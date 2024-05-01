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Українські захисники знищили ворожий міномет разом з БК. ВIДЕО

Українські захисники знищили ворожий 120-мм міномет разом з БК в районі села Лугове на Запорізькому напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на соцмережі.

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знищення (7221) Запорізька область (3599) міномет (106)


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Воїнам шана! Оззі у поміч)))
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01.05.2024 16:27 Відповісти
 
 