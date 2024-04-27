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Дрон 47-ї ОМБр знищив російського окупанта, який намагався бути непомітним. ВIДЕО

Бійці роти ударних БпЛА Strike Drones Company 47-ї окремої механізованої бригади дроном знищили російського окупанта, який намагався сховатись на руїнах будинку.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Воїни 47 ОМБр атакували групу спецназу РФ разом зі снайпером на околицях Бердичів. ВIДЕО

Автор: 

дрони (4690) 47 окрема механізована бригада (265)


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Топ коментарі
+9
Зробили справді непомітним 😁
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27.04.2024 02:26
+6
Он думал, если он замрёт и не будет дышать, то дрон, как простая пластмассовая игрушка с моторчиком его не увидит и улетит по своим дроновским делам. Дебилизму кацапов нет предела!
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27.04.2024 02:33
+6
"Я тучка, тучка, тучка - я вовсе не медведь!"
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27.04.2024 02:51
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Зробили справді непомітним 😁
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27.04.2024 02:26 Відповісти
Он думал, если он замрёт и не будет дышать, то дрон, как простая пластмассовая игрушка с моторчиком его не увидит и улетит по своим дроновским делам. Дебилизму кацапов нет предела!
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27.04.2024 02:33 Відповісти
Ну чо, деяка логіка в цьому є. Якщо він буде бігати то дрон точно буде за ним ганятися, а так може вдастя його обдурити. В любому випадку шансів мало.
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27.04.2024 07:32 Відповісти
Короче, решил перед смертью не потеть, как все. Оригинал хренов.
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27.04.2024 21:10 Відповісти
Мирно ждали автобус на остановке. "Автобус" приехал прилетел вовремя.

https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cdnsih/**********************************************/
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27.04.2024 02:49 Відповісти
"Я тучка, тучка, тучка - я вовсе не медведь!"
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27.04.2024 02:51 Відповісти
.... вояка явно мультиків передивився на болотах в дитинстві
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27.04.2024 04:21 Відповісти
он нє знал чьто пословіца "дєньгі нє пахнут" полностью звучіт так :

"послє смєрті - дєньгі нє пахнут"
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27.04.2024 02:52 Відповісти
а міг би жити - мізків не вистачило не їхати за "унітазом"
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27.04.2024 04:14 Відповісти
не міг би - по любасу би здох
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27.04.2024 04:55 Відповісти
Саме ТО і саме Туди -
Пілоти 47-ї ОМБр роблять цей світ кращим!
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27.04.2024 03:22 Відповісти
тварина здобула собі хатку на пагорбах київських,
наступноґо давай - цей вибув з черги...
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27.04.2024 03:54 Відповісти
парадної форми щось не бачу - мабудь згоріла в БТРі
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27.04.2024 04:12 Відповісти
вона з Донецька я з Кийова - після другого разу ми зрозуміли - 3ґо не буде...
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27.04.2024 04:47 Відповісти
Я розумію що вони там на мацкаляндіі всі деревʼяні, але тут в Україні їм це не допоможе )
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27.04.2024 06:26 Відповісти
Дарвін випереджає кабзона.
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27.04.2024 06:35 Відповісти
Переглянув новини, згадався старовинний анекдот:

- Фима, ты что в школе подрался?!
-- Да мама, он меня кирпичом, кирпичом, а я его тряпкой, тряпкой...
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27.04.2024 07:01 Відповісти
Цензор , Інфа про те, шо якогось ...одного окупанта знищив дрон - не рівнозначуща ...на фоні того, шо в нас знищюється енергетична інфракструктура, майже у всіх обл.центрах , та гинуть десятками цівільні люди ...давайте відоси розрухи , по кремлю ...не робіть акцент на одного мокшанського чмошника , десь там у полі ...воно здохло ...і всьо рисочка у статистиці
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27.04.2024 08:07 Відповісти
Ще до наканцерту накабздона прислухався
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27.04.2024 14:32 Відповісти
прийшов в Україну до криниці напитися води української..... напився?
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28.04.2024 09:17 Відповісти
 
 