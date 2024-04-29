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Дрон 25-ї ОПДБр наздоганяє гольфкар з окупантами на Авдіївському напрямку. ВIДЕО

Знищення дроном китайського гольфкара Desertcross-1000-3 з російськими окупантами на Авдіївському напрямку. Удару завдали бійці 25-ї окремої Січеславської повітряно-десантної бригади ЗСУ.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Воїни 25 Січеславської бригади успішно відбили ворожий штурм на Авдіївському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

25 окрема повітряно-десантна бригада (156) дрони (4690)


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Топ коментарі
+18
не померли, а подохли смердючі кацапи. Бійцям 25-ї окремої Січеславської повітряно-десантної бригади ЗСУ респект і велика подяка за вашу роботу.
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29.04.2024 22:56
+14
Не в ту сторону ружжо повернув. Міг не чекати, а застрілитись. Ще на території Кацапії.
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29.04.2024 22:37
+12
десерты бабушка сказала на потом. Сначала танки.
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29.04.2024 22:31
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десерты бабушка сказала на потом. Сначала танки.
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29.04.2024 22:31 Відповісти
Сначала (ОС)танки 😁
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29.04.2024 23:11 Відповісти
правильно роблять Дикі Шершні!
вони завжди пишуть чиїми дронами що вражене.
як що так будуть писати всі, ми вирахуємо, скільки дронів поставило МО
і скільки списдили на них бабла
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29.04.2024 22:32 Відповісти
Відстрілюють орків в Україні - Мирні Українці!
Кари, московітам, страшної кари, за Україну і свої Родини!
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29.04.2024 22:33 Відповісти
Попутного заряду вам в сраку, кацапи!
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29.04.2024 22:36 Відповісти
Не в ту сторону ружжо повернув. Міг не чекати, а застрілитись. Ще на території Кацапії.
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29.04.2024 22:37 Відповісти
От гімно собаче, ще й стріляти в нашого дрона зібралось! 😡
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29.04.2024 22:40 Відповісти
Всьо гольфа нє будєт-лапотниє гольфісти zдохлі...
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29.04.2024 22:41 Відповісти
Та так,але по 1му контракту раша їх придбала 1500шт,а після оцінки їх ефективності по 2му контракту буде...
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29.04.2024 23:14 Відповісти
Звісно буде, бо як з'ясувалося користі від танку ніякої, а жере пального ну дуже багато.
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30.04.2024 10:31 Відповісти
Це був злий орк, який на нашій терріторії напав на беззахисний дрон. Тому обидва орки /водій-механік та стрілець, померли.
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29.04.2024 22:48 Відповісти
Не померли,а здохли!
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29.04.2024 22:55 Відповісти
не померли, а подохли смердючі кацапи. Бійцям 25-ї окремої Січеславської повітряно-десантної бригади ЗСУ респект і велика подяка за вашу роботу.
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29.04.2024 22:56 Відповісти
Смерть, смерть та смерть кацапам!
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30.04.2024 00:49 Відповісти
"Всьо, кончілось кіно"©
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30.04.2024 14:30 Відповісти
Со счастлівим концом! І сиділи вони дружньо і щасліво на концерті кобздона
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30.04.2024 17:50 Відповісти
 
 