Кадыровец-"освободитель" ругается на дончан в поликлинике: "Вы все ох#ели, бл#дь!". ВИДЕО
"Освободитель"-кадыровец набросился с руганью на женщину в поликлинике Донецкого областного клинического территориального медицинского объединения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагмента конфликта опубликована в соцсетях.
"Донецк, поликлиника ДОКТМО. Кадыровский "освободитель" общается с местным населением. Ну ничего, главное, что не бандеровец. Этому можно", - отмечает в комментарии автор публикации.
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+91 George Highbaud
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... да и пи*дить там якоби нема кого - всі ветерани війни
А так завжди получається - воевали а зараз треба спокій рани позализувати
Ех... їм так краще в кращі Євпропейські клініки чи на курорти...
а вони там хача слухають
А он спокойно об женщину ноги вытирает...
ДонецкДон овецк!