Окраины села Андреевка Донецкой области: Усеянное воронками от снарядов поле. ВИДЕО
Воины взвода ударных БПЛА Code 9.2 (92-я отдельная штурмовая бригада имени кошевого атамана Ивана Сирко) показали окрестности села Андреевка в Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Поле усеяно воронками от снарядов, а также сгоревшей техникой российских захватчиков.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Vujko Donetski
показать весь комментарий29.04.2024 18:27 Ответить Мне нравится 0
Виталий Андропов #521488
показать весь комментарий29.04.2024 23:42 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль