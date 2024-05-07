Подрыв российской БМП на минном заграждении в районе Урожайного на Донетчине. ВИДЕО
Подрыв российской БМП на минном заграждении в районе населенного пункта Урожайное (Донецкая область).
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1clon90/ua_47th_mechanized_brigades_gods_work_team_used_a/
Это Времевский выступ.
"Ты помнишь как всё начиналось"
Там, в Мокрых Ялах, со стороны Нескучки. Такая выдра жила. Народ на велосипедах в Урожайное в объезд ездил, шоб с ней не встречаться. Може ща какого кацапа загрызет