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Українські захисники знищили ворожий танк. ВIДЕО

Воїни 58-ої окремої мотопіхотної бригади знищили російський танк. Як виявилося, це був досвідчений ворожий екіпаж, який неодноразово здійснював атаки на українські позиції. Вочевидь, наші бійці його вистежували спеціально.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.

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Автор: 

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Єта ДЖАВЕЛИН. ВОТ и помощь наших союзников из США подоспела
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03.05.2024 17:53 Відповісти
А как удалось получить видео из танка?
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04.05.2024 11:51 Відповісти
 
 