боя. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19197) ликвидация (3534)


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Топ комментарии
+6
Буквально - "Прикинулся ветошью"...
Ні москалику, "Ветошь", це лапки вгору і "ніубівайті дядінькі, сдайомсууу"...
Усе інше - в грун компостом!
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22.04.2024 23:33
+5
Режим "хамелион" не сработал, включил режим "опоссум", тоже не сработал. Сработал режим "чёрный пакет".
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22.04.2024 23:30
+5
Сюжет з пітьми:

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23.04.2024 00:44
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мімікрія
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22.04.2024 23:16 Ответить
Сміття до сміття!
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22.04.2024 23:17 Ответить
отличная идея, сразу в пакет паковаться, и похоронной команде менише работы, и глазу приятней.Сервис...
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22.04.2024 23:24 Ответить
помітив на серед купи брухту

Йа! Український мова йє дуже важке!
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22.04.2024 23:18 Ответить
особливо, коли вони ніколи українською не писали, а вимушено перейшли і переклад роблять з кацапської. інколи складається враження, що й пишуть їм на кацапії, а тут програмний переклад і без правок викладають.
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22.04.2024 23:22 Ответить
Але ж пробують,стараються,це вже прогрес.
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22.04.2024 23:56 Ответить
Дрон на орка использовали? Как по мне дорогое удовольствие,може скинуть шось треба було? Хотя я не вправе командовать ,но всё же ,так дронов не напасёшься. А вот ДАЮ ПОДСКАЗКУ ОРКОСТАН ТОНЕТ,так помогите ему. . Так вот немцы не смогли взять мацкву потому что была подорваны водхранилища .если война ,то война ,плевать же где врага уничтожать? Или в кацпаха ,в дерьме будем ковыряться,это хорошее ,это погане?
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22.04.2024 23:19 Ответить
1 миллион дронов минуcует 100 000 орков
это недорого
жинь украинцев дороже
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23.04.2024 00:20 Ответить
Супєрмен, Бетмен, Людина Павук а це - кацапабрухт
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22.04.2024 23:19 Ответить
Посеред .
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22.04.2024 23:20 Ответить
Хамелион хренов.
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22.04.2024 23:26 Ответить
Режим "хамелион" не сработал, включил режим "опоссум", тоже не сработал. Сработал режим "чёрный пакет".
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22.04.2024 23:30 Ответить
"Дрон-камікадзе помітив ..." Яким уважним дрон-какмікадзе виявився...
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22.04.2024 23:33 Ответить
Буквально - "Прикинулся ветошью"...
Ні москалику, "Ветошь", це лапки вгору і "ніубівайті дядінькі, сдайомсууу"...
Усе інше - в грун компостом!
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22.04.2024 23:33 Ответить
Серед сміття помітив біосміття
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22.04.2024 23:50 Ответить
Всі хто подивився відео і бажає таких красівих "хороших рускіх" ще більше,хутчіш донатити на дрони в фонди,чи напряму в бригади,яким ви довіряєте.Пам'ятайте,що кожна ваша гривня на ЗСУ і Сили Оборони робить з рускіх "хороших"
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23.04.2024 00:19 Ответить
Сюжет з пітьми:

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23.04.2024 00:44 Ответить
👍
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23.04.2024 12:23 Ответить
Тепер сміливо, не маскуючись аплодує накабздону!
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23.04.2024 03:29 Ответить
 
 