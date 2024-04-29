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Новини Відео Війна
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98-річна бабуся пішки вийшла з окупованого Очеретиного на Донеччині: Під обстрілами пройшла весь фронт. ВIДЕО

З окупованої частини Очеретиного жінка йшла весь день, подолавши близько 10 км під обстрілами.

Про це повідомили у Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

"Лідія Степанівна під обстрілами пройшла весь фронт, подолала близько 10 км, двічі падала - але будь-що прагнула дістатися вільної української території. Будинок, який жителька Очеретиного будувала власними руками, зруйнували росіяни, а її рідні зазнали поранень. Рятуючись від окупантів, жінка у свої 98 років здійснила неможливе.

Лідія Степанівна йшла весь день, без їжі та води, декілька разів падала без сил і, як вона каже, "засинала". Трималася на двох палицях та "на характері". У розпал боїв пенсіонерка дивом залишилась живою та неушкодженою. Надвечір втомлену пішохідку побачили на дорозі військові та передали групі поліції "Білий Янгол". Поліцейські відвезли жительку в шелтер для евакуйованих, де про неї піклуються", - йдеться в повідомленні.

Наразі жінка почувається добре.

"Я ту війну пережила і цю війну переживаю. Залишилась без нічого. Але я своєю Україною на ногах вийшла", - сказала вона.

Раніше повідомлялось, що 88-річний дідусь самотужки вийшов з окупованої частини Очеретиного.

Читайте: Через ворожі обстріли у Красногорівці є поранені, у Часовоярській громаді пошкоджено багато будинків. ФОТО

Автор: 

пенсіонери (888) Донецька область (8447)


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Топ коментарі
+44
дай бог здоровля Лідії Степанівні, і всім Українкам та Українцям !
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29.04.2024 14:17
+24
а що скаже *****????
бабуся пережила одних фашистів, тепер переживає других.
і втекла, по словах ***** до фашистів
це як???
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29.04.2024 14:26
+21
Я бы ей присвоил Героя Украины
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29.04.2024 14:24
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дай бог здоровля Лідії Степанівні, і всім Українкам та Українцям !
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29.04.2024 14:17 Відповісти
Най буде` (п`ю до тебе).
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29.04.2024 14:25 Відповісти
Я бы ей присвоил Героя Украины
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29.04.2024 14:24 Відповісти
також про це подумала!!
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29.04.2024 15:28 Відповісти
а що скаже *****????
бабуся пережила одних фашистів, тепер переживає других.
і втекла, по словах ***** до фашистів
це як???
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29.04.2024 14:26 Відповісти
йому піх... а його пропогандони скажуть - то переодягнена акторка .. а какіевашідаказатільства? ващідаказатільстванідаказатільсва
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29.04.2024 14:48 Відповісти
Мало того, вона каже, що ті фашисти такого горя не наробили, як ці рашисти...
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29.04.2024 15:12 Відповісти
Окупованого? У районі Очереитиного ЗСУ відбиває атаки орків згідно сьогоднішнього зведення Генщтабу!
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29.04.2024 14:27 Відповісти
В районе, а не в самом посёлке. Район понятие растяжимое.
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29.04.2024 14:50 Відповісти
Ага, тоді і в районі Авдіївки ЗСУ відбивають атаки?
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29.04.2024 15:57 Відповісти
оце так працює евакуація...
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29.04.2024 14:28 Відповісти
І жалість, і злість, і велика повага до Українки.
Узеленські зможуть потурбуватись про Лідію Степанівну, чи какаяразніца?
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29.04.2024 14:29 Відповісти
вже, "потурбувались", про всю Україну, починаючи з 20 квітня 2019 року

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29.04.2024 14:37 Відповісти
оце любов до України та ненависть до окупантів!
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29.04.2024 14:47 Відповісти
путін рашиська паскуда скільки ти біди принесло здохни мерзота разом з своїм "русским миром",жили люди в своїх будинках прийшли варвари все зруйнували.
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29.04.2024 14:50 Відповісти
Бабусечко ріднесенька,живи!
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29.04.2024 14:54 Відповісти
вона повинна побачити Перемогу!
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29.04.2024 15:13 Відповісти
🙏
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29.04.2024 15:17 Відповісти
До сліз
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29.04.2024 14:55 Відповісти
Господь Бог врятував бабусю. Дай Боже їй здоров'я й сил дожити до нашої перемоги. Але син і невістка побігли, бабусю покинули. І як тепер вони будуть дивитись їй в очі?
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29.04.2024 15:11 Відповісти
Моє ж Ви сонечко!! Дуже зворушливо. До сліз ((((
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29.04.2024 15:20 Відповісти
Я - взрослый мужик, плачу.
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29.04.2024 15:23 Відповісти
****, скільки можна продовжувати цю *****? Тупарилі зелені ********. За більше ніж 2 ******* роки не зробити примусової евакуації з населених пунктів що знаходяться в 5-10 км від активної лінії фронту - це не просто **********, це прояв безмежного ******** на життя звичайних громадян. Окрім того - це ще й підрив обороноздатності через всякого штибу жлунів, що здають позиції, такого гівна також вистачає. Тупі зелені *****.
******* стид...
Журба...
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29.04.2024 15:32 Відповісти
Дивилася відео з безпілотника зруйнованих Кринків. Також розревілася. Знищене!! Дуже якісна зьомка була, то видно в когось тепличка побудована була у дворі, люди висаджували городи, садили дерева, будували собі домівки, створювали в них затишок, ростили дітей, працювали, жили мирно та щасливо. ((( Так болячє стало, ну як так, люди просто жили в своїх містах та селах, ні кому не робили зла, ні на що не засіхали.. І от прийшло це біснувате плем"я, яке навіть власні забори відновити чи полагодити не в змозі, живуть в сараях та напівгнилих ізбушках припхалося то плем"я тут "лад" наводити((. Бабусенька правильно сказала "фашисти такого не робили, як роблять ці" варвари.
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29.04.2024 15:35 Відповісти
До речі щоб знали як сталась та ситуація в очеретиному, підрозділ який мав відповідати за оборону денного напрямку просто втік так позорно здали позиції і втекли підставивши інші суміжні підрозділи і кинувши жителів в окупацію. Ну в британській армії під час другої світової за таке сурово карали
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29.04.2024 16:01 Відповісти
У такі поважні роки зберегла і розум і повагу до себе. Не захотіла руського миру. Справжня Людина з Великої Літери.
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29.04.2024 16:51 Відповісти
рускій мір , не "руський". Руський - від слова Русь , де кацапів не було , бо то стародавня назва України. Кацапи до Русі не мають жодного відношення , тільки постійно намагаються красти українську історію ...
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29.04.2024 17:16 Відповісти
Абсолютно вірно, що роССія має таке ж відношення до Русі, як каналізація до каналу, або гонорея до гонорару. Наче і схожі слова, а суть різна.
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29.04.2024 17:28 Відповісти
Я не зрозуміла, син з невісткою її покинули чи що?
Бідолашна бабуся, на старість такі жахи переживати...
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29.04.2024 17:38 Відповісти
треба її з тим дідом звести. Була б хороша пара патріотів
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29.04.2024 23:01 Відповісти
 
 