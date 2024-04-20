Воїни 47 ОМБр атакували групу спецназу РФ разом зі снайпером на околицях Бердичів. ВIДЕО
Українські військові у районі села Бердичі вдарили по групі російських спецназівців.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.
"На околицях населеного пункту Бердичі було помічено групу російського спецназу. Серед них був снайпер з гвинтівкою 338-го калібру", - йдеться в повідомленні.
За даними військових, снайпер став пріоритетною ціллю підрозділу і перший був атакований дроном.
"Одразу після влучання більша частина групи почала тікати, кинувши свого таваріща. Снайпер залишився стікати кровʼю, втративши ногу і отримавши важкі поранення", - додали у ЗСУ.
Топ коментарі
+44 Александр Чуднивец #474549
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+38 Mod Dom
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+31 Olena Teslenko
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Здохли би в своєму Кислодрищенську.
але вже все...
і судячи по відео, мабудь без причандал...
Бе́рдичі населений пункт в Україні
відмінhttps://www.goroh.pp.ua/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0/[%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9] ок однина
називний-Бе́рдичі;
родовий-Бе́рдичів;
давальний-Бе́рдичам;
знахідний-Бе́рдичі;
орудний-Бе́рдичами;
місцевий-Бе́рдичах;
кличний-Бе́рдичі
Катюзі, по заслузі!! Сруськай міф…
Українська весна, як вона є...
черные пакеты ждут ребят.
Даже йося спать ложится,
Чтобы ночью им присниться.
Дрон им пожелай:
Баю-бай.
Интересно, туда прилетит когда-нибудь? Меньше 900 км дотуда.
43.3293717, 46.0528841
Побільше таких.