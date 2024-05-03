Украинские защитники уничтожили вражеский танк. ВИДЕО

Воины 58-й отдельной мотопехотной бригады уничтожили российский танк. Как оказалось, это был опытный вражеский экипаж, который неоднократно совершал атаки на украинские позиции. Очевидно, наши бойцы его выслеживали специально.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.

Также смотрите: Оккупанту оторвало голову после попадания боеприпаса с дрона бойцов 47 ОМБр. ВИДЕО 18+