Бойцы осматривают отраженную позицию: "Кадыровцы. Калаш почти целый. ВОГи двадцать пятые"
Украинские воины сняли отбитую у оккупантов позицию вблизи Бахмута и показали трофеи и тела ликвидированных оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной в соцсетях, бойцы рассказывают о трофеях. Судя по разговору бойца, позицию удерживали кадыровцы. Остатки тел как минимум пяти оккупантов попадают в поле зрения камеры.
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