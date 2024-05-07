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Подрыв российской БМП на минном заграждении в районе Урожайного на Донетчине. ВИДЕО

Подрыв российской БМП на минном заграждении в районе населенного пункта Урожайное (Донецкая область).

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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Автор: 

58 отдельная мотопехотная бригада (115)


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07.05.2024 00:06 Ответить
Всіх ворогів нашої країни розірвало на шматки і це супер 💪💪💪
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07.05.2024 00:10 Ответить
На жаль - не всіх А лише деяких - кому "пощастило" потрапить до екіпажу чи десанту цієї БМП
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07.05.2024 04:21 Ответить
Здесь красивее. Тут БМП "животик" показала:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1clon90/ua_47th_mechanized_brigades_gods_work_team_used_a/
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07.05.2024 01:26 Ответить
Урожайное подводит черту и ставит точку под нашим контрнаступом.
Это Времевский выступ.
"Ты помнишь как всё начиналось"

Там, в Мокрых Ялах, со стороны Нескучки. Такая выдра жила. Народ на велосипедах в Урожайное в объезд ездил, шоб с ней не встречаться. Може ща какого кацапа загрызет
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07.05.2024 07:18 Ответить
Мехвод капота відкинув...
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07.05.2024 10:38 Ответить
 
 