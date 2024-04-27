РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10777 посетителей онлайн
Новости Видео Война
6 828 20

Дрон 47-й ОМБр уничтожил российского оккупанта, пытавшегося быть незаметным. ВИДЕО

Бойцы роты ударных БпЛА Strike Drones Company 47-й отдельной механизированной бригады дроном уничтожили российского оккупанта, который пытался спрятаться на руинах дома.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Воины 47 ОМБр атаковали группу спецназа РФ вместе со снайпером в окрестностях Бердичева. ВИДЕО

Автор: 

дроны (3909) 47 отдельная механизированная бригада (262)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+9
Зробили справді непомітним 😁
показать весь комментарий
27.04.2024 02:26
+6
Он думал, если он замрёт и не будет дышать, то дрон, как простая пластмассовая игрушка с моторчиком его не увидит и улетит по своим дроновским делам. Дебилизму кацапов нет предела!
показать весь комментарий
27.04.2024 02:33
+6
"Я тучка, тучка, тучка - я вовсе не медведь!"
показать весь комментарий
27.04.2024 02:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зробили справді непомітним 😁
показать весь комментарий
27.04.2024 02:26 Ответить
Он думал, если он замрёт и не будет дышать, то дрон, как простая пластмассовая игрушка с моторчиком его не увидит и улетит по своим дроновским делам. Дебилизму кацапов нет предела!
показать весь комментарий
27.04.2024 02:33 Ответить
Ну чо, деяка логіка в цьому є. Якщо він буде бігати то дрон точно буде за ним ганятися, а так може вдастя його обдурити. В любому випадку шансів мало.
показать весь комментарий
27.04.2024 07:32 Ответить
Короче, решил перед смертью не потеть, как все. Оригинал хренов.
показать весь комментарий
27.04.2024 21:10 Ответить
Мирно ждали автобус на остановке. "Автобус" приехал прилетел вовремя.

https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cdnsih/**********************************************/
показать весь комментарий
27.04.2024 02:49 Ответить
"Я тучка, тучка, тучка - я вовсе не медведь!"
показать весь комментарий
27.04.2024 02:51 Ответить
.... вояка явно мультиків передивився на болотах в дитинстві
показать весь комментарий
27.04.2024 04:21 Ответить
он нє знал чьто пословіца "дєньгі нє пахнут" полностью звучіт так :

"послє смєрті - дєньгі нє пахнут"
показать весь комментарий
27.04.2024 02:52 Ответить
а міг би жити - мізків не вистачило не їхати за "унітазом"
показать весь комментарий
27.04.2024 04:14 Ответить
не міг би - по любасу би здох
показать весь комментарий
27.04.2024 04:55 Ответить
Саме ТО і саме Туди -
Пілоти 47-ї ОМБр роблять цей світ кращим!
показать весь комментарий
27.04.2024 03:22 Ответить
тварина здобула собі хатку на пагорбах київських,
наступноґо давай - цей вибув з черги...
показать весь комментарий
27.04.2024 03:54 Ответить
парадної форми щось не бачу - мабудь згоріла в БТРі
показать весь комментарий
27.04.2024 04:12 Ответить
вона з Донецька я з Кийова - після другого разу ми зрозуміли - 3ґо не буде...
показать весь комментарий
27.04.2024 04:47 Ответить
Я розумію що вони там на мацкаляндіі всі деревʼяні, але тут в Україні їм це не допоможе )
показать весь комментарий
27.04.2024 06:26 Ответить
Дарвін випереджає кабзона.
показать весь комментарий
27.04.2024 06:35 Ответить
Переглянув новини, згадався старовинний анекдот:

- Фима, ты что в школе подрался?!
-- Да мама, он меня кирпичом, кирпичом, а я его тряпкой, тряпкой...
показать весь комментарий
27.04.2024 07:01 Ответить
Цензор , Інфа про те, шо якогось ...одного окупанта знищив дрон - не рівнозначуща ...на фоні того, шо в нас знищюється енергетична інфракструктура, майже у всіх обл.центрах , та гинуть десятками цівільні люди ...давайте відоси розрухи , по кремлю ...не робіть акцент на одного мокшанського чмошника , десь там у полі ...воно здохло ...і всьо рисочка у статистиці
показать весь комментарий
27.04.2024 08:07 Ответить
Ще до наканцерту накабздона прислухався
показать весь комментарий
27.04.2024 14:32 Ответить
прийшов в Україну до криниці напитися води української..... напився?
показать весь комментарий
28.04.2024 09:17 Ответить
 
 