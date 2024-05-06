З мотивованими воїнами працювати легше. Вони і воюють, і навчаються краще, - засновник підрозділу "Хартія" Кожемяко. ВIДЕО

Сьогодні складається враження, що система ТЦК відштовхує всіх мотивованих та затягує всіх, хто не хоче воювати.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив засновник Групи АГРОТРЕЙД, військовий та засновник підрозділу "Хартія" Всеволод Кожемяко, інформує Цензор.НЕТ.

"З мотивованою людиною завжди легше працювати. Мотивована людина - вона і навчається краще, і воює краще. Десь з ДФТГ мобілізувалося до 150 людей. Вже більшість з них - це сержанти та офіцери", - зазначив він.

За словами Кожемяка, у "Хартії" людині, яка є фахівцем у чомусь, перш за все пропонують застосувати її навички там, де вони можуть знадобитися.

"Сьогодні ТЦК, як сервіс, у нас не працює. Таке враження з інформаційного поля складається, що система налаштована таким чином, щоб відштовхувати всіх мотивованих і затягувати всіх, хто не хоче", - сказав засновник "Хартії".

Всеволод Кожемяко та підрозділ "Хартія"

Всеволод Кожемяко - аграрій, який заробив мільйони доларів. На початку повномасштабного вторгнення РФ він повернувся до рідного Харкова та створив підрозділ "Хартія", який брав участь у боях на Сході, а згодом став бригадою Національної гвардії.

Навесні 2022 року ДФТГ "Хартія" у складі 127 бригади ТРО брала участь у визволенні села Руська Лозова поблизу Харкова. У вересні 2022 "Хартія" визволяла Харківщину в рамках Слобожанського контрнаступу ЗСУ, а в грудні 2022 року підрозділ брав участь у битві за Бахмут.

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