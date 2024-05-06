С мотивированными воинами работать легче. Они и воюют, и учатся лучше, - основатель подразделения "Хартия" Кожемяко. ВИДЕО

Сегодня складывается впечатление, что система ТЦК отталкивает всех мотивированных и затягивает всех, кто не хочет воевать.

Об этом в интервью Радио Свобода заявил основатель Группы АГРОТРЕЙД, военный и основатель подразделения "Хартия" Всеволод Кожемяко, информирует Цензор.НЕТ.

"С мотивированным человеком всегда легче работать. Мотивированный человек - он и учится лучше, и воюет лучше. Где-то с ДФТГ мобилизовалось до 150 человек. Уже большинство из них - это сержанты и офицеры", - отметил он.

По словам Кожемяка, в "Хартии" человеку, который является специалистом в чем-то, прежде всего предлагают применить его навыки там, где они могут пригодиться.

"Сегодня ТЦК, как сервис, у нас не работает. Такое впечатление из информационного поля складывается, что система настроена таким образом, чтобы отталкивать всех мотивированных и затягивать всех, кто не хочет", - сказал основатель "Хартии".

Всеволод Кожемяко и подразделение "Хартия"

Всеволод Кожемяко - аграрий, который заработал миллионы долларов. В начале полномасштабного вторжения РФ он вернулся в родной Харьков и создал подразделение "Хартия", которое участвовало в боях на Востоке, а впоследствии стало бригадой Национальной гвардии.

Весной 2022 года ДФТГ "Хартия" в составе 127 бригады ТРО участвовала в освобождении села Русская Лозовая вблизи Харькова. В сентябре 2022 года "Хартия" освобождала Харьковщину в рамках Слобожанского контрнаступления ВСУ, а в декабре 2022 года подразделение участвовало в битве за Бахмут.

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