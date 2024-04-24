Кадыровец-"освободитель" ругается на дончан в поликлинике: "Вы все ох#ели, бл#дь!". ВИДЕО

"Освободитель"-кадыровец набросился с руганью на женщину в поликлинике Донецкого областного клинического территориального медицинского объединения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагмента конфликта опубликована в соцсетях.

"Донецк, поликлиника ДОКТМО. Кадыровский "освободитель" общается с местным населением. Ну ничего, главное, что не бандеровец. Этому можно", - отмечает в комментарии автор публикации.

Внимание! Ненормативная лексика!

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