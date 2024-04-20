УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12239 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
23 057 37

Воїни 47 ОМБр атакували групу спецназу РФ разом зі снайпером на околицях Бердичів. ВIДЕО

Українські військові у районі села Бердичі вдарили по групі російських спецназівців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.

"На околицях населеного пункту Бердичі було помічено групу російського спецназу. Серед них був снайпер з гвинтівкою 338-го калібру", - йдеться в повідомленні.

За даними військових, снайпер став пріоритетною ціллю підрозділу і перший був атакований дроном.

"Одразу після влучання більша частина групи почала тікати, кинувши свого таваріща. Снайпер залишився стікати кровʼю, втративши ногу і отримавши важкі поранення", - додали у ЗСУ.

Також дивіться: Через два роки перебування на війні окупант у полоні вирішив розкаятися: "Здесь живут люди с большой буквы". ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3920) снайпери (357) 47 окрема механізована бригада (265)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+44
Дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
показати весь коментар
20.04.2024 14:48
+38
кадировський снайпер проти українського дрона - як лук зі стрілами проти літака.
показати весь коментар
20.04.2024 14:50
+31
Клас! Немає відео кращего на світі! Дякуємо ЗСУ!!!
показати весь коментар
20.04.2024 14:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
показати весь коментар
20.04.2024 14:48 Відповісти
Ну і натуя кацапури ви до нас припхнули?
Здохли би в своєму Кислодрищенську.
показати весь коментар
20.04.2024 14:49 Відповісти
Спецназ відправився охороняти кабздона.
показати весь коментар
20.04.2024 14:50 Відповісти
Хтось же має квитки на вході перевіряти ...
показати весь коментар
20.04.2024 16:00 Відповісти
кадировський снайпер проти українського дрона - як лук зі стрілами проти літака.
показати весь коментар
20.04.2024 14:50 Відповісти
Клас! Немає відео кращего на світі! Дякуємо ЗСУ!!!
показати весь коментар
20.04.2024 14:51 Відповісти
чудове кіно!
показати весь коментар
20.04.2024 14:55 Відповісти
Це ж ослойоби кадирова. І це не тік-ток
показати весь коментар
20.04.2024 14:56 Відповісти
а підріла з обручкою, з годинником, мабудь був весь на пальцах...
але вже все...
і судячи по відео, мабудь без причандал...
показати весь коментар
20.04.2024 20:47 Відповісти
Кадирки-ослойоби...
показати весь коментар
20.04.2024 14:58 Відповісти
Сафарі вдалось...
показати весь коментар
20.04.2024 15:01 Відповісти
Це гвинтівка 50-го калібру, не 338-го
показати весь коментар
20.04.2024 15:08 Відповісти
Собаці скаженому псяча смерть..Він знайшов те шо хтів...Слава ЗСУ!
показати весь коментар
20.04.2024 15:19 Відповісти
Село Бердичі а не Бердичів місто....
показати весь коментар
20.04.2024 15:20 Відповісти
Погано ви навчалися в школі,бо в родовому відмінку, якраз і буде Бе́рдичів:

Бе́рдичі населений пункт в Україні

відмінhttps://www.goroh.pp.ua/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0/[%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9] ок однина

називний-Бе́рдичі;
родовий-Бе́рдичів;
давальний-Бе́рдичам;
знахідний-Бе́рдичі;
орудний-Бе́рдичами;
місцевий-Бе́рдичах;
кличний-Бе́рдичі
показати весь коментар
20.04.2024 15:29 Відповісти
Чарняві московіти, їм засмаглими, краще здихати… екологія ж …
Катюзі, по заслузі!! Сруськай міф…
показати весь коментар
20.04.2024 15:23 Відповісти
ВТРАТИВ ногу, але шось же ОТРИМАВ
показати весь коментар
20.04.2024 15:34 Відповісти
показати весь коментар
20.04.2024 15:37 Відповісти
Где то всплакнул Ахматка Дыров...
показати весь коментар
20.04.2024 15:42 Відповісти
бородате,з часами та перстнем на руці,але мертве!
показати весь коментар
20.04.2024 15:51 Відповісти
Дуже добре видно що в атаці були задіяні і бойові комахи ...
показати весь коментар
20.04.2024 16:09 Відповісти
І до чого зараз така дебільна музика?
показати весь коментар
20.04.2024 16:17 Відповісти
Вже і мухва над кацапами кружляє.
Українська весна, як вона є...
показати весь коментар
20.04.2024 16:58 Відповісти
Овцейо.бы ,дон, дон, в перегной!
показати весь коментар
20.04.2024 17:19 Відповісти
Спят усталые буряты, орки спят.
черные пакеты ждут ребят.
Даже йося спать ложится,
Чтобы ночью им присниться.
Дрон им пожелай:
Баю-бай.
показати весь коментар
20.04.2024 18:21 Відповісти
ну, шоб по наших ворогах лазили мухи!
показати весь коментар
20.04.2024 19:39 Відповісти
чурка прийняв іслам..
показати весь коментар
20.04.2024 19:43 Відповісти
Трахали руссских по тихому и бабло рубали, но поперлись в Украину...а тепеть их кабздон протрахает
показати весь коментар
20.04.2024 21:10 Відповісти
Браво! Мої компліменти операторам дронів! Але, не забувайте, що кацапи постійно прикидаються дохлими, тому обов'язково майте це на увазі і не дайте себе надурити.
показати весь коментар
20.04.2024 23:11 Відповісти
Бородатая свинья из горнорго аула лежала с игрушкой - небось намародерил где-то в украинской хате, после того как убил хозяев.
показати весь коментар
21.04.2024 02:34 Відповісти
Это спесьназ из роzzийского университета спесьназа?

Интересно, туда прилетит когда-нибудь? Меньше 900 км дотуда.

43.3293717, 46.0528841
показати весь коментар
21.04.2024 02:58 Відповісти
awp pidberit')
показати весь коментар
21.04.2024 03:00 Відповісти
slon v okopi valyaetsya
показати весь коментар
21.04.2024 03:01 Відповісти
якісна зйомка. видко кількість мух, які позліталися на цю купу гівна
показати весь коментар
21.04.2024 09:02 Відповісти
Смерть кацапам!
показати весь коментар
21.04.2024 11:57 Відповісти
Зачетно.
показати весь коментар
21.04.2024 15:29 Відповісти
Який гарний снайпер
Побільше таких.
показати весь коментар
21.04.2024 19:18 Відповісти
 
 