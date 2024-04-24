УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10970 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
26 267 81

Кадирівець-"освободитель" свариться на донеччан у поліклініці: "Вы все ох#ели, бл#дь!". ВIДЕО

"Освободитель"-кадирівець накинувся з лайкою на жінку у поліклініці Донецького обласного клінічного територіального медичного об’єднання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис фрагменту конфлікту опублікований у соцмережах.

"Донецьк, поліклініка ДОКТМО. Кадировський "освободитель" спілкується з місцевим населенням. Ну нічого, головне, що не бандерівець. Цьому можна", - зазначає у коментарі автор публікації.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Кадирівці" б’ють російського військового, який перевіряє у них документи: "Ох#ели бл#дь! Я командир батальйона! Вон отсюда!". ВIДЕО

Автор: 

Донецьк (946) Кадиров Рамзан (527) окупація (6685)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+91
"жізнь жівотних в днр".
показати весь коментар
24.04.2024 10:34
+47
в мірє жівотніх...
показати весь коментар
24.04.2024 10:36
+42
"...ані хатєлі руZZкій мір....і камні с нєба...."
показати весь коментар
24.04.2024 10:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"жізнь жівотних в днр".
показати весь коментар
24.04.2024 10:34 Відповісти
"...ані хатєлі руZZкій мір....і камні с нєба...."
показати весь коментар
24.04.2024 10:53 Відповісти
+100500.
показати весь коментар
24.04.2024 11:53 Відповісти
КАКАЯ РАЗНИЦА МЕЖДУ ТОБОЙ СВИНЬЕЙ ...И С ЛЬВОМ.....ЛЕВ ТОЖЕ ЖИВОТНОЕ...
показати весь коментар
24.04.2024 21:10 Відповісти
в мірє жівотніх...
показати весь коментар
24.04.2024 10:36 Відповісти
Тварини не гадять там де живуть. Донбасяо це гельмінти, яким було не комфортно в цивілізації, от вони і заорали - паРаша, паРаша, паРаша пріді.
показати весь коментар
24.04.2024 11:38 Відповісти
так то ж не тварини! То чєловєкоподобніє жівотніє! Їх ще кацапами називають.
показати весь коментар
24.04.2024 12:37 Відповісти
Так ******** потрібно ******* а не горлянку дерти
показати весь коментар
24.04.2024 10:36 Відповісти
"зачем так кричать один - бензина плесни да спичку черкни - пусть другие покричат тоже"
... да и пи*дить там якоби нема кого - всі ветерани війни
А так завжди получається - воевали а зараз треба спокій рани позализувати
Ех... їм так краще в кращі Євпропейські клініки чи на курорти...
а вони там хача слухають
показати весь коментар
24.04.2024 12:50 Відповісти
"РАШИСТСЬКИЙ СЕРПЕНТАРІЙ "
показати весь коментар
24.04.2024 10:36 Відповісти
Тю, з гранатометом треба приходити..або з калашом..було б веселіше..
показати весь коментар
24.04.2024 10:38 Відповісти
ПУШИЛІНСЬКІ ІДОТИ ЗАСЛУГОВУЮТЬ НА ТАКЕ...
показати весь коментар
24.04.2024 10:38 Відповісти
Рускамірскіє животниє в рускамірскам мірє животних...
показати весь коментар
24.04.2024 10:41 Відповісти
Прелюдія.
показати весь коментар
24.04.2024 10:43 Відповісти
Чорножопий вівцейоб ще й права в Україні намагаєтьця качати. Це, тобі мавпа не кацапія, тут все по іншому!
показати весь коментар
24.04.2024 10:43 Відповісти
Оʼрілі? Нагадати шановному пану як один овцейоб посеред Києва цілому депутату ВР їпло начистив і шо йому за це було?
показати весь коментар
24.04.2024 12:53 Відповісти
Рубрика "Жізнь і пріключенія кучкі п*дарасів"...
показати весь коментар
24.04.2024 10:44 Відповісти
"а рядом селфілісь "дончанє", і висирали кірпічі ..." )))
показати весь коментар
24.04.2024 10:45 Відповісти
кадіровци, услишьтє жітелєй лугандона. хватіт корміть нахлєбніков із чєчні
показати весь коментар
24.04.2024 10:49 Відповісти
одін чьорноопий асвабадітєль хочєт вііпать шахтьора на костилях. всє другіє шахтьори радуются, что в етот раз іпать будут нє іх.
показати весь коментар
24.04.2024 10:54 Відповісти
Як приємно на це дивитися,аксакал разбушевался
показати весь коментар
24.04.2024 10:55 Відповісти
Внаслідок війни усі суспільства стають йо@нутими...не думаю що в Україні буде сильно краще...
показати весь коментар
24.04.2024 10:56 Відповісти
В Украине именно вследствии войны ,а не как на росии ********* стала причиной войны.
показати весь коментар
24.04.2024 12:02 Відповісти
Оце "путін пріді"...Такий тепер "рускій мір",він і раніше був бородатий і хамуватий,але тоді хоча в церкву ходив...
показати весь коментар
24.04.2024 11:00 Відповісти
показати весь коментар
24.04.2024 11:00 Відповісти
как он там дикий оказался, его место в горах
показати весь коментар
24.04.2024 11:01 Відповісти
А скільки їх зараз в Маріуполі...
показати весь коментар
24.04.2024 11:11 Відповісти
не знаю, я там не был
показати весь коментар
24.04.2024 11:15 Відповісти
Неодноразово писали, що масово заселяють покинуті будинки різноманітними мігрантами.
показати весь коментар
24.04.2024 11:22 Відповісти
Це є "русскій мір", вони про це мріяли, хай звикають..., головне класичний язик і не бендери.
показати весь коментар
24.04.2024 11:02 Відповісти
Если б Украина была реальной хунтой в 2014м никто бы там не рупнулся. Сидели бы ровно.
показати весь коментар
24.04.2024 11:09 Відповісти
Овцы савсэм от рук отбились, пастуха не слушают, расхаживают
показати весь коментар
24.04.2024 11:03 Відповісти
Теперь все увидели какие они, эти духовные роcсийские скрепы!
показати весь коментар
24.04.2024 11:04 Відповісти
Я твой дом труба шатал, улица фонарь вертел...
показати весь коментар
24.04.2024 11:04 Відповісти
І ще ниють "ми нє етово хателі!"!
показати весь коментар
24.04.2024 11:09 Відповісти
За то без біндеровцев
показати весь коментар
24.04.2024 11:10 Відповісти
Чого лаятися, повбивайте один одного та й лежіть собі мирно, чого нерви то псувати.
показати весь коментар
24.04.2024 11:11 Відповісти
что то пошло нє так. тєпєрь шахтьоров в донецкє трахают кадировци, вместо овєц і ішаков.
показати весь коментар
24.04.2024 11:15 Відповісти
мрії збуваються, це те місцеве га..о яке мріяло про жорстку руку царя путіна-сраліна... додон введи їм поглибше)
показати весь коментар
24.04.2024 11:19 Відповісти
Любитель овець попав на козу це йому не в горах кричати на свою гюльчатай ця може і кишки випустить
показати весь коментар
24.04.2024 11:28 Відповісти
бідося навіть голос зірвав))))
показати весь коментар
24.04.2024 11:32 Відповісти
Це вони ще з бурятами та тувинцями не спілкувалися. Слава донецько-рузькому миру.🤣
показати весь коментар
24.04.2024 11:36 Відповісти
А нельзя туда у*бать хаймарсом чтобы они все успокоились навеки?
показати весь коментар
24.04.2024 11:41 Відповісти
нужно!
показати весь коментар
24.04.2024 11:44 Відповісти
держите меня семеро...
показати весь коментар
24.04.2024 11:42 Відповісти
показати весь коментар
24.04.2024 11:45 Відповісти
Донецьк наш , просто московія туди завезла своє біосміття , а українців відгеноцидила ...
показати весь коментар
24.04.2024 11:52 Відповісти
А шо там Бейонсе , не збирається на гастролі в Донецьк . ? Таке файне місто стало - і все завдяки асвабадітєлям і руцкому міру .!!
показати весь коментар
24.04.2024 12:00 Відповісти
Срусский мир он такой .
показати весь коментар
24.04.2024 12:02 Відповісти
А ДНР-ОВЦЫ молча стоят как обсосы, вместо того, чтобы ишаку его же язык в задницу запихнуть!
А он спокойно об женщину ноги вытирает...
показати весь коментар
24.04.2024 12:09 Відповісти
ну що, мразота даунбаська, дочекалися "ацвабадітєлєй"?? Жеріть тепер!
показати весь коментар
24.04.2024 12:10 Відповісти
З чого взяли, що то кадировець? Більше на грузина схожий.
показати весь коментар
24.04.2024 12:11 Відповісти
Генетік...
показати весь коментар
25.04.2024 07:30 Відповісти
БУГАГА................
показати весь коментар
24.04.2024 12:12 Відповісти
Донецьке тупе бидло принесло "русский мир", ви мерзота як і всі хто зрадив Україну.
показати весь коментар
24.04.2024 12:18 Відповісти
Все як в Скрєпній Мраzzії.
показати весь коментар
24.04.2024 12:31 Відповісти
Они хателі то, что хателі, а он хател так как он хател. Мнєнія разошлись.
показати весь коментар
24.04.2024 12:41 Відповісти
Донецк Дон овецк!
показати весь коментар
24.04.2024 12:51 Відповісти
Посмотрел видео...А в чем минусы?
показати весь коментар
24.04.2024 13:46 Відповісти
Мінус в тому, що їм не підвезли гранати !...
показати весь коментар
24.04.2024 13:58 Відповісти
Овцегреб в стаде баранов)
показати весь коментар
24.04.2024 14:01 Відповісти
Ахметов дивитсяь і думає нахера треба було цей руский мир в 2014р..
показати весь коментар
24.04.2024 14:08 Відповісти
Воно таке саме як і вони , тільки з грошима.
показати весь коментар
24.04.2024 14:44 Відповісти
показати весь коментар
24.04.2024 14:22 Відповісти
Донбасятина лише полегшено видихає,слава Богу ,що на місці цього асвабадітєля не солдат НАТО або бандерівець зі схрону....
показати весь коментар
24.04.2024 15:28 Відповісти
хоч він на чеченця й не схожий,скоріше який укурений осетин чи даг або контужений абхаз...але всерівно свой,русскій....
показати весь коментар
24.04.2024 15:33 Відповісти
показати весь коментар
24.04.2024 18:09 Відповісти
А вот і нє падерьотесь!
показати весь коментар
24.04.2024 18:15 Відповісти
Ой, клас! Клас! Щоб ви, зрадники України, усі передохли разом з ,,асвабадителями"!
показати весь коментар
24.04.2024 19:12 Відповісти
А мы таких и с их бандой януковощей 23 года содержали, но им не нравилось. Теперь, надеюсь, понравится. Но кадыровцам с донецкими тягаться слабовато, у донецких очень много заброшенных шахт и проходок - там много кадыровцев можно заштабелировать.
показати весь коментар
24.04.2024 22:36 Відповісти
Нормально общаются россияне...а что не так?
показати весь коментар
24.04.2024 23:57 Відповісти
А ГЛАВНОЕ ЧТО ЕМУ ДОСТАТОЧНО ОДНОЙ ТАБЛЕТКИ !)
показати весь коментар
25.04.2024 00:20 Відповісти
януковощ вам в помощь апельсинок наколотых абещал привезти
показати весь коментар
25.04.2024 07:21 Відповісти
в європє о таком і мєчтать нє могут.
показати весь коментар
28.04.2024 09:36 Відповісти
 
 