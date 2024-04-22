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Дрон-камікадзе помітив серед купи брухту та руїн замаскованого окупанта. ВIДЕО

Пілоти 3-го окремого штурмового загону Центру спеціального призначення Національної гвардії України "Омега" ліквідували окупанта, який намагався замаскуватися.

Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Бійці 72 ОМБр знищили російського наземного робота на полі бою. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17346) ліквідація (3916)


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Топ коментарі
+6
Буквально - "Прикинулся ветошью"...
Ні москалику, "Ветошь", це лапки вгору і "ніубівайті дядінькі, сдайомсууу"...
Усе інше - в грун компостом!
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22.04.2024 23:33
+5
Режим "хамелион" не сработал, включил режим "опоссум", тоже не сработал. Сработал режим "чёрный пакет".
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22.04.2024 23:30
+5
Сюжет з пітьми:

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23.04.2024 00:44
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мімікрія
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22.04.2024 23:16 Відповісти
Сміття до сміття!
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22.04.2024 23:17 Відповісти
отличная идея, сразу в пакет паковаться, и похоронной команде менише работы, и глазу приятней.Сервис...
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22.04.2024 23:24 Відповісти
помітив на серед купи брухту

Йа! Український мова йє дуже важке!
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22.04.2024 23:18 Відповісти
особливо, коли вони ніколи українською не писали, а вимушено перейшли і переклад роблять з кацапської. інколи складається враження, що й пишуть їм на кацапії, а тут програмний переклад і без правок викладають.
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22.04.2024 23:22 Відповісти
Але ж пробують,стараються,це вже прогрес.
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22.04.2024 23:56 Відповісти
Дрон на орка использовали? Как по мне дорогое удовольствие,може скинуть шось треба було? Хотя я не вправе командовать ,но всё же ,так дронов не напасёшься. А вот ДАЮ ПОДСКАЗКУ ОРКОСТАН ТОНЕТ,так помогите ему. . Так вот немцы не смогли взять мацкву потому что была подорваны водхранилища .если война ,то война ,плевать же где врага уничтожать? Или в кацпаха ,в дерьме будем ковыряться,это хорошее ,это погане?
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22.04.2024 23:19 Відповісти
1 миллион дронов минуcует 100 000 орков
это недорого
жинь украинцев дороже
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23.04.2024 00:20 Відповісти
Супєрмен, Бетмен, Людина Павук а це - кацапабрухт
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22.04.2024 23:19 Відповісти
Посеред .
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22.04.2024 23:20 Відповісти
Хамелион хренов.
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22.04.2024 23:26 Відповісти
Режим "хамелион" не сработал, включил режим "опоссум", тоже не сработал. Сработал режим "чёрный пакет".
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22.04.2024 23:30 Відповісти
"Дрон-камікадзе помітив ..." Яким уважним дрон-какмікадзе виявився...
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22.04.2024 23:33 Відповісти
Буквально - "Прикинулся ветошью"...
Ні москалику, "Ветошь", це лапки вгору і "ніубівайті дядінькі, сдайомсууу"...
Усе інше - в грун компостом!
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22.04.2024 23:33 Відповісти
Серед сміття помітив біосміття
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22.04.2024 23:50 Відповісти
Всі хто подивився відео і бажає таких красівих "хороших рускіх" ще більше,хутчіш донатити на дрони в фонди,чи напряму в бригади,яким ви довіряєте.Пам'ятайте,що кожна ваша гривня на ЗСУ і Сили Оборони робить з рускіх "хороших"
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23.04.2024 00:19 Відповісти
Сюжет з пітьми:

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23.04.2024 00:44 Відповісти
👍
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23.04.2024 12:23 Відповісти
Тепер сміливо, не маскуючись аплодує накабздону!
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23.04.2024 03:29 Відповісти
 
 