Кадирівець-"освободитель" свариться на донеччан у поліклініці: "Вы все ох#ели, бл#дь!". ВIДЕО

"Освободитель"-кадирівець накинувся з лайкою на жінку у поліклініці Донецького обласного клінічного територіального медичного об’єднання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис фрагменту конфлікту опублікований у соцмережах.

"Донецьк, поліклініка ДОКТМО. Кадировський "освободитель" спілкується з місцевим населенням. Ну нічого, головне, що не бандерівець. Цьому можна", - зазначає у коментарі автор публікації.

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