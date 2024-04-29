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Воїни 3 ОШБр ліквідували понад дві сотні окупантів, бої за позицію "Ракета" в Авдіївці тривали 8 днів. ВIДЕО

Українські військові 2-го штурмового батальйону і розвідроти 3-ої окремої штурмової бригади в Авдіївці ліквідували понад 200 окупантів в боях за позицію "Ракета". Безперервні бої тривали 8 днів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, співвідношення втрат вражаюче - в українців жодного загиблого, у ворога тільки в одному з боїв 30 вбитих, а навколо позиції "Ракета" наші захисники нарахували 240 трупів росіян. Українські піхотинці показали повну перевагу над російською піхотою у цих боях.

Позиція "Ракета" – напрямок одного з головних ударів росіян, двоповерховий будинок, який перекривав підхід до залізничного переїзду, і яку наші бійці втримали після численних атак російських загарбників.

карта,боїв

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов поговорив з українськими воїнами про деталі цього бою. Детальніше про це, - дивіться далі в ексклюзивному матеріалі.

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Також дивіться: Полоненого окупанта обікрали і відправили на штурм : "Командир козлина, забрал у меня карточку, там больше миллиона осталось, он машину сука себе купил". ВIДЕО

Автор: 

Бутусов Юрій (3589) Авдіївка (2342) 3 Окрема штурмова бригада (429)


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Сирський завжди доводить все до оточення після чого іде полон і фізичне знищення армії - молодец, справжній син своїх батьків і своєї батьківщини з ним ми точно фізично знищим армію. Зате вірна собачка ЗЕ
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29.04.2024 09:54 Відповісти
"в адном мєстє только 30 двухсотих бідолаг.." А якого дідька "бідалагі" припхалися в чужу країну, *****!!!!
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29.04.2024 10:15 Відповісти
Знатно Хлопці накосили саранчі !! Молодці, рідненькі! Дякую!
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29.04.2024 10:16 Відповісти
Як це нам допомогло? Чия тепер "Авдеевка"?
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29.04.2024 10:51 Відповісти
Перемога в війні це не про теріторії, перемога, це коли знищена армія противника, це тобі для загольної освіти, що б не казала дурниць. Хлопці накосили кацапів і повернулись без втрат, це і є майстерність.
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29.04.2024 10:57 Відповісти
... і коли це ти вспіло побачить , коли ти тільки що вилізло з кацапської дірки 29.04 і тобі ще і засрану жопу невстигли витерти ??? ..
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29.04.2024 11:41 Відповісти
 
 