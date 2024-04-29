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Новости Видео Война
16 040 16

Дрон 25-й ОВДБр настигает гольфкар с оккупантами на Авдеевском направлении. ВИДЕО

Уничтожение дроном китайского гольфкара Desertcross-1000-3 с российскими оккупантами на Авдеевском направлении. Удар нанесли бойцы 25-й отдельной Сичеславской воздушно-десантной бригады ВСУ.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Воины 25-й Сичеславской бригады успешно отразили вражеский штурм на Авдеевском направлении. ВИДЕО

Автор: 

25-я отдельная воздушно-десантная бригада (156) дроны (3909)


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Топ комментарии
+18
не померли, а подохли смердючі кацапи. Бійцям 25-ї окремої Січеславської повітряно-десантної бригади ЗСУ респект і велика подяка за вашу роботу.
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29.04.2024 22:56
+14
Не в ту сторону ружжо повернув. Міг не чекати, а застрілитись. Ще на території Кацапії.
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29.04.2024 22:37
+12
десерты бабушка сказала на потом. Сначала танки.
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29.04.2024 22:31
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десерты бабушка сказала на потом. Сначала танки.
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29.04.2024 22:31 Ответить
Сначала (ОС)танки 😁
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29.04.2024 23:11 Ответить
правильно роблять Дикі Шершні!
вони завжди пишуть чиїми дронами що вражене.
як що так будуть писати всі, ми вирахуємо, скільки дронів поставило МО
і скільки списдили на них бабла
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29.04.2024 22:32 Ответить
Відстрілюють орків в Україні - Мирні Українці!
Кари, московітам, страшної кари, за Україну і свої Родини!
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29.04.2024 22:33 Ответить
Попутного заряду вам в сраку, кацапи!
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29.04.2024 22:36 Ответить
Не в ту сторону ружжо повернув. Міг не чекати, а застрілитись. Ще на території Кацапії.
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29.04.2024 22:37 Ответить
От гімно собаче, ще й стріляти в нашого дрона зібралось! 😡
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29.04.2024 22:40 Ответить
Всьо гольфа нє будєт-лапотниє гольфісти zдохлі...
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29.04.2024 22:41 Ответить
Та так,але по 1му контракту раша їх придбала 1500шт,а після оцінки їх ефективності по 2му контракту буде...
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29.04.2024 23:14 Ответить
Звісно буде, бо як з'ясувалося користі від танку ніякої, а жере пального ну дуже багато.
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30.04.2024 10:31 Ответить
Це був злий орк, який на нашій терріторії напав на беззахисний дрон. Тому обидва орки /водій-механік та стрілець, померли.
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29.04.2024 22:48 Ответить
Не померли,а здохли!
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29.04.2024 22:55 Ответить
не померли, а подохли смердючі кацапи. Бійцям 25-ї окремої Січеславської повітряно-десантної бригади ЗСУ респект і велика подяка за вашу роботу.
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29.04.2024 22:56 Ответить
Смерть, смерть та смерть кацапам!
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30.04.2024 00:49 Ответить
"Всьо, кончілось кіно"©
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30.04.2024 14:30 Ответить
Со счастлівим концом! І сиділи вони дружньо і щасліво на концерті кобздона
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30.04.2024 17:50 Ответить
 
 