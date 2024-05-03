Українські захисники знищили ворожий танк. ВIДЕО

Воїни 58-ої окремої мотопіхотної бригади знищили російський танк. Як виявилося, це був досвідчений ворожий екіпаж, який неодноразово здійснював атаки на українські позиції. Вочевидь, наші бійці його вистежували спеціально.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.

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