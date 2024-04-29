98-річна бабуся пішки вийшла з окупованого Очеретиного на Донеччині: Під обстрілами пройшла весь фронт. ВIДЕО

З окупованої частини Очеретиного жінка йшла весь день, подолавши близько 10 км під обстрілами.

Про це повідомили у Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

"Лідія Степанівна під обстрілами пройшла весь фронт, подолала близько 10 км, двічі падала - але будь-що прагнула дістатися вільної української території. Будинок, який жителька Очеретиного будувала власними руками, зруйнували росіяни, а її рідні зазнали поранень. Рятуючись від окупантів, жінка у свої 98 років здійснила неможливе.

Лідія Степанівна йшла весь день, без їжі та води, декілька разів падала без сил і, як вона каже, "засинала". Трималася на двох палицях та "на характері". У розпал боїв пенсіонерка дивом залишилась живою та неушкодженою. Надвечір втомлену пішохідку побачили на дорозі військові та передали групі поліції "Білий Янгол". Поліцейські відвезли жительку в шелтер для евакуйованих, де про неї піклуються", - йдеться в повідомленні.

Наразі жінка почувається добре.

"Я ту війну пережила і цю війну переживаю. Залишилась без нічого. Але я своєю Україною на ногах вийшла", - сказала вона.

Раніше повідомлялось, що 88-річний дідусь самотужки вийшов з окупованої частини Очеретиного.

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