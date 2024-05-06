З мотивованими воїнами працювати легше. Вони і воюють, і навчаються краще, - засновник підрозділу "Хартія" Кожемяко. ВIДЕО
Сьогодні складається враження, що система ТЦК відштовхує всіх мотивованих та затягує всіх, хто не хоче воювати.
Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив засновник Групи АГРОТРЕЙД, військовий та засновник підрозділу "Хартія" Всеволод Кожемяко, інформує Цензор.НЕТ.
"З мотивованою людиною завжди легше працювати. Мотивована людина - вона і навчається краще, і воює краще. Десь з ДФТГ мобілізувалося до 150 людей. Вже більшість з них - це сержанти та офіцери", - зазначив він.
За словами Кожемяка, у "Хартії" людині, яка є фахівцем у чомусь, перш за все пропонують застосувати її навички там, де вони можуть знадобитися.
"Сьогодні ТЦК, як сервіс, у нас не працює. Таке враження з інформаційного поля складається, що система налаштована таким чином, щоб відштовхувати всіх мотивованих і затягувати всіх, хто не хоче", - сказав засновник "Хартії".
Всеволод Кожемяко та підрозділ "Хартія"
Всеволод Кожемяко - аграрій, який заробив мільйони доларів. На початку повномасштабного вторгнення РФ він повернувся до рідного Харкова та створив підрозділ "Хартія", який брав участь у боях на Сході, а згодом став бригадою Національної гвардії.
Навесні 2022 року ДФТГ "Хартія" у складі 127 бригади ТРО брала участь у визволенні села Руська Лозова поблизу Харкова. У вересні 2022 "Хартія" визволяла Харківщину в рамках Слобожанського контрнаступу ЗСУ, а в грудні 2022 року підрозділ брав участь у битві за Бахмут.
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Это даже не совковая система, там все-таки был отбор, это что-то этакое... но точно малопригодное для выполнения задач по мобилизации населения.
Любий хто ставив під сумнів "з'їденого брата" затюкувався армією нонеймів з сотнями лайків.
Зараз та сама технологія...
письменниківТЦК у мене для вас нема"
Тепер риторичне питання: де та коли ми звернули не туди?
І так, в 2014-2016 не було обмеження на мобілізацію із 27 років, призивали й молодших! І значно менше мобілізовували в віці 45+. А зараз чомусь не так... А з раціональної точки зору краще призивати у віці 25-30 (можна навіть 23-30), аніж 40-50. Просто тому, що молодь фізично сильніша і здоровіша.
От вам і вся мотивація ...