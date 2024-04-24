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Кадыровец-"освободитель" ругается на дончан в поликлинике: "Вы все ох#ели, бл#дь!". ВИДЕО

"Освободитель"-кадыровец набросился с руганью на женщину в поликлинике Донецкого областного клинического территориального медицинского объединения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагмента конфликта опубликована в соцсетях.

"Донецк, поликлиника ДОКТМО. Кадыровский "освободитель" общается с местным населением. Ну ничего, главное, что не бандеровец. Этому можно", - отмечает в комментарии автор публикации.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Кадыровцы" избивают российского военного, который проверяет у них документы: "Ох#ели бл#дь! Я командир батальона! Вон отсюда!". ВИДЕО

Автор: 

Донецьк (6322) Кадыров Рамзан (801) оккупация (10135)


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Топ комментарии
+91
"жізнь жівотних в днр".
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24.04.2024 10:34
+47
в мірє жівотніх...
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24.04.2024 10:36
+42
"...ані хатєлі руZZкій мір....і камні с нєба...."
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24.04.2024 10:53
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"жізнь жівотних в днр".
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24.04.2024 10:34 Ответить
"...ані хатєлі руZZкій мір....і камні с нєба...."
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24.04.2024 10:53 Ответить
+100500.
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24.04.2024 11:53 Ответить
КАКАЯ РАЗНИЦА МЕЖДУ ТОБОЙ СВИНЬЕЙ ...И С ЛЬВОМ.....ЛЕВ ТОЖЕ ЖИВОТНОЕ...
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24.04.2024 21:10 Ответить
в мірє жівотніх...
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24.04.2024 10:36 Ответить
Тварини не гадять там де живуть. Донбасяо це гельмінти, яким було не комфортно в цивілізації, от вони і заорали - паРаша, паРаша, паРаша пріді.
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24.04.2024 11:38 Ответить
так то ж не тварини! То чєловєкоподобніє жівотніє! Їх ще кацапами називають.
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24.04.2024 12:37 Ответить
Так ******** потрібно ******* а не горлянку дерти
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24.04.2024 10:36 Ответить
"зачем так кричать один - бензина плесни да спичку черкни - пусть другие покричат тоже"
... да и пи*дить там якоби нема кого - всі ветерани війни
А так завжди получається - воевали а зараз треба спокій рани позализувати
Ех... їм так краще в кращі Євпропейські клініки чи на курорти...
а вони там хача слухають
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24.04.2024 12:50 Ответить
"РАШИСТСЬКИЙ СЕРПЕНТАРІЙ "
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24.04.2024 10:36 Ответить
Тю, з гранатометом треба приходити..або з калашом..було б веселіше..
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24.04.2024 10:38 Ответить
ПУШИЛІНСЬКІ ІДОТИ ЗАСЛУГОВУЮТЬ НА ТАКЕ...
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24.04.2024 10:38 Ответить
Рускамірскіє животниє в рускамірскам мірє животних...
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24.04.2024 10:41 Ответить
Прелюдія.
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24.04.2024 10:43 Ответить
Чорножопий вівцейоб ще й права в Україні намагаєтьця качати. Це, тобі мавпа не кацапія, тут все по іншому!
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24.04.2024 10:43 Ответить
Оʼрілі? Нагадати шановному пану як один овцейоб посеред Києва цілому депутату ВР їпло начистив і шо йому за це було?
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24.04.2024 12:53 Ответить
Рубрика "Жізнь і пріключенія кучкі п*дарасів"...
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24.04.2024 10:44 Ответить
"а рядом селфілісь "дончанє", і висирали кірпічі ..." )))
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24.04.2024 10:45 Ответить
кадіровци, услишьтє жітелєй лугандона. хватіт корміть нахлєбніков із чєчні
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24.04.2024 10:49 Ответить
одін чьорноопий асвабадітєль хочєт вііпать шахтьора на костилях. всє другіє шахтьори радуются, что в етот раз іпать будут нє іх.
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24.04.2024 10:54 Ответить
Як приємно на це дивитися,аксакал разбушевался
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24.04.2024 10:55 Ответить
Внаслідок війни усі суспільства стають йо@нутими...не думаю що в Україні буде сильно краще...
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24.04.2024 10:56 Ответить
В Украине именно вследствии войны ,а не как на росии ********* стала причиной войны.
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24.04.2024 12:02 Ответить
Оце "путін пріді"...Такий тепер "рускій мір",він і раніше був бородатий і хамуватий,але тоді хоча в церкву ходив...
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24.04.2024 11:00 Ответить
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24.04.2024 11:00 Ответить
как он там дикий оказался, его место в горах
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24.04.2024 11:01 Ответить
А скільки їх зараз в Маріуполі...
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24.04.2024 11:11 Ответить
не знаю, я там не был
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24.04.2024 11:15 Ответить
Неодноразово писали, що масово заселяють покинуті будинки різноманітними мігрантами.
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24.04.2024 11:22 Ответить
Це є "русскій мір", вони про це мріяли, хай звикають..., головне класичний язик і не бендери.
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24.04.2024 11:02 Ответить
Если б Украина была реальной хунтой в 2014м никто бы там не рупнулся. Сидели бы ровно.
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24.04.2024 11:09 Ответить
Овцы савсэм от рук отбились, пастуха не слушают, расхаживают
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24.04.2024 11:03 Ответить
Теперь все увидели какие они, эти духовные роcсийские скрепы!
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24.04.2024 11:04 Ответить
Я твой дом труба шатал, улица фонарь вертел...
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24.04.2024 11:04 Ответить
І ще ниють "ми нє етово хателі!"!
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24.04.2024 11:09 Ответить
За то без біндеровцев
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24.04.2024 11:10 Ответить
Чого лаятися, повбивайте один одного та й лежіть собі мирно, чого нерви то псувати.
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24.04.2024 11:11 Ответить
что то пошло нє так. тєпєрь шахтьоров в донецкє трахают кадировци, вместо овєц і ішаков.
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24.04.2024 11:15 Ответить
мрії збуваються, це те місцеве га..о яке мріяло про жорстку руку царя путіна-сраліна... додон введи їм поглибше)
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24.04.2024 11:19 Ответить
Любитель овець попав на козу це йому не в горах кричати на свою гюльчатай ця може і кишки випустить
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24.04.2024 11:28 Ответить
бідося навіть голос зірвав))))
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24.04.2024 11:32 Ответить
Це вони ще з бурятами та тувинцями не спілкувалися. Слава донецько-рузькому миру.🤣
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24.04.2024 11:36 Ответить
А нельзя туда у*бать хаймарсом чтобы они все успокоились навеки?
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24.04.2024 11:41 Ответить
нужно!
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24.04.2024 11:44 Ответить
держите меня семеро...
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24.04.2024 11:42 Ответить
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24.04.2024 11:45 Ответить
Донецьк наш , просто московія туди завезла своє біосміття , а українців відгеноцидила ...
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24.04.2024 11:52 Ответить
А шо там Бейонсе , не збирається на гастролі в Донецьк . ? Таке файне місто стало - і все завдяки асвабадітєлям і руцкому міру .!!
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24.04.2024 12:00 Ответить
Срусский мир он такой .
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24.04.2024 12:02 Ответить
А ДНР-ОВЦЫ молча стоят как обсосы, вместо того, чтобы ишаку его же язык в задницу запихнуть!
А он спокойно об женщину ноги вытирает...
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24.04.2024 12:09 Ответить
ну що, мразота даунбаська, дочекалися "ацвабадітєлєй"?? Жеріть тепер!
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24.04.2024 12:10 Ответить
З чого взяли, що то кадировець? Більше на грузина схожий.
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24.04.2024 12:11 Ответить
Генетік...
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25.04.2024 07:30 Ответить
БУГАГА................
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24.04.2024 12:12 Ответить
Донецьке тупе бидло принесло "русский мир", ви мерзота як і всі хто зрадив Україну.
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24.04.2024 12:18 Ответить
Все як в Скрєпній Мраzzії.
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24.04.2024 12:31 Ответить
Они хателі то, что хателі, а он хател так как он хател. Мнєнія разошлись.
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24.04.2024 12:41 Ответить
Донецк Дон овецк!
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24.04.2024 12:51 Ответить
Посмотрел видео...А в чем минусы?
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24.04.2024 13:46 Ответить
Мінус в тому, що їм не підвезли гранати !...
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24.04.2024 13:58 Ответить
Овцегреб в стаде баранов)
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24.04.2024 14:01 Ответить
Ахметов дивитсяь і думає нахера треба було цей руский мир в 2014р..
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24.04.2024 14:08 Ответить
Воно таке саме як і вони , тільки з грошима.
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24.04.2024 14:44 Ответить
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24.04.2024 14:22 Ответить
Донбасятина лише полегшено видихає,слава Богу ,що на місці цього асвабадітєля не солдат НАТО або бандерівець зі схрону....
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24.04.2024 15:28 Ответить
хоч він на чеченця й не схожий,скоріше який укурений осетин чи даг або контужений абхаз...але всерівно свой,русскій....
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24.04.2024 15:33 Ответить
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24.04.2024 18:09 Ответить
А вот і нє падерьотесь!
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24.04.2024 18:15 Ответить
Ой, клас! Клас! Щоб ви, зрадники України, усі передохли разом з ,,асвабадителями"!
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24.04.2024 19:12 Ответить
А мы таких и с их бандой януковощей 23 года содержали, но им не нравилось. Теперь, надеюсь, понравится. Но кадыровцам с донецкими тягаться слабовато, у донецких очень много заброшенных шахт и проходок - там много кадыровцев можно заштабелировать.
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24.04.2024 22:36 Ответить
Нормально общаются россияне...а что не так?
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24.04.2024 23:57 Ответить
А ГЛАВНОЕ ЧТО ЕМУ ДОСТАТОЧНО ОДНОЙ ТАБЛЕТКИ !)
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25.04.2024 00:20 Ответить
януковощ вам в помощь апельсинок наколотых абещал привезти
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25.04.2024 07:21 Ответить
в європє о таком і мєчтать нє могут.
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28.04.2024 09:36 Ответить
 
 