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Підрив російської БМП на мінному загородженні в районі Урожайного на Донеччині. ВIДЕО

Підрив російської БМП на мінному загородженні в районі населеного пункту Урожайне (Донецька область).

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Українські захисники знищили ворожий танк. ВIДЕО

Автор: 

58 окрема мотопіхотна бригада (113)


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07.05.2024 00:06 Відповісти
Всіх ворогів нашої країни розірвало на шматки і це супер 💪💪💪
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07.05.2024 00:10 Відповісти
На жаль - не всіх А лише деяких - кому "пощастило" потрапить до екіпажу чи десанту цієї БМП
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07.05.2024 04:21 Відповісти
Здесь красивее. Тут БМП "животик" показала:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1clon90/ua_47th_mechanized_brigades_gods_work_team_used_a/
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07.05.2024 01:26 Відповісти
Урожайное подводит черту и ставит точку под нашим контрнаступом.
Это Времевский выступ.
"Ты помнишь как всё начиналось"

Там, в Мокрых Ялах, со стороны Нескучки. Такая выдра жила. Народ на велосипедах в Урожайное в объезд ездил, шоб с ней не встречаться. Може ща какого кацапа загрызет
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07.05.2024 07:18 Відповісти
Мехвод капота відкинув...
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07.05.2024 10:38 Відповісти
 
 