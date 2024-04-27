Дрон 47-й ОМБр уничтожил российского оккупанта, пытавшегося быть незаметным. ВИДЕО
Бойцы роты ударных БпЛА Strike Drones Company 47-й отдельной механизированной бригады дроном уничтожили российского оккупанта, который пытался спрятаться на руинах дома.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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+9 Alessandro Moretti
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приехалприлетел вовремя.
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cdnsih/**********************************************/
"послє смєрті - дєньгі нє пахнут"
Пілоти 47-ї ОМБр роблять цей світ кращим!
наступноґо давай - цей вибув з черги...
- Фима, ты что в школе подрался?!
-- Да мама, он меня кирпичом, кирпичом, а я его тряпкой, тряпкой...