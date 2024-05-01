РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11110 посетителей онлайн
Новости Видео Война
3 414 1

Украинские защитники уничтожили вражеский миномет вместе с БК. ВИДЕО

Украинские защитники уничтожили вражеский 120-мм миномет вместе с БК в районе села Луговое на Запорожском направлении.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на соцсети.

Также смотрите: Российские пехотинцы прячутся за деревьями от ударных дронов на Кременском направлении.. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (6909) Запорожская область (3077) миномет (98)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Воїнам шана! Оззі у поміч)))
показать весь комментарий
01.05.2024 16:27 Ответить
 
 