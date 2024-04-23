Оператори дронів 5-ї ОШБр уночі знищують групу окупантів. ВIДЕО
Оператори дронів 5-ї ОШБр уночі знищили групу окупантів поблизу Часового Яру на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, для ліквідації загарбників українські воїни здійснили близько двох десятків скидів.
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Респект дронщикам!