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Новости Видео Война
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Воины 3 ОШБр ликвидировали более двухсот оккупантов, бои за позицию "Ракета" в Авдеевке длились 8 дней. ВИДЕО

Украинские военные 2-го штурмового батальона и разведроты 3-й отдельной штурмовой бригады в Авдеевке ликвидировали более 200 оккупантов в боях за позицию "Ракета". Непрерывные бои продолжались 8 дней.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соотношение потерь впечатляющее - у украинцев ни одного погибшего, у врага только в одном из боев 30 убитых, а вокруг позиции "Ракета" наши защитники насчитали 240 трупов россиян. Украинские пехотинцы показали полное превосходство над российской пехотой в этих боях.

Позиция "Ракета" - направление одного из главных ударов россиян, двухэтажный дом, который перекрывал подход к железнодорожному переезду, и которую наши бойцы удержали после многочисленных атак российских захватчиков.

карта,боїв

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов поговорил с украинскими воинами о деталях этого боя. Подробнее об этом, - смотрите далее в эксклюзивном материале.

Поддержать наших воинов, собирающих средства на приобретение средств связи и РЭБов, которые необходимы для выполнения задач, можно по ссылке:

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Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пленного оккупанта обокрали и отправили на штурм : "Командир - козлина, забрал у меня карточку, там больше миллиона осталось, он машину, сука, себе купил". ВИДЕО

Автор: 

Бутусов Юрий (4358) Авдеевка (2444) 3-я Отдельная штурмовая бригада (416)


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Сирський завжди доводить все до оточення після чого іде полон і фізичне знищення армії - молодец, справжній син своїх батьків і своєї батьківщини з ним ми точно фізично знищим армію. Зате вірна собачка ЗЕ
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29.04.2024 09:54 Ответить
"в адном мєстє только 30 двухсотих бідолаг.." А якого дідька "бідалагі" припхалися в чужу країну, *****!!!!
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29.04.2024 10:15 Ответить
Знатно Хлопці накосили саранчі !! Молодці, рідненькі! Дякую!
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29.04.2024 10:16 Ответить
Як це нам допомогло? Чия тепер "Авдеевка"?
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29.04.2024 10:51 Ответить
Перемога в війні це не про теріторії, перемога, це коли знищена армія противника, це тобі для загольної освіти, що б не казала дурниць. Хлопці накосили кацапів і повернулись без втрат, це і є майстерність.
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29.04.2024 10:57 Ответить
... і коли це ти вспіло побачить , коли ти тільки що вилізло з кацапської дірки 29.04 і тобі ще і засрану жопу невстигли витерти ??? ..
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29.04.2024 11:41 Ответить
 
 