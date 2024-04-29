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Околиці села Андріївка на Донеччині: Усіяне вирвами від снарядів поле. ВIДЕО

Воїни взводу ударних БПЛА Code 9.2 (92-га окрема штурмова бригада імені кошового отамана Івана Сірка) показали околиці села Андріївка на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Поле усіяне вирвами від снарядів, а також згорілою технікою російських загарбників.

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Автор: 

Донецька область (8447)


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Коли вже хоч трохи навчаться правильного писати новини на Цензорів? На Донеччині є декілька Андріївок, декілька Миколаївок. Незрозуміло про яку саме Андріївку йде мова. .
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29.04.2024 18:27 Відповісти
Скорее всего та что недалеко Клещеевки. там осенью был..ад.(((
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29.04.2024 23:42 Відповісти
 
 