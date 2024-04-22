Дрон-камікадзе помітив серед купи брухту та руїн замаскованого окупанта. ВIДЕО
Пілоти 3-го окремого штурмового загону Центру спеціального призначення Національної гвардії України "Омега" ліквідували окупанта, який намагався замаскуватися.
Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
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Йа! Український мова йє дуже важке!
это недорого
жинь украинцев дороже
Ні москалику, "Ветошь", це лапки вгору і "ніубівайті дядінькі, сдайомсууу"...
Усе інше - в грун компостом!