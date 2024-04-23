Операторы дронов 5-й ОШБр ночью уничтожают группу оккупантов. ВИДЕО
Операторы дронов 5-й ОШБр ночью уничтожили группу оккупантов вблизи Часового Яра в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, для ликвидации захватчиков украинские воины совершили около двух десятков сбросов.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Респект дронщикам!