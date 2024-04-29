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Окраины села Андреевка Донецкой области: Усеянное воронками от снарядов поле. ВИДЕО

Воины взвода ударных БПЛА Code 9.2 (92-я отдельная штурмовая бригада имени кошевого атамана Ивана Сирко) показали окрестности села Андреевка в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Поле усеяно воронками от снарядов, а также сгоревшей техникой российских захватчиков.

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Автор: 

Донецкая область (9636)


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Коли вже хоч трохи навчаться правильного писати новини на Цензорів? На Донеччині є декілька Андріївок, декілька Миколаївок. Незрозуміло про яку саме Андріївку йде мова. .
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29.04.2024 18:27 Ответить
Скорее всего та что недалеко Клещеевки. там осенью был..ад.(((
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29.04.2024 23:42 Ответить
 
 