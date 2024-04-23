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Оператори дронів 5-ї ОШБр уночі знищують групу окупантів. ВIДЕО

Оператори дронів 5-ї ОШБр уночі знищили групу окупантів поблизу Часового Яру на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, для ліквідації загарбників українські воїни здійснили близько двох десятків скидів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни за допомогою наземного дрона-камікадзе Ratel S підірвали міст на Донеччині. ВIДЕО

Автор: 

дрони (4690) 5 ОШБр (96)


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Свинособаки в захваті
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23.04.2024 13:04 Відповісти
Оператори дронів круто попрацювали, схоже, жоден тарган не лишився без уваги.
Респект дронщикам!
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23.04.2024 13:04 Відповісти
Так само і нас ******* що при заході що при виході,ще хім гранати,то жесть просто
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23.04.2024 19:00 Відповісти
не "так само", бо будь-які намагання прирівняти "нас" з "ними" викликають огиду та обурення. Кацапорилі - нелюди, агресори та окупанти. А українці боронять свою Батьківщину та свої родини від цих хробаків та щурів.
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23.04.2024 20:08 Відповісти
Одне щось зрозуміло
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23.04.2024 19:58 Відповісти
 
 