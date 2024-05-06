Підрив російської БМП на мінному загородженні в районі Урожайного на Донеччині. ВIДЕО
Підрив російської БМП на мінному загородженні в районі населеного пункту Урожайне (Донецька область).
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1clon90/ua_47th_mechanized_brigades_gods_work_team_used_a/
Это Времевский выступ.
"Ты помнишь как всё начиналось"
Там, в Мокрых Ялах, со стороны Нескучки. Такая выдра жила. Народ на велосипедах в Урожайное в объезд ездил, шоб с ней не встречаться. Може ща какого кацапа загрызет