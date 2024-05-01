Українські захисники знищили ворожий міномет разом з БК. ВIДЕО
Українські захисники знищили ворожий 120-мм міномет разом з БК в районі села Лугове на Запорізькому напрямку.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на соцмережі.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Владислав Сварчевський
показати весь коментар01.05.2024 16:27 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль