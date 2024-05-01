Українські захисники знищили ворожий міномет разом з БК. ВIДЕО

Українські захисники знищили ворожий 120-мм міномет разом з БК в районі села Лугове на Запорізькому напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на соцмережі.

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