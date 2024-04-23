Операторы дронов 5-й ОШБр ночью уничтожают группу оккупантов. ВИДЕО

Операторы дронов 5-й ОШБр ночью уничтожили группу оккупантов вблизи Часового Яра в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, для ликвидации захватчиков украинские воины совершили около двух десятков сбросов.

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