Украинские защитники уничтожили вражеский миномет вместе с БК. ВИДЕО
Украинские защитники уничтожили вражеский 120-мм миномет вместе с БК в районе села Луговое на Запорожском направлении.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на соцсети.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий01.05.2024 16:27 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль