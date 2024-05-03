Українські захисники знищили ворожий танк. ВIДЕО
Воїни 58-ої окремої мотопіхотної бригади знищили російський танк. Як виявилося, це був досвідчений ворожий екіпаж, який неодноразово здійснював атаки на українські позиції. Вочевидь, наші бійці його вистежували спеціально.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.
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Артем Гурин #510689
показати весь коментар03.05.2024 17:53 Відповісти Мені подобається 6
Aleks Polevoi #446366
показати весь коментар04.05.2024 11:51 Відповісти Мені подобається 0
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