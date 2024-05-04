Шольц рассмеялся после слов о поставках Украине Taurus: его раскритиковали

Канцлер Германии Олаф Шольц рассмеялся, когда объяснял, почему он против поставок ракет Taurus Украине. Это вызвало возмущение у его оппонентов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает N-TV.

В сети Х выложено видео фрагмента выступления Шольца

В минувшие выходные в Люнебурге Олаф Шольц снова объяснял свой отказ поставлять ракеты Taurus, столь необходимые Украине.

"Конечно, я доверяю своим друзьям. Но я бы не отдавал всем все оружие", - сказал канцлер и захихикал.

"Это абсолютно позорно, что канцлер хихикает и смеется в вопросе Украины. Хихикая канцлер оскорбляет людей, которые боролись за свое выживание в Украине, а также за нашу свободу", - раскритиковал выступление Шольца генсек Христианско-демократического союза (ХДС) Карстен Линнеманн в газете Bild.

Также читайте: Мое решение не предоставлять Украине ракеты Taurus остается неизменным, - Шольц

Он отметил, что нужно таки спросить: "Насколько серьезно канцлер на самом деле воспринимает собственные слова в поддержку Украины?"

Позиция Шольца относительно предоставления Taurus Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно заявлял, что Украина не получит Taurus, потому что их использование завязано на немецкой армии. Применение таких ракет, по убеждению Шольца, требует участия немецких солдат. Это недопустимо.

Он отметил, что Германия и без Taurus - крупнейший европейский поставщик оружия для Украины.

Президент Украины Зеленский уверяет, что переговоры о поставках Taurus Украине продолжаются, но канцлер Германии Олаф Шольц боится ядерных угроз России.