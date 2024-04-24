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Детонация боеприпасов после удара дрона "Дикие шершни" по полевому складу оккупантов. ВИДЕО

Операторы подразделения BULAVA из ОПБр имени Богдана Хмельницкого с помощью дрона "Дикие шершни" Pomsta 8 MB ликвидировали вражеский полевой склад боеприпасов.

Смотрите: Тестирование "умного" дрона "Дикие Шершни" с нейронной сетью на украинской электронике. ВИДЕО

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Также смотрите: "Дикие шершни" создали FPV-дрон "Королева шершней", который несет 6 килограммов взрывчатки. ВИДЕО

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гарна бавовна ))
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24.04.2024 10:25 Ответить
Підігріли орків, перед бігом їх, по теренах України!

Слава Захисникам України та їх Родинам
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24.04.2024 11:35 Ответить
Може й комірник був при складі)
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24.04.2024 15:03 Ответить
 
 