Воины 3 ОШБр ликвидировали более двухсот оккупантов, бои за позицию "Ракета" в Авдеевке длились 8 дней. ВИДЕО
Украинские военные 2-го штурмового батальона и разведроты 3-й отдельной штурмовой бригады в Авдеевке ликвидировали более 200 оккупантов в боях за позицию "Ракета". Непрерывные бои продолжались 8 дней.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соотношение потерь впечатляющее - у украинцев ни одного погибшего, у врага только в одном из боев 30 убитых, а вокруг позиции "Ракета" наши защитники насчитали 240 трупов россиян. Украинские пехотинцы показали полное превосходство над российской пехотой в этих боях.
Позиция "Ракета" - направление одного из главных ударов россиян, двухэтажный дом, который перекрывал подход к железнодорожному переезду, и которую наши бойцы удержали после многочисленных атак российских захватчиков.
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов поговорил с украинскими воинами о деталях этого боя. Подробнее об этом, - смотрите далее в эксклюзивном материале.
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