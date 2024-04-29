Околиці села Андріївка на Донеччині: Усіяне вирвами від снарядів поле. ВIДЕО
Воїни взводу ударних БПЛА Code 9.2 (92-га окрема штурмова бригада імені кошового отамана Івана Сірка) показали околиці села Андріївка на Донеччині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Поле усіяне вирвами від снарядів, а також згорілою технікою російських загарбників.
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Vujko Donetski
показати весь коментар29.04.2024 18:27 Відповісти Мені подобається 0
Виталий Андропов #521488
показати весь коментар29.04.2024 23:42 Відповісти Мені подобається 0
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