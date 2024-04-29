Окраины села Андреевка Донецкой области: Усеянное воронками от снарядов поле. ВИДЕО

Воины взвода ударных БПЛА Code 9.2 (92-я отдельная штурмовая бригада имени кошевого атамана Ивана Сирко) показали окрестности села Андреевка в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Поле усеяно воронками от снарядов, а также сгоревшей техникой российских захватчиков.

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