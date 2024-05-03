Украинские защитники уничтожили вражеский танк. ВИДЕО
Воины 58-й отдельной мотопехотной бригады уничтожили российский танк. Как оказалось, это был опытный вражеский экипаж, который неоднократно совершал атаки на украинские позиции. Очевидно, наши бойцы его выслеживали специально.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.
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Артем Гурин #510689
показать весь комментарий03.05.2024 17:53 Ответить Мне нравится 6
Aleks Polevoi #446366
показать весь комментарий04.05.2024 11:51 Ответить Мне нравится 0
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