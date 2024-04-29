98-летняя бабушка пешком вышла из оккупированного Очеретино в Донецкой области: Под обстрелами прошла весь фронт. ВИДЕО

Из оккупированной части Очеретино женщина шла весь день, преодолев около 10 км под обстрелами.

Об этом сообщили в Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

"Лидия Степановна под обстрелами прошла весь фронт, преодолела около 10 км, дважды падала - но во что бы то ни стало стремилась добраться до свободной украинской территории. Дом, который жительница Очеретино строила собственными руками, разрушили россияне, а ее родные получили ранения. Спасаясь от оккупантов, женщина в свои 98 лет совершила невозможное.

Лидия Степановна шла весь день, без еды и воды, несколько раз падала без сил и, как она говорит, "засыпала". Держалась на двух палках и "на характере". В разгар боев пенсионерка чудом осталась живой и невредимой. К вечеру уставшую путешественницу увидели на дороге военные и передали группе полиции "Белый Ангел". Полицейские отвезли жительницу в шелтер для эвакуированных, где о ней заботятся", - говорится в сообщении.

Сейчас женщина чувствует себя хорошо.

"Я ту войну пережила и эту войну переживаю. Осталась без ничего. Но я своей Украиной на ногах вышла", - сказала она.

Ранее сообщалось, что 88-летний дедушка самостоятельно вышел из оккупированной части Очеретино.

Читайте: Из-за вражеских обстрелов в Красногоровке есть раненые, в Часовоярской громаде повреждено много домов. ФОТО