Украинские защитники уничтожили вражеский миномет вместе с БК. ВИДЕО

Украинские защитники уничтожили вражеский 120-мм миномет вместе с БК в районе села Луговое на Запорожском направлении.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на соцсети.

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