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Украинские защитники уничтожили вражеский танк. ВИДЕО

Воины 58-й отдельной мотопехотной бригады уничтожили российский танк. Как оказалось, это был опытный вражеский экипаж, который неоднократно совершал атаки на украинские позиции. Очевидно, наши бойцы его выслеживали специально.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.

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Єта ДЖАВЕЛИН. ВОТ и помощь наших союзников из США подоспела
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03.05.2024 17:53 Ответить
А как удалось получить видео из танка?
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04.05.2024 11:51 Ответить
 
 