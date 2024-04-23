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Операторы дронов 5-й ОШБр ночью уничтожают группу оккупантов. ВИДЕО

Операторы дронов 5-й ОШБр ночью уничтожили группу оккупантов вблизи Часового Яра в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, для ликвидации захватчиков украинские воины совершили около двух десятков сбросов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские воины с помощью наземного дрона-камикадзе Ratel S взорвали мост в Донецкой области. ВИДЕО

Автор: 

дроны (3909) 5 ОШБр (95)


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Свинособаки в захваті
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23.04.2024 13:04 Ответить
Оператори дронів круто попрацювали, схоже, жоден тарган не лишився без уваги.
Респект дронщикам!
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23.04.2024 13:04 Ответить
Так само і нас ******* що при заході що при виході,ще хім гранати,то жесть просто
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23.04.2024 19:00 Ответить
не "так само", бо будь-які намагання прирівняти "нас" з "ними" викликають огиду та обурення. Кацапорилі - нелюди, агресори та окупанти. А українці боронять свою Батьківщину та свої родини від цих хробаків та щурів.
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23.04.2024 20:08 Ответить
Одне щось зрозуміло
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23.04.2024 19:58 Ответить
 
 