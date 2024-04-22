Дрон-камикадзе заметил среди кучи лома и руин замаскированного оккупанта. ВИДЕО
Пилоты 3-го отдельного штурмового отряда Центра специального назначения Национальной гвардии Украины "Омега" ликвидировали пытавшегося замаскироваться оккупанта.
Соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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Йа! Український мова йє дуже важке!
это недорого
жинь украинцев дороже
Ні москалику, "Ветошь", це лапки вгору і "ніубівайті дядінькі, сдайомсууу"...
Усе інше - в грун компостом!