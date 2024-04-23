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Бойцы осматривают отраженную позицию: "Кадыровцы. Калаш почти целый. ВОГи двадцать пятые"

Украинские воины сняли отбитую у оккупантов позицию вблизи Бахмута и показали трофеи и тела ликвидированных оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной в соцсетях, бойцы рассказывают о трофеях. Судя по разговору бойца, позицию удерживали кадыровцы. Остатки тел как минимум пяти оккупантов попадают в поле зрения камеры.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой! Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Двое оккупантов-"кадыровцев" с оторванными ногами. ВИДЕО 18+

Автор: 

Кадыров Рамзан (801) уничтожение (6909) Бахмут (1602) бой (163)


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Топ комментарии
+28
А чого 18+ ? Це ж позитив !
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23.04.2024 09:49
+22
Хороші! Вже трохи "підсохли"!
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23.04.2024 09:47
+19
Мало того що посадку своїми поганими тушками засрали , так ще і сміття купу залишили! Якісь свині !
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23.04.2024 09:53
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Хороші! Вже трохи "підсохли"!
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23.04.2024 09:47 Ответить
А чого 18+ ? Це ж позитив !
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23.04.2024 09:49 Ответить
Вчора подивився КРИК відчаю з фронту. Від героя, нашого українського героя, який взяв зброю замість БОНЕВТІК. ОЦЕ і є Правда з фронту, а не Єдиномарафонські бравурні марші. https://www.youtube.com/watch?v=09T5AVTVN5U
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23.04.2024 09:53 Ответить
Оскер, перелогінься...
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23.04.2024 10:07 Ответить
Дякую.
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23.04.2024 10:27 Ответить
Скажить, будь ласка, оці ціфри у вашому ніку, оці 1959, це ваш рік народження чи це номер вашой медичній карткі у псіхіатричній клініці?
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23.04.2024 10:56 Ответить
Чому підару хтось винен відповідати
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23.04.2024 19:25 Ответить
Запитання ріторічне на тлі того шо тобі тут не відповідають.
І це не відповідь а уточнення.
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23.04.2024 20:07 Ответить
Мало того що посадку своїми поганими тушками засрали , так ще і сміття купу залишили! Якісь свині !
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23.04.2024 09:53 Ответить
Не якісь а горні свині.
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23.04.2024 09:56 Ответить
Скільки ж років доведеться звільняти землю від цього мотлоху!
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23.04.2024 16:48 Ответить
І ось запитання - чого цім макакам не сіділось у рідному ауле у рідній сакле? Жував би чурек, трахав би улюблену вівцю, лякав ди кацапів. Так ніт, воно вирішило шо воно круте та поперлось до нашей хати і відкинуло, тупа макака тут свої смердючі копита.
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23.04.2024 09:55 Ответить
скелетовані рештки, яким місяці 4и. свіжих жмурів немає...
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23.04.2024 09:55 Ответить
Слава Героям! Слава ЗСУ! Слава Україні!
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23.04.2024 10:02 Ответить
Чому пишуть що відео не рекомендують переглядати особам з нестійкою психікою?Навпаки після обстрілів руснею наших міст такі відео заспокоюють і додають оптимізму...При нагоді нагадаю один факт,про який знають всі лікарі психологи.Є лише один спосіб вилікувати хворого важкою формою депресіі - помістити його в одне приміщення з іншим таким самим хворим,але в багато важчій формі...
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23.04.2024 10:09 Ответить
Так, дивно - дивлюсь на ще більше місиво з кісток і м'яса, і нічого, ніякого жалю чи співчуття: якого #єра ви сюди приперлись? Заради погашення кредиту чи щоб заробити па бистраму? А ще й вбити когось з наших захисників? У пекло, суки, у пекло
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23.04.2024 10:21 Ответить
Та не, это мы попадаем в пекло, а они на пир с гуриями (ирония)
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23.04.2024 11:56 Ответить
о дировци пачті целиє-но ета нє точна...
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23.04.2024 10:12 Ответить
Видать, кассета прилетела. Фирмы BASF.
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23.04.2024 10:20 Ответить
Я так розумію, що наші хлопці привезли крем проти засмаги, бо трохи на сонечку клієнти підгоріли
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23.04.2024 10:25 Ответить
Такий срач біля себе можуть створити тільки носії рускава міра.
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23.04.2024 10:51 Ответить
відправилися в свій рай, де на кожного 100 вєчнодєвствєнних овець і по ванькі, щоб пистити палкою і садити на бутилку
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23.04.2024 10:53 Ответить
Кожному кадирівцю треба в щелепу запхати поросячій хвістик і сфоткать!
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23.04.2024 11:14 Ответить
Мабуть, це ті родичі кадирова, що пішли за грошима прутіна і далі, на Берлін за немкамі… і квартирами…
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23.04.2024 11:28 Ответить
багато хароших кадирівців не буває.
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23.04.2024 13:41 Ответить
жмури не свіжі. "Свіжина" мабуть встигла втекти.
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23.04.2024 16:59 Ответить
 
 