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98-летняя бабушка пешком вышла из оккупированного Очеретино в Донецкой области: Под обстрелами прошла весь фронт. ВИДЕО

Из оккупированной части Очеретино женщина шла весь день, преодолев около 10 км под обстрелами.

Об этом сообщили в Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

"Лидия Степановна под обстрелами прошла весь фронт, преодолела около 10 км, дважды падала - но во что бы то ни стало стремилась добраться до свободной украинской территории. Дом, который жительница Очеретино строила собственными руками, разрушили россияне, а ее родные получили ранения. Спасаясь от оккупантов, женщина в свои 98 лет совершила невозможное.

Лидия Степановна шла весь день, без еды и воды, несколько раз падала без сил и, как она говорит, "засыпала". Держалась на двух палках и "на характере". В разгар боев пенсионерка чудом осталась живой и невредимой. К вечеру уставшую путешественницу увидели на дороге военные и передали группе полиции "Белый Ангел". Полицейские отвезли жительницу в шелтер для эвакуированных, где о ней заботятся", - говорится в сообщении.

Сейчас женщина чувствует себя хорошо.

"Я ту войну пережила и эту войну переживаю. Осталась без ничего. Но я своей Украиной на ногах вышла", - сказала она.

Ранее сообщалось, что 88-летний дедушка самостоятельно вышел из оккупированной части Очеретино.

Читайте: Из-за вражеских обстрелов в Красногоровке есть раненые, в Часовоярской громаде повреждено много домов. ФОТО

Автор: 

пенсионеры (837) Донецкая область (9636)


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Топ комментарии
+44
дай бог здоровля Лідії Степанівні, і всім Українкам та Українцям !
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29.04.2024 14:17
+24
а що скаже *****????
бабуся пережила одних фашистів, тепер переживає других.
і втекла, по словах ***** до фашистів
це як???
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29.04.2024 14:26
+21
Я бы ей присвоил Героя Украины
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29.04.2024 14:24
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дай бог здоровля Лідії Степанівні, і всім Українкам та Українцям !
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29.04.2024 14:17 Ответить
Най буде` (п`ю до тебе).
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29.04.2024 14:25 Ответить
Я бы ей присвоил Героя Украины
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29.04.2024 14:24 Ответить
також про це подумала!!
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29.04.2024 15:28 Ответить
а що скаже *****????
бабуся пережила одних фашистів, тепер переживає других.
і втекла, по словах ***** до фашистів
це як???
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29.04.2024 14:26 Ответить
йому піх... а його пропогандони скажуть - то переодягнена акторка .. а какіевашідаказатільства? ващідаказатільстванідаказатільсва
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29.04.2024 14:48 Ответить
Мало того, вона каже, що ті фашисти такого горя не наробили, як ці рашисти...
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29.04.2024 15:12 Ответить
Окупованого? У районі Очереитиного ЗСУ відбиває атаки орків згідно сьогоднішнього зведення Генщтабу!
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29.04.2024 14:27 Ответить
В районе, а не в самом посёлке. Район понятие растяжимое.
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29.04.2024 14:50 Ответить
Ага, тоді і в районі Авдіївки ЗСУ відбивають атаки?
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29.04.2024 15:57 Ответить
оце так працює евакуація...
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29.04.2024 14:28 Ответить
І жалість, і злість, і велика повага до Українки.
Узеленські зможуть потурбуватись про Лідію Степанівну, чи какаяразніца?
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29.04.2024 14:29 Ответить
вже, "потурбувались", про всю Україну, починаючи з 20 квітня 2019 року

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29.04.2024 14:37 Ответить
оце любов до України та ненависть до окупантів!
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29.04.2024 14:47 Ответить
путін рашиська паскуда скільки ти біди принесло здохни мерзота разом з своїм "русским миром",жили люди в своїх будинках прийшли варвари все зруйнували.
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29.04.2024 14:50 Ответить
Бабусечко ріднесенька,живи!
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29.04.2024 14:54 Ответить
вона повинна побачити Перемогу!
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29.04.2024 15:13 Ответить
🙏
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29.04.2024 15:17 Ответить
До сліз
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29.04.2024 14:55 Ответить
Господь Бог врятував бабусю. Дай Боже їй здоров'я й сил дожити до нашої перемоги. Але син і невістка побігли, бабусю покинули. І як тепер вони будуть дивитись їй в очі?
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29.04.2024 15:11 Ответить
Моє ж Ви сонечко!! Дуже зворушливо. До сліз ((((
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29.04.2024 15:20 Ответить
Я - взрослый мужик, плачу.
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29.04.2024 15:23 Ответить
****, скільки можна продовжувати цю *****? Тупарилі зелені ********. За більше ніж 2 ******* роки не зробити примусової евакуації з населених пунктів що знаходяться в 5-10 км від активної лінії фронту - це не просто **********, це прояв безмежного ******** на життя звичайних громадян. Окрім того - це ще й підрив обороноздатності через всякого штибу жлунів, що здають позиції, такого гівна також вистачає. Тупі зелені *****.
******* стид...
Журба...
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29.04.2024 15:32 Ответить
Дивилася відео з безпілотника зруйнованих Кринків. Також розревілася. Знищене!! Дуже якісна зьомка була, то видно в когось тепличка побудована була у дворі, люди висаджували городи, садили дерева, будували собі домівки, створювали в них затишок, ростили дітей, працювали, жили мирно та щасливо. ((( Так болячє стало, ну як так, люди просто жили в своїх містах та селах, ні кому не робили зла, ні на що не засіхали.. І от прийшло це біснувате плем"я, яке навіть власні забори відновити чи полагодити не в змозі, живуть в сараях та напівгнилих ізбушках припхалося то плем"я тут "лад" наводити((. Бабусенька правильно сказала "фашисти такого не робили, як роблять ці" варвари.
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29.04.2024 15:35 Ответить
До речі щоб знали як сталась та ситуація в очеретиному, підрозділ який мав відповідати за оборону денного напрямку просто втік так позорно здали позиції і втекли підставивши інші суміжні підрозділи і кинувши жителів в окупацію. Ну в британській армії під час другої світової за таке сурово карали
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29.04.2024 16:01 Ответить
У такі поважні роки зберегла і розум і повагу до себе. Не захотіла руського миру. Справжня Людина з Великої Літери.
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29.04.2024 16:51 Ответить
рускій мір , не "руський". Руський - від слова Русь , де кацапів не було , бо то стародавня назва України. Кацапи до Русі не мають жодного відношення , тільки постійно намагаються красти українську історію ...
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29.04.2024 17:16 Ответить
Абсолютно вірно, що роССія має таке ж відношення до Русі, як каналізація до каналу, або гонорея до гонорару. Наче і схожі слова, а суть різна.
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29.04.2024 17:28 Ответить
Я не зрозуміла, син з невісткою її покинули чи що?
Бідолашна бабуся, на старість такі жахи переживати...
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29.04.2024 17:38 Ответить
треба її з тим дідом звести. Була б хороша пара патріотів
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29.04.2024 23:01 Ответить
 
 