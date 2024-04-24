Кадирівець-"освободитель" свариться на донеччан у поліклініці: "Вы все ох#ели, бл#дь!". ВIДЕО
"Освободитель"-кадирівець накинувся з лайкою на жінку у поліклініці Донецького обласного клінічного територіального медичного об’єднання.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис фрагменту конфлікту опублікований у соцмережах.
"Донецьк, поліклініка ДОКТМО. Кадировський "освободитель" спілкується з місцевим населенням. Ну нічого, головне, що не бандерівець. Цьому можна", - зазначає у коментарі автор публікації.
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Топ коментарі
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... да и пи*дить там якоби нема кого - всі ветерани війни
А так завжди получається - воевали а зараз треба спокій рани позализувати
Ех... їм так краще в кращі Євпропейські клініки чи на курорти...
а вони там хача слухають
А он спокойно об женщину ноги вытирает...
ДонецкДон овецк!