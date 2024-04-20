Воїни 47 ОМБр атакували групу спецназу РФ разом зі снайпером на околицях Бердичів. ВIДЕО

Українські військові у районі села Бердичі вдарили по групі російських спецназівців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.

"На околицях населеного пункту Бердичі було помічено групу російського спецназу. Серед них був снайпер з гвинтівкою 338-го калібру", - йдеться в повідомленні.

За даними військових, снайпер став пріоритетною ціллю підрозділу і перший був атакований дроном.

"Одразу після влучання більша частина групи почала тікати, кинувши свого таваріща. Снайпер залишився стікати кровʼю, втративши ногу і отримавши важкі поранення", - додали у ЗСУ.

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