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С мотивированными воинами работать легче. Они и воюют, и учатся лучше, - основатель подразделения "Хартия" Кожемяко. ВИДЕО

Сегодня складывается впечатление, что система ТЦК отталкивает всех мотивированных и затягивает всех, кто не хочет воевать.

Об этом в интервью Радио Свобода заявил основатель Группы АГРОТРЕЙД, военный и основатель подразделения "Хартия" Всеволод Кожемяко, информирует Цензор.НЕТ.

"С мотивированным человеком всегда легче работать. Мотивированный человек - он и учится лучше, и воюет лучше. Где-то с ДФТГ мобилизовалось до 150 человек. Уже большинство из них - это сержанты и офицеры", - отметил он.

По словам Кожемяка, в "Хартии" человеку, который является специалистом в чем-то, прежде всего предлагают применить его навыки там, где они могут пригодиться.

"Сегодня ТЦК, как сервис, у нас не работает. Такое впечатление из информационного поля складывается, что система настроена таким образом, чтобы отталкивать всех мотивированных и затягивать всех, кто не хочет", - сказал основатель "Хартии".

Всеволод Кожемяко и подразделение "Хартия"

Всеволод Кожемяко - аграрий, который заработал миллионы долларов. В начале полномасштабного вторжения РФ он вернулся в родной Харьков и создал подразделение "Хартия", которое участвовало в боях на Востоке, а впоследствии стало бригадой Национальной гвардии.

Весной 2022 года ДФТГ "Хартия" в составе 127 бригады ТРО участвовала в освобождении села Русская Лозовая вблизи Харькова. В сентябре 2022 года "Хартия" освобождала Харьковщину в рамках Слобожанского контрнаступления ВСУ, а в декабре 2022 года подразделение участвовало в битве за Бахмут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Основатель подразделения "Хартія" Кожемяко о мобилизации коррупционеров: От нас не откупятся, будут бежать штурмовать

Автор: 

Кожемяко Всеволод (18)


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Топ комментарии
+7
Військові давно кажуть, що найбільшу шкоду мобілізаціі завдали самі ТЦК та командування Сухопутних військ, яке закрило очі на таку діяльність ТЦК
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06.05.2024 12:03
+6
А з мотивованими чинушами і президентом (з невідворотнім покаранням за злочини), то взагалі пісня буде. Поки у державі безлад і свавілля, мотивовані лише одиниці і тих вже більшості нема.Яка мотивація, коли Зелене лайно тільки краде і гвалтує конституцію.
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06.05.2024 11:58
+6
Мені це нагадує як затято поливали лайном Петра, перед виборами. Які тут "новини" друкувались, авторства бєніного УНІАНу. Ммм...
Любий хто ставив під сумнів "з'їденого брата" затюкувався армією нонеймів з сотнями лайків.
Зараз та сама технологія...
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06.05.2024 12:05
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Правила форума Совет форумчан
Так де ж їх знайти мотивованих? Більшість знайомих мріють геть про інше.
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06.05.2024 11:55 Ответить
мотивувати треба, для цього треба не тільки гроши но і осуд за боягузтво в суспільстві..
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06.05.2024 13:24 Ответить
Ja, jak predstawnyk suspilstwa, tebe osudżuju
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06.05.2024 21:05 Ответить
Ну так и есть
Это даже не совковая система, там все-таки был отбор, это что-то этакое... но точно малопригодное для выполнения задач по мобилизации населения.
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06.05.2024 11:56 Ответить
это просто бизнес, при чем кошмарят целенаправленно, чтоб платили больше
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06.05.2024 13:26 Ответить
Корупція існує не через тих хто пропонує, а через тих хто платить.
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07.05.2024 07:05 Ответить
Всеволод полтавчанин,і людина якій можна 100% довіряти.я працював у нього в СБ,і що головне - система в нього побудована на здорових відносинах і чесній конкуренції.
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06.05.2024 11:56 Ответить
А з мотивованими чинушами і президентом (з невідворотнім покаранням за злочини), то взагалі пісня буде. Поки у державі безлад і свавілля, мотивовані лише одиниці і тих вже більшості нема.Яка мотивація, коли Зелене лайно тільки краде і гвалтує конституцію.
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06.05.2024 11:58 Ответить
,,мотивовані лише одиниці -- і що ж скажіть їх так мотивувало????? невже як ви кажете - захист чинуш, президента, суддів, прокурорів??? і багато усіякої *****, про що так ********** гавкати місцеві писаки,такі як ві до речі,(,??? не думаю, та й ви чудово це розумієте, Тільки навіщо несете все це марення??? , кожен нормальний українець, йдучи туди, точно вже усвідомлює, за що та за Кого, він воюватиме зі підарами!(, , -- ви, ненормальний??? тоді попереджуйте про це відразу!(,
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06.05.2024 12:17 Ответить
найбільший демотиватор - і це навмисно зроблено штучно жидвою при владі,продаж землі під час війни іноземцям.по 10000 гектар в одні руки.тойсь - ти йди воюй борони рідну землю кровю своєю поливай,а ми тут в тилу цю ж землю кацапам продамо,хай і не напряму а через третіх осіб.так і є.тіки от я не розумію - ВИйобнуті що цього не доганяєте,чи я щось напутав ? вихід є як в нормальному варіанті - ЗАБОРОНА продажу землі під час військового стану затверджена в конституції.як і приватизація.чому ратицями топчуть основний закон ? та плювать їм на закон - шекелі не пахнуть.і плювать їм на ваших дітей,захистники.виганять нада марадьорів бо з ними ми вже однією ногою в поразці.
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06.05.2024 12:33 Ответить
Частково, звами згоде---,,,і плювать їм на ваших дітей,--- Алеж, тоді хай приходять орки, та топлять цих Дітей у колодязях?? гвалтують Жінок, вбивають, висєляють, чи ЯК???, ХТО іх по вашому, зупинить???, Мій син, з зятєм будут боронити і твою, у томуж разі сраку, поки ти будеш пистіти про землю??? чи як??, поясни мені!,(,
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06.05.2024 12:43 Ответить
бач як працює провладна пропоганда - якщо скинуть зеленського то прийдуть кацапи і будуть гвалтувать.ні.зеленського в вязницю,мараторій на продаж землі і приватизацію,створить уряд НАЦІОНАЛЬНОЇ єдності,і повна мобілізація - ВСИХ.і поліцію,і село і місто і обмежено придатних.всих.
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06.05.2024 12:48 Ответить
Ти не відповів на питання,
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06.05.2024 13:05 Ответить
відповів - просто ти не доганяєш.а це вже ТВОЯ ОСОБИСТА проблема.
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06.05.2024 13:09 Ответить
не дАганяю??? Що ти мені відповів? якусь ***** про пропагану???, що ж , тобі дуже пощастило що тебе це не зачепило!, (що стосується твоїх перерахованих дій, знову ж - частково згоден, Тільки ось кацапи не чекають, коли, можливо! (, все ці твої можливі дії набудуть практичної реальності!( Вони не чекають!, підари повзуть, Що далі? зараз, сьогодні, завтра,,???, і це скажу тобі не моя, Це СПІЛЬНА проблема України!, Що ти пропонуєш??,
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06.05.2024 13:24 Ответить
не доганяєш.ми виграємо війну в нинішньому варіанті і при нинішній військово - політичній владі ? ні.і ніколи не виграємо,і тільки положим найкращих хлопців і дівчат.що робити ? ворог зумів поміняти главкома на кацапа гнилого пропитого,а ми чому не можем поміняти просроченого неефективного преЗЄдента ? чому воїни ЗСУ безправні раби ? без зміни влади внутрішніх окупантів яких найняв жид - ми війни ніколи не виграєм.крапка.
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06.05.2024 14:22 Ответить
Нацист?
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06.05.2024 22:58 Ответить
От-от, саме з інформаційного поля складається таке враження. А інформаційне поле нам створюють московитські виродки, журналісти-мерзотники, істерики-опозиціонери та покидьки-ухилянти. В такому інформаційному полі жоден механізм мобілізації не зможе нормально працювати.
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06.05.2024 12:00 Ответить
Мені це нагадує як затято поливали лайном Петра, перед виборами. Які тут "новини" друкувались, авторства бєніного УНІАНу. Ммм...
Любий хто ставив під сумнів "з'їденого брата" затюкувався армією нонеймів з сотнями лайків.
Зараз та сама технологія...
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06.05.2024 12:05 Ответить
Ну інших ТЦК у нас нема...
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06.05.2024 12:00 Ответить
"інших письменників ТЦК у мене для вас нема"
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06.05.2024 12:10 Ответить
Нагадаю, що у 2014-2016 ті ж ТЦК (ти тоді ще війскомати) нормально працювали, без масових порушень закону і перегибів. Пригадуєте кацапське іпсо про "снялі з поєзда в нацгвардію"? Ми всі ржали з цього, бо розуміли, що у нас такого НЕМАЄ! Тоді не те що епілептиків, тоді навіть з виразкою чи артрозом не мобілізовували! Чимало добровольців у віці 40+ тоді йшли в добробати, бо там закривали очі на їх хронічні хвороби.
Тепер риторичне питання: де та коли ми звернули не туди?
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06.05.2024 21:45 Ответить
Ответ, увы так же прост, как и жесток. Масштаб войны и потерь 2014-го-2016-го годов несопоставим с нынешним третьим годом полномасштабного вторжения. Мотивированные люди либо воюют, либо ранены, либо... А орда наращивает силы. Это не военкоматы были лучше, это война была совсем другая.
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06.05.2024 23:02 Ответить
Тоді також призивали невмотивованих... Я говорю не про масштаби, а про методи! Ну камон, невже у нас в суспільстві усі поголовно інваліди, що варто призивати діабетиків/епілептиків? Ну купа здорових по Києву ходять, спортзали повні!
І так, в 2014-2016 не було обмеження на мобілізацію із 27 років, призивали й молодших! І значно менше мобілізовували в віці 45+. А зараз чомусь не так... А з раціональної точки зору краще призивати у віці 25-30 (можна навіть 23-30), аніж 40-50. Просто тому, що молодь фізично сильніша і здоровіша.
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07.05.2024 00:06 Ответить
Знаешь, мне 49 и я хоть в военкомат не пошел в 2022-м (в семье работал только я, маленький ребенок и родители - все на моем содержании), но и не прячусь, просто делаю свою работу. Призовут, значит пойду воевать. Одно лишь желание: попасть туда, где смогу положить штук 10 орков прежде чем положат меня. А насчет молодежи - она - будущее, им нужно жить и рожать детей. Нация должна возродиться. Так что лучше пожертвовать 40-50-летними. Но при этом государство должно брать на обеспечение детей тех, кто погиб или стал недееспособным на фронте.
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07.05.2024 00:21 Ответить
Ну це ви, а мені от 40 нема, а здоров'я дуже підкошене... Є статистика захворювань і від віку нікуди не дінешся. Відбирати треба тих, хто найкраще підходить - передусім, фізично.
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07.05.2024 00:58 Ответить
Військові давно кажуть, що найбільшу шкоду мобілізаціі завдали самі ТЦК та командування Сухопутних військ, яке закрило очі на таку діяльність ТЦК
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06.05.2024 12:03 Ответить
А винних в цьому , як завжди , не буде !
От вам і вся мотивація ...
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06.05.2024 12:36 Ответить
ні - винні вже є.прості люди ухилянти.
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06.05.2024 13:05 Ответить
Оно не просто не работает, ТЦК превратились в бизнес и не более того, решение ведь было на столе, но депутаты опять обосрались, а надо было всего лишь привязать отсрочку к суме налогов из доходов(зарплаты) но совковое мышление опять взяло верх
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06.05.2024 13:22 Ответить
От з цього можно судити про втрати в війні - звичайна світова практика - десь 25-28% громадян будь якої країна - це рухома, мотивована сила - інші просто живуть та їм байдуже на все шо відбувається навкруги. Мотивовані самі, 24.22. р., пішли до військоматів. Їх майже не залишилось - влада зеленского зробила все щоб вони загинули, або стали інвалідами. А ось для тих байдужих, хто залишився - вони не будуть воьювати - така світова статистика - а от рашисти будуть йти та вбивати - така 20-на пропаганда кремля.
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06.05.2024 13:34 Ответить
Почему у русни воюет столько иностранцев?Они смогли наладить работу за рубежом.Чем мы хуже?
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06.05.2024 13:38 Ответить
Бо орки пішли простим шляхом це ГРОШІ !.А в нас хватають цивільних хворих які ту армію в очі не бачили і за 2 місяці хочуть зробити з нього воїна.Бовдурство і тупість зашкалює.Коли за 30 тис доларів що держава витрачає на це дійство можна робити контракти профі найманців і це буде набагато дієвіше .В той час надати не 2 місяці на підготовку а 6 місяців кадрам а не доходягам.Ми втрачаємо не тільки армію фізично в таких безглуздих м'ясних діях, а і населення яке тримало цю країну.
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06.05.2024 15:14 Ответить
У нас теж є іноземні легіони, думаю не менше ніж в раші.
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07.05.2024 07:09 Ответить
Бо складається таке враження що в ТЦК працюють явно люди які не товаришують з розумом логікою і не знають законів.
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06.05.2024 15:08 Ответить
 
 