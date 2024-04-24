Детонация боеприпасов после удара дрона "Дикие шершни" по полевому складу оккупантов. ВИДЕО
Операторы подразделения BULAVA из ОПБр имени Богдана Хмельницкого с помощью дрона "Дикие шершни" Pomsta 8 MB ликвидировали вражеский полевой склад боеприпасов.
Продолжайте поддерживать производство дронов для ВСУ.
Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb
ПриватБанк: 4731219611037825
PayPal: [email protected]
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Слава Захисникам України та їх Родинам