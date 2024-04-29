Дрон 25-й ОВДБр настигает гольфкар с оккупантами на Авдеевском направлении. ВИДЕО
Уничтожение дроном китайского гольфкара Desertcross-1000-3 с российскими оккупантами на Авдеевском направлении. Удар нанесли бойцы 25-й отдельной Сичеславской воздушно-десантной бригады ВСУ.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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вони завжди пишуть чиїми дронами що вражене.
як що так будуть писати всі, ми вирахуємо, скільки дронів поставило МО
і скільки списдили на них бабла
Кари, московітам, страшної кари, за Україну і свої Родини!