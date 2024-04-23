Бойцы осматривают отраженную позицию: "Кадыровцы. Калаш почти целый. ВОГи двадцать пятые"

Украинские воины сняли отбитую у оккупантов позицию вблизи Бахмута и показали трофеи и тела ликвидированных оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной в соцсетях, бойцы рассказывают о трофеях. Судя по разговору бойца, позицию удерживали кадыровцы. Остатки тел как минимум пяти оккупантов попадают в поле зрения камеры.

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